Rok 1993: Republiku krstili šampanským, ale mnohí rýchlo vytriezveli

V prvých mesiacoch života musela Slovenská republika čeliť novým výzvam, ale zápasila aj so starými problémami.

10. dec 2017 o 22:29 Boris Vanya

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: SME vás prevedie cez štvrťstoročie

Najkrajší kút, v šírom svete, je moja rodná zem...

Námestím znel spev Petra Dvorského, ľudia tancovali, oslavovali a pili šampanské. Silvester 1992 nebol iba symbolickou rozlúčkou so starým rokom.

Po polnoci vítali plamenné prejavy politikov a delostrelecké salvy vznik samostatnej Slovenskej republiky. Na uliciach viali vlajky s dvojkrížom a hrdo trúbili klaksóny áut. Mnohé už nosili na skle nálepku SO, lebo ich majitelia netušili, že táto medzinárodná poznávacia značka patrí Somálsku...

Nie všetci však na prelome rokov 1992 a 1993 prepadli vlasteneckej eufórii. V mnohých obyvateľoch Slovenska ešte prevládalo sklamanie z rozpadu federácie, o ktorom navyše nerozhodlo všeľudové hlasovanie, ale niekoľko politikov.

U ďalších sa objavili pocity neistoty z ďalšieho vývoja nového štátu. Veľa Maďarov žijúcich na Slovensku sa zasa obávalo, že sa stanú rukojemníkmi vyhrotenej situácie medzi Bratislavou a Budapešťou.

Ekonomika v hlbokej depresii

V prvých mesiacoch života musela Slovenská republika čeliť novým výzvam, ale zápasila aj so starými problémami. Prehlbovala sa ekonomická kríza, ktorú vyvolal prechod na trhové hospodárstvo po páde komunistického režimu.

Niekoľko týždňov po oslavách vzniku štátu vyšli ľudia opäť na námestia, ale už bez šampanského. Svoju nespokojnosť so životnou úrovňou vyjadrovali učitelia, lekári, podnikatelia...

Premiér Vladimír Mečiar v apríli 1993 priznal, že ekonomika Slovenskej republiky sa nachádza v hlbokej depresii a za strategický cieľ označil udržanie sociálneho zmieru.

Súčasná situácia v zdravotníctve je kritická, kolapsová, ba až katastrofálna, rozpočet pre tento rezort je nedostatočný, ministerstvo pracuje nekoncepčne, do života neuviedlo dôležité a očakávané legislatívne úpravy - zaznelo z úst lekárov na verejnom vystúpení v Bratislave.

Ponurú náladu v spoločnosti ilustrovali aj výsledky prieskumu Štatistického úradu z jari 1993, v ktorom rozdelenie ČSFR označilo až 51 % opýtaných za stratu, 32 % za prínos a 17 % nevedelo odpovedať.

Vzopreli sa prezident i minister

Aj popularita premiéra a lídra najsilnejšieho politického zoskupenia stagnovala, na chvíľu dokonca klesla.

Prečítajte si tiež: Rok 1993: Ste kultúrne národy. Rozdelenie bez výstrelu ocenili aj Taliani

Jeho HZDS sa začalo štiepiť, odišlo z neho osem poslancov na čele s Milanom Kňažkom. Mečiarovi sa však nevzoprel len minister zahraničných vecí. Krátko po svojom zvolení ho prestal poslúchať aj prezident Michal Kováč.

Za hlavu štátu ho zvolili poslanci parlamentu 15. februára 1993. Získal 106 hlasov (potrebných bolo 90), vo voľbe nemal súpera.

Hoci bol kandidátom HZDS, dostal aj hlasy poslancov z iných strán a špekulovalo sa, že ho nepodporili ani všetci poslanci z vlastného tábora (bolo ich 74).

Nezhody medzi prezidentom a premiérom sa vystupňovali na jeseň 1993, keď Kováč odmietol vymenovať Ivana Lexu najprv za šéfa Slovenskej informačnej služby a v novembri 1993 do funkcie ministra pre privatizáciu. Odôvodnil to tým, že Lexa „nespĺňa predpoklady“. „Pretože ho poznám i osobne, nemá moju dôveru,“ dodal Kováč.

V decembri 1993 premiér na mítingu svojich priaznivcov prvýkrát priznal: „Voľby prezidenta Slovenskej republiky sme prehrali.“

Prečítajte si tiež: Rok 1993: Dubovský mal premiéru proti Barcelone. Real vyhral 5:0

Mečiar však nenachádzal vnútorných nepriateľov iba na politickej scéne. Prekážali mu aj novinári s odlišnými názormi.

Najskôr sa pokúsil zlikvidovať nepohodlný denník Smena a podnietil tým vznik nového denníka SME. V druhej polovici roka vyštvala vládna moc z rozhlasu tvorcov populárneho Rádiožurnálu a v novembri ovládla Slovenskú televíziu.

Ak si niekto myslel, že na sklonku roka 1993 Mečiar stráca dych, hlboko sa mýlil.

„Prevalcujeme to všetko, nech sa deje vôľa Božia, že sa budú všetci čudovať!“ zastrájal sa premiér a predseda HZDS na aktíve regionálnych funkcionárov hnutia v jednej malej obci pri Košiciach. Do roka a do dňa tento svoj sľub začal aj plniť. Valec zo Zlatej Idky sa len rozbiehal.