Chirurg Suchánek: Smer je ako KSČ, má vedúcu úlohu

Znovu platí, čo za komunizmu ­ vedúca úloha strany, hovorí piešťanský chirurg Alan Suchánek.

28. dec 2014 o 19:42 Ján Krempaský

Je šanca, že sa naše zdravotníctvo posunie správnym smerom. Musíme sa o to všetci pričiniť, hovorí v rozhovore pre SME chirurg Alan Suchánek, ktorý s kolegyňou odhalil predraženú kúpu CT v piešťanskej nemocnici.

Aká je situácia v piešťanskej nemocnici?

„Mám dojem, že nie celkom dobrá.“

Prečo?

„Máme staré CT, ktoré fungovalo od roku 2003. Teraz sa opäť spustilo. Termín piešťanské CT začína byť pejoratívny. To nás trošku mrzí.“

Zmluva na plánovanú kúpu CT sa zrušila, ale riaditeľka piešťanskej nemocnice zostala na svojom mieste. Takto ste si to predstavovali?

„Keď sme to začali, ja som si vôbec nič nepredstavoval. Išli sme do toho, lebo sa porušoval zákon. Porušovali sa pravidlá slušného správania. Je pravda, že predražené CT sa stoplo a nekúpilo sa. To je správne. Veľmi dobré je, že v celej spoločnosti zarezonovalo, že peniaze, ktoré sa vynaložia neefektívne, potom chýbajú inde. Že v zdravotníctve by mohli byť peniaze efektívne pre pacienta a pre personál, ktorý s ním pracuje. Aby celé zdravotníctvo bolo dostupnejšie, kvalitnejšie a výkonnejšie.“

Čo hovoríte na to, že riaditeľku stále neodvolali? Je v poriadku, že všetci padli a ona zostala?