Pellegrini chce kódex na správanie sa poslancov a lobing

Smer neschválil opozičné návrhy. Chystá vlastný kódex poslanca a verí, že opozícia je ochotná rokovať.

28. dec 2014 o 12:30 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady by mali mať vlastný kódex. Dokument by mal hovoriť, ako sa majú správať v parlamente aj pri stretávaní sa so záujmovými skupinami.

Kódex poslanca by chcel presadiť predseda parlamente Peter Pellegrini (Smer).

"Javí sa, že by bolo účelné mať kódex poslanca Národnej rady, ktorý by definoval jeho správanie nielen čo sa týka hlasovania, ale aj vyjadrovania a priznávania konfliktu. Tiež stretávanie sa s rôznymi záujmovými skupinami, nemal by prijímať dary," opísal Pellegrini.

Malo by ísť o ucelený dokument, ktorý je etický aj morálny.

Prijímanie darov či konflikt záujmov rieši zákon o konflikte záujmov, ktorý mohol parlament už niekoľkokrát zmeniť. Dosiaľ to ale neurobil, hoci návrh pripravený je.

Stretávanie sa so záujmovými skupinami mal zas riešiť zákon o lobingu, ktorý navrhovalo KDH aj Daniel Lipšic (Nova). Tieto však parlament tiež neschválil.

Pellegrini v súvislosti so zmenou zákona o konflikte záujmov ocenil, že opoziční predkladatelia svoj návrh stiahli a sú ochotní rokovať.

"Vnímajú našu úprimnú snahu spoločne urobiť legislatívnu úpravu, ktorá bude platiť pre všetkých. Dohodli sme sa, že podpredseda národnej rady Číž obnoví pracovné skupiny, ktoré tu pracovali, aby sa zišli a zhromaždili všetko, čo máme na stole, a aby sa urobil balík nových zákonov," povedal Pellegrini.

Predseda parlamentu verí, že v priebehu roka 2015 dôjde k úpravám či už rokovacieho poriadku, majetkových priznaní verejných funkcionárov, ako aj k prijatiu kódexu poslanca.