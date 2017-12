Psychológ: Ľudia túžia zbaviť sa neduhov

Už máte zoznam predsavzatí na nový rok? O tom, čo nás ženie opakovať tento rituál každý rok a či máme šancu uspieť, sme sa rozprávali s psychológom Dušanom Fabiánom.

30. dec 2014 o 19:54 Iris Kopcsayová

Prečo si dávame predsavzatia práve na Nový rok?

„Prvý dôvod je, že ľudia majú radi rituály a začiatok roka je rituálové obdobie. Rituály v živote pomáhajú. A druhý dôvod je túžba zmeniť niečo v súvislosti so sebou samým. Keď sa tieto dve veci spoja, teda Nový rok a túžba obrátiť udalosti, zmeniť osud, zlepšiť svoju situáciu, tak dôjde k tomu, že si človek dáva predsavzatia.“

Ale prečo sa chce človek každý rok meniť, zlepšovať niečo vo svojom živote?

„Je to prirodzená ľudská túžba, zbavovať sa všelijakých neduhov a zlozvykov. Obyčajne si dávame predsavzatia ako: Začnem športovať, prestanem fajčiť, prestanem piť, schudnem. A keď ich je veľmi veľa, väčšinou sa nepodaria. Ak má ísť o úplnú premenu, človek je na to slabý.“

Ak chceme byť úspešní, mali by sme byť teda realisti vo svojich cieľoch?

„Áno. Radšej menšie kroky a prípadne využiť aj iné obdobia. Dobrý dátum na predsavzatia sú aj vlastné narodeniny. Alebo nov mesiaca, ten sa každý mesiac opakuje a je to symbolicky nový začiatok. Tiež slnovraty, júnový aj decembrový, prípadne rovnodennosti, keď dochádza k rovnováhe.“

Zohráva úlohu magická chvíľa? Má novoročné predsavzatie väčšiu šancu, že ho splníme?

„Zohráva. Samozrejme, že tomu ľudia podľahnú. Sviatok má svoju mágiu, svoje čaro, svoju silu pôsobenia.“

Nemôže to byť frustrujúce, keď sa nám nedarí plniť predsavzatie?

„Ľudia sú prefíkaní. Niektorí sa dobre poznajú. Vedia, že zlyhávajú, ale vždy využijú rituál, symbolický začiatok a znovu si dajú predsavzatie. Postupne sa to vytratí, vyprchá to a na predsavzatie zabudnú. Ale sú aj takí, ktorí to myslia veľmi vážne. A tí, keď sa im nedarí, sú veľmi sklamaní. Klesá im sebaúcta, sebavedomie, začnú o sebe pochybovať. Nieže si pomohli, ale poškodili sa.“

Šancu na naplnenie majú skôr predsavzatia, pre ktoré sme niečo v starom roku urobili?

„Je veľmi dôležité nespoliehať sa len na magické okamihy, či už prírodné alebo kultúrne, ale na to, čo sa deje vo mne, v človeku. Ak spejem a zrejem k nejakému rozhodnutiu, ktoré by mi malo niečo zlepšiť alebo v niečom pomôcť, to je hodnotnejšie a možno očakávať aj lepšie výsledky, ako len sa spoľahnúť na rituál.“

Teda treba po celý rok na sebe pracovať?

„To máte ako s alkoholikom. Ten, ktorý ide na protialkoholické liečenie z donútenia, preto, že to chcela manželka alebo rodina, ten má veľmi malú šancu. Ale ten, kto sa chce naozaj zbaviť zlozvyku, cíti sa závislý a chorý, ten môže