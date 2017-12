Rok 2006: Keď Fico vytiahol Slotu a Mečiara a začal vládnuť

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: SME vás prevedie cez štvrťstoročie

BRATISLAVA. Takmer štyri roky bol v opozícii, hoci na predvolebných bilbordoch vyzýval ľudí, aby ho volili za predsedu vlády.

Chvíľa na naplnenie jeho ambícií prišla až s ďalšími parlamentnými voľbami. Počas júnovej víkendovej noci sa tešil z víťazstva bez kamier a fotoaparátov.

Novinárov nechal čakať na volebné výsledky pred straníckou centrálou na Súmračnej, ktorú strážili aj vyholení esbéeskari. Vtedy začala éra vládnutia Roberta Fica, ktorá s dvojročnou prestávkou trvá dodnes.

„To majú za to, že nás tri a pol roka drbali,“ ozvalo sa jedného okien z centrály Smeru, keď redaktor TA3 v priamom prenose zahlásil, že novinári musia stáť za páskou. Pred piatou hodinou nadránom vyšiel konečne predseda Smeru Fico.

“ Absolútne rešpektujem zásadu práva a tou je prezumpcia neviny. „ Premiér Robert Fico o Ivanovi Lexovi po parlamentných voľbách 2006.

Volebný výsledok, 29,14 percenta pre Smer označil za fantastický, novinárom priestor na otázky nedal a o minútu zašiel späť dovnútra.

Novinár Marek Vagovič vo svojej knihe Vlastnou hlavou napísal, že centrálu vtedy strážila bezpečnostná služba A-Team, spájaná s mafiánskou skupinou jakšíkovcov.

Firma sídlila v administratívnej budove na Miletičovej, kde si prenajímali kancelárie aj firmy, v ktorých figuroval ako právnik Robert Kaliňák.

Budúci minister vnútra prvej Ficovej vlády. Sídlila tam aj reštaurácia Steam & Coffee, ktorú Kaliňák vlastnil s Jánom Počiatkom. Novým ministrom financií.

Nevôľa európskych socialistov

Už počas prvotných výsledkov, ktoré vychádzali v priebehu volebnej noci, sa začali objavovať dohady, s kým by Smer mohol vládnuť. Po voľbách v roku 2002, keď strana napriek megalomanskej kampani a veľkým očakávaniam členov získala 13,46 percenta a skončila na treťom mieste a mimo vlády, bolo jasné, že Fico sa pokúsi dohodnúť koalíciu aj za cenu ústupkov.

Nakoniec obetoval povesť Smeru v zahraničí a dohodol sa s predsedom nacionalistickej SNS Jánom Slotom a predsedom HZDS Vladimírom Mečiarom, počas ktorého vlád sa dostalo Slovensko do medzinárodnej izolácie.

Mečiar a Slota síce neboli členmi vlády a nedostali ani funkcie v parlamente, no prizvaním do koalície ich Smer opätovne dostal do vrcholovej politiky.

Vznik vládnej koalície Fico vtedy obhajoval najmä tým, že sa im najlepšie podarí presadiť svoj program a Slovensko bude sociálnym štátom. „Je to hlavný argument pre všetkých našich partnerov v zahraničí, ktorí jednoznačne odmietajú pravicové reformy,“ povedal.

Odpoveďou európskych socialistov, ku ktorým Smer patrí, však bolo pozastavenie členstva vo frakcii na desať mesiacov pre spoluprácu s extrémistami z SNS.

Na rozdiel od Fica vládu s SNS nepovažovali za „šťastné riešenie“ napríklad europoslankyňa Monika Beňová či vtedajší minister zahraničných vecí Ján Kubiš.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Rok 2006: Pád lietadla prežil jediný vojak

Pripomínali valec z Idky

„Žiadna panika byť nemusí,“ tvrdil Mečiar na začiatku júla o stupňujúcich sa pochybnostiach z novej koalície. Slota však už necelý mesiac po voľbách hovoril v diskusnej relácii televízie Markíza o „teplých“, „maďarských vrahoch“ či „lumpoch“.

Vládna koalícia obsadila v parlamente 12 funkcií šéfov výborov a opozícia sedem.

Vtedajší líder KDH Pavol Hrušovský to prirovnal k obdobiu parného valca zo Zlatej Idky. Išlo o Mečiarov výrok funkcionárom z konca roka 1993 v obci Zlatá Idka, že ak bude treba, hnutie to všetko prevalcuje.

Na jeseň 1994 vtedy koalícia Mečiara, Slotu a Jána Ľuptáka z ZRS zasadla v parlamente a počas noci z 3. na 4. novembra zmenila vedenie takmer všetkých vládnych inštitúcií a kontrolných úradov. Fico vtedy ako jediný zástupca opozície zostal sedieť v parlamente.

„Ivan Lexa si zaslúži spoločenskú, občiansku rehabilitáciu, lebo skutky, ktoré mu vyčítali, sa nestali,“ povedal Mečiar už krátko po podpise koaličnej zmluvy.

Bývalý šéf SIS Lexa stál podľa obžaloby za únosom Michala Kováča ml. Mečiarove amnestie z roku 1998 však zabraňovali vinníkov potrestať.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Rok 2006: Rok keď Fico si privolal na pomoc Slotu a Mečiara

Spravodlivosť podľa Harabina

Rozdelenie vládnych postov zodpovedalo volebnému náskoku Smeru pred koaličnými partnermi. Smer mal vo vláde 11 zástupcov, SNS troch a HZDS dvoch.

Opozícia najviac kritizovala obsadenie postu ministra spravodlivosti, ktoré pripadlo HZDS. Stal sa ním Štefan Harabin, ktorý bol na čele Najvyššieho súdu počas Mečiarovej vlády. „Takýto variant je pre mňa výsmechom spravodlivosti," reagovala na informácie o svojom nástupcovi exministerka Lucia Žitňanská.

Harabin tvrdil, že do funkcie ho navrhovali všetky koaličné strany. Povedal aj to, že v prípade Lexu platí prezumpcia neviny a "výroky politikov" nemieni komentovať.

Na novinárske otázky, ktoré narážali na Mečiarov výrok o Lexovi, Fico odpovedal vyhýbavo. „Absolútne rešpektujem zásadu práva a tou je prezumpcia neviny,“ reagoval.

Harabin považoval podobne ako Fico Mečiarove amnestie za nezrušiteľné. Už na jeseň prišiel s návrhom na zrušenie Špeciálneho súdu, ktorý založil jeho predchodca Daniel Lipšic s cieľom boja proti organizovanému zločinu. Fico bol však proti zrušeniu a súdu sa zastal. O jeho protiústavnosti rozhodol Ústavný súd v roku 2009.

Po troch mesiacoch vo funkcii začal robiť Harabin čistky na súdoch a odvolal viacerých predsedov okresných aj krajských súdov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Rok 2006: Románom k Hedvige

Prvá kauza

Vláda prevzala krajinu po štyroch rokoch reformnej Dzurindovej vlády v dobrej kondícii. Už v polovici júla lídri koaličných strán oznámili dohodu na rušení 20- a 50-korunových poplatkov u lekárov či prehodnotenie druhého dôchodkového piliera. Ešte nestihli prebrať ani podrobnosti zmien a Smer už čelil prvej vážnej kauze.

Koncom augusta, vyše mesiaca od parlamentných volieb, vypukla jedna z najväčších káuz ministra vnútra Kaliňáka aj celej prvej Ficovej vlády. Študentka Hedviga Malinová 25. augusta 2006 nahlásila, že ju cestou na skúšku v nitrianskom parku napadali dvaja muži. Tvrdila, že ju počuli rozprávať po maďarsky a na blúzku jej napísali Maďari za Dunaj.

Polícia už v prvej polovici septembra zastavila vyšetrovanie prípadu a Kaliňák s Ficom zvolali tlačovú besedu. Na nej spochybnili dôkazy, ktoré mali svedčiť v prospech študentky.

Prokuratúra začala neskôr Malinovú stíhať za krivú výpoveď. Keď sa po parlamentných voľbách 2010 stala nakrátko premiérkou Iveta Radičová, ospravedlnila sa jej. Stalo sa tak po tom, čo vláda pristúpila na dohodu s Malinovou pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Jej prípad prevzalo koncom roka 2016 Maďarsko, kam sa Hedviga Malinová (po sobáši Žáková) presťahovala.