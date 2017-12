Frešo: Ak SDKÚ neuspeje vo voľbách, odstúpim

Zadĺžená SDKÚ prepustí niekoľkých zamestnancov, niektorým na jeseň meškali výplaty.

28. dec 2014 o 11:15 tasr, sita

BRATISLAVA. Ak SDKÚ neuspeje v parlamentných voľbách v roku 2016, jej predseda Pavol Frešo je pripravený odstúpiť.

Povedal to v rozhovore pre TASR s tým, že ak voliči politikovi povedia, že nemá dôveru, odchádza.

Napriek tomu, že SDKÚ zostali po odchodoch len dvaja poslanci (Frešo a Ľudovít Kaník), nemá nemá viacerých krajských šéfov ani predsedu Ústrednej rady, Frešo svoju kandidatúru na predsedu v roku 2012 neľutuje.

"V žiadnom prípade. Som presvedčený že kandidatúra bola správna, čo dokazuje aj drvivá väčšina hlasov, ktoré som na kongrese vo Zvolene dostal. Mandát je na štyri roky a ohodnotia to len a len voliči vo voľbách," zdôraznil.

Za príklad dáva Procházku

Frešo pripomenul svoje slová, že ak nebude strana úspešná v akýchkoľvek voľbách, je ochotný odísť.

"Ale ak sú voľby v poriadku, tak v prípade vnútrostraníckych intríg treba pozbierať dostatočný počet hlasov, čo sa mojim konkurentom napriek obrovskej snahe nepodarilo. V ďalšom období musí dať SDKÚ zrozumiteľnú ponuku a zrozumiteľné tváre, aby sme sa uchádzali o dôveru voličov v roku 2016," avizoval.

Na margo príčiny toho, že SDKÚ prišlo za jeho predsedovania o deväť z 11 poslancov, poznamenal, že vedenie sa nijako nezmenilo, len do bodky dodržiava generálnu líniu strany.

"Teda to, s čím sme boli zvolení na kongrese v roku 2012. Čo im vadí, neviem, nepoznám na Slovensku snáď nikoho, kto by im rozumel. Je to skôr otázka na nich. Či je to o ich osobných ambíciách, alebo preto, že sme stranu prebrali nie v dobrom finančnom stave, neviem," poveda.

Odídenco odkázal, že sa mu veľmi páčil krok Radoslava Procházku (Sieť).

"Odišiel z KDH a aj z parlamentu a povedal, že ak ho niekto do Národnej rady vráti, budú to voliči. To je príklad hodný nasledovania," apeloval.

Frešo sa vrátil aj ku kongresu SDKÚ v Senici, na ktorom čelil pokusu o odvolanie. Za jeho zosadenie však neboli potrebné tri pätiny delegátov.

"Za moje odvolanie nebola ani polovica všetkých delegátov. Viacerí neprišli, ale ich hlasy sa do kvóra počítajú. Dôvod som povedal dopredu mám mandát na štyri roky, schválenú generálnu líniu a tak, ako pri odvolávaní premiéra, ak nedonesiete 76 hlasov, tak pokračujem ďalej. Ja som tiež na tom trval preto, lebo som tvrdil, že funkcionárov nevedie úprimná snaha o obnovu dôvery v SDKÚ. Povedal som, že ak tých hlasov bude podľa stanov dosť, bez slova odídem. O tom, či to bolo správne rozhodnutie, zase rozhodnú len a len voliči," dodal Frešo.

Našiel vraj len dlhy

SDKÚ teraz bude prepúšťať zamestnancov.

"S niektorými nechceme pokračovať a redukujeme náklady. Žiadnu masovú vlnu prepúšťania nerobíme," povedal Frešo.

"Zo štátneho príspevku a z členských príspevkov pokračujeme v konsolidácii. Dlh musíme naďalej znižovať. Je to náročné," vyhlásil s tým, že ako predseda v strane po svojich predchodcoch našiel len dlhy a nesplatené záväzky.

Niektorým zamestnancom na jeseň meškali výplaty. Bývalé vedenie strany si na posledné parlamentné voľby zobralo úver v Privatbanke vo výške 1,7 milióna eur, ktorý súčasné spláca.