Rok 2015: Slovensko sa pri utečencoch stretlo so svetom. Prepadlo

Utečenecká kríza už nebola niečím vzdialeným, v roku 2015 hýbala dianím na Slovensku. Našťastie, nešlo o život, len o politiku.

10. jan 2018 o 16:52 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Občianska vojna v Sýrii vstupovala do svojho piateho roku, nádej na skorý návrat domov sa zmenšovala a OSN varovala, že ak štáty nezvýšia financovanie táborov okolo Sýrie, kde boli problémy s dodávkami potravín pre utečencov, státisíce, možno milióny ľudí sa pohnú smerom Európa.

Nedá sa povedať, že na začiatku roka by utečenecká kríza bola skutočným prekvapením, no na Slovensku sa o tom veľa nehovorilo. Predsa len, na zahraničné témy strany nezískajú voličov a politici sa chystali na finiš pred voľbami v roku 2016.

Kiska: Ľudskosť je povinnosť

Ťažko povedať, kde bol ten moment, keď sa to zlomilo. Možno v júni, keď prezident Andrej Kiska vo svojom prvom výročnom prejave povedal, že pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou je morálnou povinnosťou Slovenska.

Alebo na jar, keď sa v Bruseli prvýkrát hovorilo o zavádzaní kvót na prerozdelenie žiadateľov o azyl, ktorí čoraz húfnejšie prichádzali do Európy najmä cez Turecko.

Alebo v auguste, keď sa v Gabčikove konalo referendum, v ktorom miestni odmietli aj ten malý náznak solidarity, ku ktorému sa Slovensko zaviazalo, teda k ubytovaniu 500 ľudí, ktorí žiadajú o azyl v Rakúsku.

No definitívny šok prišiel na konci augusta, keď v Rakúsku, kúsok od slovenských hraníc, polícia našla odstavený kamión so 71 telami utečencov.

Utečenecká kríza sa už neodohrávala niekde ďaleko na gréckych ostrovoch, utečenci zomierali pri slovenských hraniciach, obsadili budapeštiansku stanicu Keleti, pochodovali po diaľnici, po ktorej predtým jazdili aj mnohí Slováci.

Výzva k ľudskosti

Kým vláda naďalej odmietala prijímať utečencov, začali sa organizovať obyčajní ľudia. Vznikla napríklad výzva k ľudskosti, dobrovoľníci začali voziť oblečenie a potraviny pre utečencov, ktorí práve prechádzali cez Rakúsko.

Okrem pochodov neonacistov sa organizovali aj akcie, kde ľudia vyzývali na pomoc núdznym. Občianska aktivita Kto pomôže spojila 1500 dobrovoľníkov, ktorí sa sami prihlásili, že chcú nejakým spôsobom pomôcť. Nájsť ubytovanie, učiť jazyk alebo sa len porozprávať, aby sa utečenci necítili osamelo.

Do Maďarska a neskôr aj do Slovinska, Chorvátska, Srbska či Grécka vyrážali slovenskí dobrovoľníci a pomáhali utečencom priamo počas ich cesty do Európy.

Politický boj sa však niesol v inom duchu. „Európska politika, pokiaľ ide o migráciu, absolútne zlyhala,“ povedal premiér Fico na oslavách Slovenského národného povstania. Nepáčilo sa mu najmä to, že stále nefungovala ochrana hraníc.

Vrchol slovenského odporu prišiel v septembri po tom, ako sa na stretnutí ministrov vnútra členských štátov Únie napriek odporu stredoeurópskych štátov schválili kvóty na žiadateľov o azyl. Prerozdeliť sa malo 160-tisíc utečencov, do Európy ich pritom dovtedy prišiel asi milión.

Slovensko malo prijať 802 utečencov, no Fico od od začiatku účasť odmietal a vyhlasoval, že kvóty nikdy nemôžu fungovať. Aj vďaka tomuto postoju sa tak stalo.

Téma do volieb

Fico vedel, že táto téma mu môže prehrať alebo vyhrať voľby. Témy sa začala chytať krajná pravica, Boris Kollár na svojich insitných selfie videách, ktoré ho dostali do parlamentu, ale aj predseda "liberálnej" strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík.

A tak napriek tomu, že predtým sa Fico v Bruseli nezvykol veľmi odvrávať, teraz podala slovenská vláda na Úniu žalobu. Vyčítala jej, že takéto zásadné rozhodnutia nemajú vznikať na stretnutiach ministrov, kde sa rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, ale na summitoch európskych lídrov, kde treba jednomyseľný súhlas.

Rétoriku ešte pritvrdil v novembri po teroristických útokoch v Paríži. Aj keď hlavní organizátori žili v Európe dlho, Fico útoky okamžite spojil s prebiehajúcou utečeneckou vlnou.

„Pred právami migrantov, pred potrebou postarať sa o nich, musí byť na prvom mieste občan Slovenska a bezpečnosť tejto krajiny,“ povedal vtedy.

Na téme bezpečnosti, ktorú automaticky spájal s utečencami, postavil celú kampaň. Vyhlásil, že nechce, aby na Slovensku vznikla ucelená moslimská komunita, pár dní pred voľbami pózoval na macedónsko-gréckej hranici, kde na neho spoza ostatného drôtu pozerali utečenci, ktorí uviazli v gréckom Idomeni.

Nechceme ani kresťanov

Minister vnútra sa nechválil novými tábormi, kde budú mať ľudia na úteku dôstojne podmienky, ale prenosnými zátarasami, ktorými vie polícia veľmi rýchlo postaviť múr na južnej hranici.

“ V tejto skúške slovenská politická elita takmer celá prepadla. „ Grigorij Mesežnikov, politológ

Neuspela ani snaha dostať na Slovensko ani kresťanov. Vláda súhlasila, že prijme 149 ľudí zo Sýrie a z Iraku, no proti sa postavili dediny, kde mali žiť.

Nakoniec prišli, no veľká časť z nich sa cítila tak nepríjemne, že radšej sa vrátili späť do Iraku, odkiaľ pôvodne utiekli zo strachu o život.

„V tejto skúške slovenská politická elita takmer celá prepadla. Občania sa vo väčšine nechali uniesť podlou, a najmä vypočítavou xenofóbiou vládnych politikov, ktorí ju kamuflovali ako úsilie chrániť Slovensko a doviedli ju do absurdnej žaloby proti Európskej únie,“ zhrnul celoročné dianie politológ Grigorij Mesežnikov.