Rok 2003: Referendum o EÚ spojilo aj Mečiara s Kováčom, Fico politikárčil

Politici nezabudli na stranícke tričká ani vtedy, keď spoločne presviedčali ľudí o potrebe vstupu Slovenska do EÚ.

22. dec 2017 o 16:31 Roman Cuprik

BRATISLAVA. „Viacerí novinári neverili vlastným očiam,“ hovoril redaktor súkromnej televízie TA3 vo svojom príspevku o kampaňovaní politikov za vstup Slovenska do Európskej únie.

Predstavitelia parlamentných strán a verejne známi ľudia zorganizovali prechádzku historickým centrom Bratislavy, počas ktorej presviedčali ľudí, aby sa zúčastnili na referende.

V sprievode bolo dokonca vidieť dnes už nebohého bývalého prezidenta Michala Kováča spolu s expremiérom Vladimírom Mečiarom. Kováč bol pritom presvedčený, že mu Mečiar dal v roku 1995 uniesť syna.

„Je to veľmi potešujúce i povzbudzujúce pre našu najbližšiu budúcnosť. A možnože keď si občania uvedomia túto politickú jednotu, uvedomia si aj historický význam referenda,“ povedal vtedy Kováč.

Z predsedov parlamentných strán chýbali na prechádzke Bratislavou iba komunista Jozef Ševc a predseda Smeru Robert Fico. Rok predtým Fico v parlamentných voľbách kampaňoval s bilbordom, že do EÚ treba ísť, ale nie s „holými zadkami“.

Po referende mu vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda aj viacerí analytici vyčítali, že referendum po celý čas podkopával a vytĺkal z neho politické body.

Nízka účasť

Napriek tomu, že prakticky všetky parlamentné strany podporovali vstup do Európskej únie, účasť bola nižšia než už aj tak skeptické očakávania. Potrebnú hranicu 50 percent voliči prekročili len o dve percentá.

Krátko nato sa začalo rozoberať, ako je taká nízka účasť možná, keď slovenská verejnosť integráciu do EÚ výrazne väčšinovo podporovala dlhé roky.

Ako prvý vinník sa ponúkal podpredseda vlády pre európsku integráciu Pál Csáky z SMK, ktorý mal vládnu kampaň o vstupe do EÚ na starosti.

Sprevádzali ju škandály. Napríklad sa ukázalo, že slovenská eurohymna s názvom „Európa“ je skopírovaný maďarský poprockový hit z 80. rokov od Mihályho Vargu, ktorý na to nedal súhlas. Vláda ju nakoniec z kampane stiahla a jej použitie zakázala aj SOZA.

Csáky na druhú stranu obviňoval prvú Dzurindovu vládu z toho, že kampaň spustila neskoro. Druhej Dzurindovej vláde, ktorá nastúpila v októbri 2002, zasa vyčítal otváranie negatívnych tém ako daňová reforma, zvyšovanie spotrebných daní a zdanenie dôchodkov len pár mesiacov pred májovým referendom.

Zneužívanie referenda

Csáky podľa analytikov nebol jediným politikom, ktorý za tesné odhlasovanie vstupu do EÚ niesol zodpovednosť.

Ľudia k urnám podľa nich neprišli aj preto, aby demonštrovali svoj nesúhlas s Dzurindovou vládou, k čomu ich nepriamo nabádal aj Robert Fico. Ten v tom čase opakoval, že vláda by v prípade neplatnosti referenda mala odstúpiť.

„Význam tohto faktora potvrdili regionálne – v okresoch, považovaných za bašty opozície, bola účasť výrazne slabšia,“ písal vtedy politológ Grigorij Mesežnikov.

Fico, ktorý dnes hovorí o potrebe Slovenska byť v jadre Európskej únie, vtedy tvrdil, že po vstupe do EÚ Slovensko najprv schudobnie a minimálne jedna generácia si jej výhody vôbec neužije.

„Považujeme za absolútne nezodpovedné, ak sa predseda vlády Slovenskej republiky, pán Mikuláš Dzurinda nevyjadruje k vážnemu ohrozeniu finančných záujmov Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie,“ povedal Fico.

Dzurinda Ficove správanie po referende označil za zákerné.

„Vystupoval v predreferendovej kampani neobyčajne zákerne, keď hovoril ‚áno‘, ale vždy dodal ,ale‘. Cieľavedomo a zákerne odrádzal ľudí od účasti na referende. Dokázal, že myslí viac na svoje stranícke tričko, na percentá pre svoju stranu a osobu, ale nemyslí na svoju krajinu,“ povedal Dzurinda.

Fico na to reagoval slovami, že ak by opozícia nevyzvala voličov, aby sa zúčastnili na referende, nebolo by platné.

„Smer a ostatné opozičné strany sú v podstate väčšími víťazmi ako vládna koalícia,“ povedal Fico.