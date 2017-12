Kiska vníma problémy starej letky: Všade vzbudzuje pozornosť

Staré lietadlá vládnej letky sú poruchové. Z ponúk na obnovu sa Robertovi Kaliňákovi pozdáva švajčiarsky Airbus A319.

28. dec 2014 o 12:19 TASR

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska vníma informácie o poruchovosti a efektívnosti využívania súčasných lietadiel vládnej letky.

Ako poznamenal, stroje majú v priemere 30 rokov, takže ešte vozili bývalého prezidenta Gustáva Husáka a predstaviteľov vtedajšieho režimu.

"Oba typy lietadiel sa už dnes vo svete veľmi nepoužívajú, vzbudzujú pozornosť pri prílete na každé letisko," podotkol šéf komunikačného odboru Kancelárie prezidenta Roman Krpelan.

Podľa hlavy štátu obnova vládnej letky musí byť súčasťou širšej politickej dohody, ale nie politikárčenia, s ohľadom na bezpečnosť posádky a pasažierov lietadiel.

Tučko a Jakovlev

V letke ministerstva vnútra sa nachádzajú dva ruské stroje Tu-154 M (hovorovo Tučko). Ani jedno z nich momentálne nelieta.

Jedno už roky stojí na ploche letiska v Bratislave a čaká na generálnu opravu.

Druhé je nefunkčné od októbra po návrate prezidenta z jeho zahraničnej pracovnej cesty v Spojených štátoch. S jeho opravou Rusko nezačne skôr ako v januári.

Tupolevy majú 25 a 16 rokov.

Vo vládnej letke ministerstva sú ešte dve dopravné lietadlá Jakovlev Jak-40 ruskej výroby. Tie majú 35 a 40 rokov. Aj u nich sa objavujú technické poruchy.

Čaká sa na ponuky

Ministerstvo vnútra eviduje minimálne štyri ponuky zo zahraničia na obnovu lietadiel. Podľa šéfa rezortu Roberta Kaliňáka by mali prísť aj ďalšie.

Po zosumarizovaní sa Kaliňák chystá vystúpiť so zhrňujúcou správou pred poslancami parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.

"Čakáme ešte nejaké dve z ďalších krajín, potom by sme to globálne predstavili výboru a pokúsili sa nájsť spoločne riešenie," avizoval v rozhovore pre TASR.

Taliansko dáva k dispozícii jeden Airbus s dlhým doletom a jeden menší Falcon. Airbus má približne 13 rokov a Falcon je o niečo starší.

Rakúsky súkromný prepravca ponúka Slovensku dva Fokkery s tým, že by si s istým doplatkom zobral naše dva Jaky. Doplatok sa pohybuje niekde na úrovni 7 miliónov eur.

S ďalšou ponukou prišli USA.

Širšia zhoda?

Kaliňákovi sa pozdáva ponuka zo Švajčiarska. Ide o Airbus A319 s flexibilným interiérom.

"Je to lietajúca nemocnica, dá sa použiť na prepravu vojakov do misií, ale aj na prepravu na dlhšie vzdialenosti na zaoceánske lety. Je to veľmi slušné lietadlo a má málo nalietané," priblížil.

Poukázal na to, že Česká republika zaplatí za takéto lietadlo zhruba 95 miliónov s výbavou, Švajčiari predajú SR 1,5 ročný stroj za približne 27 miliónov eur.

"Ale je to investícia, ktorá presahuje súčasné volebné obdobie. Predpokladám, že ak nedôjde k jednoznačnej dohode v rámci celého politického spektra, tak bude musieť tú tému riešiť nové vedenie ministerstva vnútra," uviedol Kaliňák.

Pripomenul, že letka zabezpečuje viacero úloh, pričom lety ústavných činiteľov tvoria iba 25 percent z prepravy.

"Ústavní činitelia si dokážu zariadiť svoju prepravu rôznymi spôsobmi. Čo je pre nás podstatné, to sú rýchle reakcie pre záchranu našich občanov," podčiarkol s tým, že "špeciálmi" sa preváža tiež materiálna humanitárna pomoc a zabezpečujú lety, ktoré súvisia s niektorými trestnými stíhaniami alebo s ochrannými programami, ktoré Slovensko poskytuje.