Rok 2011: Hlas Gorily bol silný, no časom sa stratil

SME vás prevedie cez štvrťstoročie

BRATISLAVA. Do Vianoc ostávali tri dni a koniec roka sa prejavoval aj v politike. Od nečakaného pádu vlády Ivety Radičovej ubehli dva mesiace a premiérka sa stala zároveň zastupujúcou ministerkou obrany, keďže Ľubomír Galko z SaS musel odísť po škandále s odpočúvaním.

Nového šéfa rezortu sa vyberať neoplatilo. Slovensko čakali predčasné voľby plánované na marec 2012.

Práve v tomto turbulentnom období sa na internete objavili dokumenty pripomínajúce záznamy tajných služieb s označením Gorila a Gorila 1. Keďže sa však Slovenská informačná služba k ním nehlásila, bolo ťažké odhadnúť, či ide o podvrh, alebo o únik tajných informácií.

Server, na ktorom bol spis umiestnený, patril spoločnosti sídliacej v New Yorku a bol určený na anonymné zverejňovanie dokumentov.

Nicholson: Núkali mi milióny, ak na Gorilu zabudnem

„Tento materiál považujeme za výmysel. Jeho autor narába úplne účelovo s informáciami, ktoré sa týkajú aj mediálne známych udalostí a zasadzuje ich do fiktívnych a vykonštruovaných príbehov,“ hlásalo vôbec prvé stanovisko finančnej skupiny Penta k zverejneným dokumentom. Hovorca spoločnosti zároveň dodal, že Penta podnikne právne kroky pre poškodzovanie mena.

Krátky text zverejnený na druhej strane denníka SME z 22. decembra 2011 len opatrne charakterizoval dokument Gorila slovami, že „naznačuje korupciu a prienik finančnej skupiny Penta do slovenskej politiky v rokoch 2005 a 2006“.

Už ďalšie dni však ukázali, že z kauzy Gorila sa stane jedna z najväčších korupčných káuz na Slovensku vôbec.

Neverili, nepamätali, nekomentovali

„Medializované dokumenty obsahujú viaceré skutkové otázky, ktoré sa dajú pomerne ľahko potvrdiť alebo vyvrátiť,“ odkázal po hovorcovi vtedajší minister vnútra za KDH Daniel Lipšic.

Ako sa vyvíjala kauza Gorila November 2005 Zamestnanec SIS Peter Holúbek (krycie meno Mravec) spozoroval, že pred domom na Vazovovej ulici v Bratislave parkujú vládne limuzíny aj predstavitelia Penty. SIS vypracovala žiadosť o odpočúvanie bytu, ktorý patril podnikateľovi Zoltánovi Vargovi. Január 2006 Monitorované schôdzky v byte, na ktorých sa zúčastnili viacerí politici. December 2011 Zverejnený údajný spis tajnej služby. Január 2012 Ako prvá skončila pre kauzu Anna Bubeníková, šéfka Fondu národného majetku. Január - marec 2012 Séria protestov Gorila. Marec 2012 Prvý obvinený v kauze Pavol Rusko, obvinenie neskôr zrušili ako neopodstatnené Jún 2012 Obvinili notárku zo Šamorína Dalmu N. z trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa, aj toto obvinenie bolo neskôr zrušené. Júl 2012 Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik tvrdí, že v kauze Gorila nie je možné zatiaľ nikoho obviniť. September 2012 Minister vnútra Robert Kaliňák predniesol v parlamente prvú správu o vyšetrovaní kauzy Gorila. Išlo o štatistiku toho, koľko úkonov bolo urobených či koľko svedkov polícia vypočula. Marec 2013 Vo vyšetrovaní kauzy Gorila pribudlo ďalšie trestné stíhanie, súvisí so Slovenskými elektrárňami. Október 2013 Polícia zastavila vyšetrovanie údajného kupovania poslancov pri hlasovaní o zdravotníckych zákonoch počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Október 2016 Šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Marek Gajdoš ohlásil odchod do civilu. Ako dôvod uviedol podmienky, v ktorých sa pri vyšetrovaní ocitol. December 2016 Gajdoša nahradil na čele vyšetrovacieho tímu Lukáš Kyselica. Gajdoš pred odchodom rozhodol o vznesení obvinenia proti dvom osobám pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Podobne nápomocná mala byť aj SIS, ktorá mala po pokyne Ivety Radičovej pomáhať polícii s vyšetrovaním. To, ako neskôr vysvitlo, síce prebiehalo aj pred medializáciou prípadu, no vždy išlo dostratena.

Bezprostredné reakcie politikov, ktorí dovtedy s prípadom prišli do kontaktu, však boli strohé.

Expremiér Mikuláš Dzurinda, ktorého strany SDKÚ sa Gorila týkala najviac, kauzu nekomentoval.

Pomôcť mu s tým nevedel ani bývalý minister vnútra za SDKÚ Martin Pado, ktorý si zas nespomínal, aké informácie dostával od SIS v čase, keď bol v úrade.

Naopak, ďalší exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer) si ako opozičný politik spomenul, že Gorilu za jeho éry vyšetrovali viackrát, no vždy to stroskotalo na prokuratúre.

„Smer je príliš skúsený na to, aby sa nechal vtiahnuť do týchto detinských spravodajských hier pred blížiacimi sa voľbami,“ tlmočil postoj strany vtedajší hovorca Smeru a dnes už poslanec Erik Tomáš.

Už v prvých dňoch sa však objavila otázka, či chodil Robert Fico do konšpiračného bytu na Vazvovovej ulici na stretnutia so spoločníkom Penty Jaroslavom Haščákom tak, ako to opisovala Gorila.

Fico na týchto stretnutiach podľa spisu pil kolu. Tomáš pripustil len toľko, že Fico občas kolu pije, asi ako každý.

O tri mesiace neskôr vznikla pamätná fotka, na ktorej Fico slávi so svojimi spolustraníkmi víťazstvo v parlamentných voľbách s kolou v ruke.

Smer vtedy aj pre hlavnú rolu SDKÚ v kauze Gorila získal parlamentnú väčšinu.

Či Fico navštevoval konšpiračný byt na Vazovovej, nepovedal dodnes.

Protesty i márne vyšetrovanie

Postupné zistenia v kauze ukazovali, že odpočúvaný konšpiračný byt skutočne existoval.

Výpoveď bývalého policajta Jána Rejdu o stretnutiach s ľuďmi z Penty a ďalšie posuny v prípade zanechávali stopy.

Záujem verejnosti o spis prehlboval novinár Tom Nicholson, ktorý už v čase zverejnenia dokumentu pripravoval o údajnom spise SIS knihu. Spisový materiál poznal asi dva roky a o jeho autenticite nepochyboval.

„Jeden človek z tajnej služby ma kontaktoval, že by mi vedel dohodnúť päť až desať miliónov korún, ak mu symbolicky vrátim spis a zaviažem sa, že o kauze nebudem písať," opisoval v rozhovore pre SME Nicholson.

"Druhú ponuku mi dal bývalý siskár z čias Ivana Lexu, že ak neberiem peniaze ako normálny chlap, nech založím nadáciu a tam mi ich pošlú."

Nejasnosti spojitostí s celou kauzou sa však mali znova vyšetriť. Ešte do konca roku 2011 Generálna prokuratúra rozhodla, že na vyšetrovanie prípadu vznikne špeciálny tím.

V ďalších týždňoch začali padať prvé hlavy: v januári šéfka Fondu národného majetku Anna Bubeníková a v marci bol obvinený exminister hospodárstva Pavol Rusko (ANO). Jeho i viaceré ďalšie obvinenia neskôr prokuratúra zmietla zo stola - ako neopodstatnené.

Nespokojnosť ľudí vrcholila aj masovými protestmi, ktoré sa opakovali každý týždeň až do marcových predčasných volieb. Na každý z nich prišlo niekoľko tisíc ľudí, pričom organizátori v jednom prípade hovorili o desaťtisícovom dave v Bratislave.

Napriek ohlasu v spoločnosti a sľubom politikov či polície na zvýšenú pozornosť pri vyšetrovaní Gorily ostáva kauza dodnes bez potrestania vinníkov či bez záverov súdov.

Časť spisu Gorila potvrdil policajt, ktorý informoval Pentu

Pravidelné vystúpenia politikov či vyšetrovateľov síce otvorene potvrdzujú, že veľká časť spisu môže byť pravdivá, no policajné vyšetrovanie sa dostalo maximálne k niekoľkým krátkodobým obvinenia.

Zo špeciálneho vyšetrovacieho tímu Gorila minulý rok odišiel dlhoročný policajt Marek Gajdoš s tým, že ho odradili podmienky, v ktorých sa ocitol a prístup viacerých, ktorí mali "vplyv na jeho prácu a nepriamo aj na výsledky“.