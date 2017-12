Rok 2007: Výbuch im vzal blízkych. Štát na nich zabudol a spravodlivosti sa stále nedočkali

Za desať rokov nebol jediný deň, kedy by som si na otca nespomenul, hovorí Ján Rybár mladší. Jeho otec mal v čase explózie v Novákoch len 46 rokov.

29. dec 2017 o 19:03 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Ten oheň bolo vidno na kilometre. Tlaková vlna z dvoch výbuchov vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch vybíjala okná až v jedenásť kilometrov vzdialenej Prievidzi. Bol piatok 2. marca 2007, pol piatej poobede.

Výbuchy spravili z vojenského podniku a jeho okolia mesačnú krajinu. V nej celé mesiace záchranári hľadali ľudí, o ktorých všetci tušili, že už nežijú. Z ôsmich pracovníkov závodu, ktorí zahynuli pri výbuchu, telá štyroch nikdy nenašli.

Explózia skladu, v ktorom sa likvidovala munícia, je najväčšou priemyselnou katastrofou v dejinách Slovenska. Ani po desiatich rokoch nie je vyšetrená. Ľudia, ktorí pri nej prišli o svojich blízkych, už prestávajú veriť v spravodlivosť a tvrdia, že štát na nich zabudol.

V čase katastrofy nebol Robert Fico (Smer) ešte ani rok premiérom. Obetiam sľúbil pomoc a podporu. Vláda pozostalým dala po milióne vtedajších korún, čo je dnes vyše 33-tisíc eur.

Čakanie na spravodlivosť, ktorá neprichádza

"Nikto sa nepýta, či niečo nepotrebujeme," vraví po desiatich rokoch od tragédie Zuzana Rybárová z Prievidze. Pri výbuchu jej zomrel manžel Ján.

"Za desať rokov nebol jediný deň, kedy by som si na neho nespomenul,“ spomína Zuzanin syn Ján na otca, ktorý mal v čase tragédie iba 46 rokov. „Som jedináčik, takže ocino bol aj môj kamarát, s ktorým som mohol hovoriť o čomkoľvek," dodáva.

Obete a obžalovaní Obete: Elena Bitarová

Peter Kalač

Mária Kováčová

Jana Krajčovičová

Ján Rybár

Emília Stručková

Norika Vačeková

Jozef Vida Obžalovaní: Jozef Berák, generálny riaditeľ podniku

Ján Lauro, výrobný riaditeľ

Ján Lasab, technický riaditeľ

Eduard Baluch (+2017), obchodno-ekonomický riaditeľ

Jozef Oršula, bezpečnostný technik

"Ani po troch rokoch nepominula bolesť, ktorú cítime. Nedá sa na to zabudnúť," povedal v roku 2010 pri pamätníku obetiam nešťastia František Bitara. Pri explózii prišiel o manželku Elenu.

Spomenul si, ako sa vždy sťažovala na neporiadok, ktorý bol v podniku. „Vravela, že raz sa domov nevráti. Mala pravdu. Všetkému sa dalo zabrániť, no šéfovia podniku si nevážili ľudské životy," zatrpknuto hovoril Bitara.

V prípade obžalovali piatich manažérov vojenského podniku. Už od roku 2012 kauzu rieši Okresný súd v Prievidzi.

Zatiaľ nebolo vytýčené ani len hlavné pojednávanie. Jeden z pätice obžalovaných, niekdajší technický riaditeľ Eduard Baluch sa ho už ani nedožije, lebo tento rok zomrel. Súdny spis k prípadu má vyše 11-tisíc strán.

Baluch v roku 2009 popudil najmä pozostalých obetí, lebo od vojenského podniku chcel odmenu a odstupné v celkovej výške presahujúcej 21-tisíc eur.

Šéfovia vojenského podniku sú podľa obžaloby zodpovední za to, že zanedbali bezpečnosť pracovníkov pri mechanickej a ručnej likvidácii munície. Štátna akciovka v čase nešťastia nemala v súlade so zákonom vypracovaný ani len havarijný plán.

Ukázala to analýza, ktorú v roku 2007 vypracovali ministerstvá obrany, vnútra a zdravotníctva. Ak by sa podľa neho postupovalo, nedalo by sa včas a adekvátne reagovať na haváriu, píše sa v dokumente.

Tento nedostatok sa ukázal už krátko po tragédii. Vtedajší minister obrany František Kašický (Smer) netajil rozhorčenie, že manažéri podniku čakali so zvolaním krízového štábu až na neho.

Vyšetrovatelia nevedeli okrem toho nájsť evidenciu zamestnancov, a tak určitý čas nebolo jasné, koľkí ľudia boli v práci. Samotný vtedajší šéf podniku Jozef Berák sa pred médiá postavil až po niekoľkých dňoch od tragédie, keď sa k nej vyjadrili už takmer všetci kľúčoví aktéri.

Zrejme ešte závažnejším prehreškom bolo, že v sklade, ktorý vybuchol, bolo niekoľkonásobne viac munície, ako dovoľoval zákon ešte z roku 1963. Znalecký posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu polície hovoril až o 600 kilogramoch. Záchranári, ktorí zasahovali na mieste činu, zmieňovali otvorené debny s muníciou, voľne odložené na tráve.

Napriek tomu obžalovaní vinu za tragédiu necítia. "Celý život som pracoval zodpovedne, slušne a pokorne. Necítim sa byť vinný,“ povedal v roku 2012 bývalý výrobný riaditeľ Ján Lauro.

Bitara má však na to úplne opačný názor. O treste pre vinníkov má jasnú predstavu: „Smrť za smrť."

Zakliate mesto

K výbuchu vo vojenských opravovniach v Novákoch došlo len štyri mesiace po tom, ako v tunajšej bani zavalilo štyroch baníkov.

"Je to ako zo zlého sna. Najprv baníci, teraz toto. Dúfam, že sme si svoju dávku smoly už vyčerpali. Je to hrôza," povedal krátko po tragédii pre ČTK asi 40-ročný obyvateľ Novák.

Prečítajte si tiež: Manžel obete výbuchu vo VOP: Vinníci si zaslúžia smrť

"Je to spálená krajina," povedal pre denník SME krátko po výbuchu Štefan Svitok z ministerstva zdravotníctva, ktorý na mieste nešťastia koordinoval záchranárske práce.

"V minulosti boli explózie malé, toto bolo katastrofálne," dodal. Výbuch v sklade urobil v zemi dvadsaťmetrovú jamu. "Je to kráter, mŕtvi boli vyhrabávaní spod zeminy," povedal Svitok. "Priamo v budove nemal nikto šancu na prežitie."

Bežne v nej pracoval aj Vendelín Belina. "Pre opravu ma zavolali na iné pracovisko, čo mi zachránilo život," spomínal pár dní po tragédii v bojnickej nemocnici. Keď došlo k explóziám, bol v budove vzdialenej od epicentra iba sto metrov. Napriek tomu prežil s ľahkými zraneniami. "Ani poriadne neviem, čo sa dialo. Muselo ma zhodiť na zem a ostatné si nepamätám," dodal.

"Keď teraz prechádzam cez Nováky, mám zvláštny pocit. Keď zbadám nejaký dym, až ma zamrazí. Môžeme len dúfať, že sme si svoju dávku smoly už vyčerpali," povedal ČTK krátko po tragédii tridsiatnik Ján Jurko z Prievidze.

Vtedajší minister obrany Kašický, pod ktorého rezort podnik patril, chcel pre výbuch podať demisiu. Jeho gesto malo pripomínať postoj jeho predchodcu Juraja Lišku (SDKÚ), ktorý rok predtým odstúpil pre leteckú haváriu slovenských vojakov v maďarských Hejciach. Kašického sa však vtedy zastal Fico a vtedajší prezident Ivan Gašparovič ho neodvolal.

Demisia si však na Kašického počkala. O rok neskôr ju premiér a prezident prijali pre predražené tendre na ministerstve obrany. Kašický však neprišiel skrátka. Ficova prvá vláda ho hneď na to vymenovala za mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenska pri NATO.