Penta chce kúpiť ďalšie dve nemocnice

Svet zdravia včera predložil ponuku na kúpu nemocníc v Galante a Dunajskej Strede. Ďalším možným záujemcom je Agel, ktorý v utorok odmietol odpovedať či dal ponuku. Predtým záujem prejavil.

30. dec 2014 o 21:50 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Posledné dve nemocnice v Galante a Dunajskej Strede, ktoré zostali vo vlastníctve trnavskej župy, budú mať zakrátko nového majiteľa. V utorok bol posledný deň, kedy záujemcovia o ich kúpu mohli predložiť svoju ponuku.

Penta verzus Agel?

Podanie ponuky potvrdil len Svet zdravia, ktorý patrí finančnej skupine Penta a na Slovensku vlastní najviac – 12

Podmienky Záujemca o kúpu musí mať skúsenosti s prevádzkou zdravotníckych zariadení aspoň s 350 lôžkami u nás.

Musí mať ročný obrat z poskytovania starostlivosti minimálne 15 miliónov eur.

Do piatich rokov od získania nemocníc musí do každej investovať aspoň 3 milióny eur.

Záujemca nesmie najmenej desať rokov akcie predať.

nemocníc. Ak by získal aj zostávajúce špitály v trnavskej župe ich počet by zvýšil na štrnásť a posunul by sa nemocnicami, ktoré vlastní od východu, cez stred na západ. „Dnes sme dali ponuku,“ povedal včera bez jej bližšej špecifikácie hovorca Svetu zdravia Tomáš Král.

O nemocnice v minulosti prejavil záujem aj Agel. Včera jeho hovorkyňa Marta Csergeová odmietla potvrdiť, či dali ponuku. V polovici októbra to však nevylúčila: „Zadávacie podmienky verejnej obchodnej súťaže sme si vyzdvihli.“

Agel má na Slovensku päť nemocníc. Za skupinou stojí miliardár Tomáš Chrenek starší. Jeho syn Chrenek mladší je šéfom predstavenstva akciovej spoločnosti TLSV invest, ktorá tento mesiac kúpila tri nemocnice Unipharmy v Košiciach – Šaci, Handlovej a v Bánovciach nad Bebravou.

Na otázku, koľko ponúk na kúpu nemocníc dostala, včera trnavská župa