Figeľ: Miesto KDH je teraz v parlamente, nie na námestí

Ján Figeľ hovorí, že ľudia na námestia prišli, ale plné neboli.

30. dec 2014 o 14:35 SITA

BRATISLAVA. V súčasnosti je miesto KDH podľa predsedu hnutia Jána Figeľa v parlamente a nie na námestiach. „Aj my by sme boli na námestí, ak by sa už nedalo nič presadiť v parlamente. Boli roky, keď sme na ulici organizovali petíciu za slobodu slova, referendum o priamej voľbe prezidenta. V tomto období je naše miesto aj zodpovednosť za mandáty v parlamente,“ vyhlásil v rozhovore pre agentúru SITA.

Smer ich vraj kopíroval

V novembri a v decembri sa konalo viacero mítingov v Bratislave a v Košiciach proti korupcii. Aj keď podľa Figeľa návrhy KDH väčšinou v parlamente neprechádzajú, niektoré Smer okopíroval alebo prevzal. Napríklad zákon o ochrane oznamovateľov korupcie a princíp jeden plat stačí.

„Pri korupcii otvárame témy, ako to bolo aj na mimoriadnej schôdzi pri odvolávaní Jána Počiatka. Žiaľ, Smer nepoňal boj s korupciou ako základ pre konsolidáciu verejných financií, ako prioritu Slovenska. Skôr konsoliduje cez žmýkanie živnostníkov a malých podnikateľov. Dôsledný a účinný boj s korupciou je potrebný celoplošne,“ konštatoval Figeľ.

Podľa Figeľa ľudia na námestia prišli, aj neprišli. „To nie sú plné námestia, aby sa dalo hovoriť, že väčšina považuje tento spôsob za účinnejší. My sme poukázali rovnakým smerom v parlamente,“ povedal.

Predražené nákupy sú dnes podľa neho pravidlom, nie výnimkou. Sú celoplošné, nielen v niektorej oblasti.

„Sú násobné nielen o nejaké percento. Odhaľovanie konkrétnych káuz a vyvodzovanie vecnej a personálnej zodpovednosti je v záujme Slovenska. Žiaľ, kompetentní nekonajú, preto sme sa politicky snažili o konkrétne vyvodenie zodpovednosti. Naposledy pri Počiatkovi. Ide o vec, ktorá reprezentuje sto piešťanských CT,“ upozornil s tým, že piešťanské CT nebolo ani kúpené a padli štyri kľúčové postavy v kauze, v doprave tečú reálne veľké financie do firiem, ktoré majú schránky na Cypre.

„Na tom Cypre, o ktorom Robert Fico pred dvoma rokmi pri pôžičke pre kolabujúcu cyperskú ekonomiku povedal, že chceme zoznam 1 500 – 2 000 ľudí, o ktorých približne vieme, že sú majiteľmi firiem skrytých za rôznych cyperských riaditeľov a cez nich si organizujú svoj biznis. Pri pôžičke však tieto slová ostali na papieri. Toto sa dnes deje aj s vedomím premiéra Fica,“ vyhlásil Figeľ.

Smer podľa Figeľa obhajuje kšefty

Podľa neho Smer obhajuje neobhájiteľné. Zdôraznil, že obhajujú kšefty, ktoré okrádajú ľudí a klamú Európsku komisiu. A to si podľa neho dlhodobo nemôže dovoliť ani Robert Fico.

Figeľ však chápe protestujúcich. Ak väčšine občanov záleží na boji s korupciou, na odmietaní populizmu, Slovensko má podľa neho perspektívu.

„Dlhodobo nemôže byť odpoveďou len mítingovanie alebo skandovanie, ale tlak na kompetentných, aby konali. To nie je len vláda, ale to sú aj orgány činné v trestnom konaní. Smer aj na vlastnú škodu, ale hlavne Slovenska, obsadil nielen exekutívnu moc, ale aj kontrolnú. To ho bude postupne ničiť,“ povedal predseda KDH, podľa ktorého sa nedá lepšie vyjadriť arogancia ako výrokom Pavla Pašku

„vyhrajte voľby a môžete všetko“. „Tento výrok zostane nielen v dejinách, ale vykreslil aroganciu monopolu vlády jednej strany tak, že zlikvidoval aj jeho autora,“ dodal.