Babitzová: Šanca nie je projekt Penty, ako tvrdí Sulík

Politika na Slovensku odtrhnutá od bežných problémov ľudí, tvrdí Eva Babitzová. Zakladá stranu Šanca.

30. dec 2014 o 19:15 TASR

V SDKÚ to nevyšlo, vyskúša to s novou stranou. Eva Babitzová.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

BRATISLAVA. Namiesto riešenia problémov Slovenska sa súčasná politika venuje zákulisným hrám. Tvrdí to Eva Babitzová, ktorá po odchode z SDKÚ-DS zakladá politickú stranu Šanca. Reagovala na slová predsedu SaS Richarda Sulíka.

Sulík pre TASR odhadol, že v roku 2015 sa v rámci miernej konsolidácie pravice zlúčia strany Sieť a Šanca, za ktorými je podľa neho Penta. Finančná skupina tým má zvýšiť možnosti svojich projektov.

"Na ľavej strane sa nachádza jeden veľký, no zároveň erodujúci monolit Smer-SD a na pravej strane atomizovaná opozícia. Ak nevstúpi do hry nejaký veľký hráč, bude dochádzať k miernej konsolidácii pravice. Penta zlúči svoje strany Sieť (Radoslav Procházka) a Šanca (Eva Babitzová), aby zvýšila možnosti ich projektom, TIP začne upadať po tom, ako sa ľudia dozvedia, že ide o projekt Pavla Pašku, a tak bude logické zlúčenie so Skokom (Juraj Miškov). SDKÚ-DS možno nepostaví kandidátku," odhaduje Sulík.

Politika je odtrhnutá

Tieto slová Sulíka považuje Babitzová za ukážku toho, prečo je dnes politika na Slovensku odtrhnutá od bežných problémov ľudí.

V politike sa v posledných rokoch venuje viac času zákulisným hrám a diskusiám o tom, kto s kým, namiesto toho, aby sa riešili problémy Slovenska a jeho občanov, uviedla.

Babitzová odmietla, že by Šanca bola projekt Penty. Politici podľa nej necítia zodpovednosť za ničím nepodložené tvrdenia. Aj preto je dnes, ako poznamenala, pravicový volič znechutený.

Počas rokov, kedy som bola riaditeľkou najpočúvanejšieho rádia na Slovensku, som sa stretla s tlakom politikov, ale aj veľkých firiem. Nikdy som neustúpila a neplánujem na tom nič meniť, reagovala Babitzová.

Pravicový volič podľa jej slov nedostáva odpovede na otázky, ako systémovo riešiť problémy v justícii, ekonomike či sociálnej oblasti. Príčinu vidí aj v spomenutých zákulisných hrách. Dôsledkom je, že Smer-SD má vysoké šance zostavovať vládu aj po parlamentných voľbách v roku 2016, doplnila.

Od Sulíka je to vraj rešpekt

To, že sa líder parlamentnej politickej strany zaoberá budúcou stranou Šanca, Babitzová považuje za výraz rešpektu voči novému subjektu.

Zakladateľka novej strany oznámila, že pokračuje v zbere podpisov nevyhnutných na jej registráciu, ako aj v skladaní tímu a vytváraní štruktúr v regiónoch.

Vytvárame priestor aj pre odborníkov a aktivistov, ktorí nemajú priamo záujem ísť do politiky, ale trápi ich to, že tu úplne chýba predstava o tom, kde by Slovensko malo byť o pár rokov, dodala.

Tím a konkrétne oblasti, ktorých riešenie bude prioritou, má Šanca predstaviť podľa slov Babitzovej v novom roku.

Podpisy pre svoju stranu začala Eva Babitzová zbierať začiatkom decembra, zaregistrovať by ju chcela do konca júna 2015. V prípravnom výbore je aj Viliam Novotný, ktorý rovnako ako Babitzová nedávno odišiel z SDKÚ-DS, kde bol podpredsedom.

Poznámka: Penta je 45–percentným vlastníkom akcií vydavateľa denníka SME.