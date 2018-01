Rok 2014: Keď si Slovensko zvolilo prvého nestraníckeho prezidenta. Kiska znamenal pre Fica najväčšiu porážku

BRATISLAVA. „No, som prehral, ďakujem pekne.“ Pred druhou hodinou nadránom pokrčil Robert Fico plecami a za cvakania fotoaparátov opustil centrálu Smeru na Súmračnej. V tom čase už Slovensko poznalo meno nového prezidenta. Stal sa ním Andrej Kiska.

„Pokúsim sa poľudštiť našu politiku a vrátiť naspäť dôveru v slušné slovo, pretože ľudia sú už znechutení z hádok. Ako prezident spravím všetko pre to, aby sa politika na Slovensku stala silnejšou,“ povedal Kiska pred polnocou, keď boli spočítané takmer všetky hlasy.

Nad premiérom Ficom vyhral v druhom kole s náskokom vyše 413-tisíc hlasov.

“ Myslím si, že úloha prezidenta bude významne narastať. „ Premíér a prezidentský kandidát Robert Fico o povýšení funkcie prezidenta krátko pred voľbami 2014.

Kisku širšia verejnosť poznala najmä z masívnej bilbordovej kampane, niektorí si jeho meno spájali aj s charitatívnou organizáciou Dobrý anjel, ktorú založil. Spočiatku nebol favoritom, no po prvom kole prezidentských volieb 15. marca, kde za Ficom zaostal len s miernym odstupom, bolo jasné, že ich šance sú vyrovnané.

Koncom marca sa tak Kiska stal nielen novým prezidentom, ale aj symbolom najvážnejšej politickej porážky Fica. "Zo všetkých prehier, ktoré Robert Fico v politike utrpel, je druhokolová prezidentská porážka najosobnejšia a najťažšia," napísal vtedy komentátor Marián Leško. Fico sa podľa neho dostal presne tam, kde nechcel byť - na zostupnú dráhu, ktorú pred ním absolvovali Vladimír Mečiar i Mikuláš Dzurinda.

Procházkovi sa nepozdával mikrofón

V čase, keď všetko naokolo zapĺňala vianočná atmosféra, ohlásil úradujúci premiér v sále historickej budovy Národnej rady svoju kandidatúru na prezidenta. Boli tri mesiace pred voľbami, Fico patril na prelome rokov 2013 a 2014 medzi najdôveryhodnejších politikov a Smer, ktorému predsedal, dosahoval v prieskumoch verejnej mienky od 35 do 40 percent.

Ak by zvíťazil, bol pripravený vzdať sa pozície šéfa Smeru a postu premiéra, pred voľbami však na svoje odstúpenie nevidel dôvod.

Popri ňom a Kiskovi patrili k výraznejším prezidentským kandidátom herec a jeden z lídrov Nežnej revolúcie Milan Kňažko či bývalý politik KDH Radoslav Procházka.

Ficovi protikandidáti útočili v predvolebných debatách aj na seba. „Pán Leško, kto to tu organizuje?“ hľadal Kiska pomoc u moderátora na diskusii SME a týždenníka Trend po tom, ako Procházka poznamenal, že Kiska za štyri mesiace zmenil názor na to, či má do Bruselu chodiť premiér alebo prezident.

Procházka sa zasa podozrievavo pýtal moderátorov, či mu naschvál dali horší mikrofón, lebo z publika sa ozvalo, že ho slabšie počuť.

Kňažko stavil v celej predvolebnej kampani na bonmoty. „Prvé kritérium spĺňam - zabudol som, čo som chcel povedať,“ povedal na diskusii svoj často opakovaný vtip.

Fico počas kampane prišiel aj k úrazu. Na predvolebnom futbale v Košiciach si zranil achilovku a na tradičnej akcii Smeru, oslavách MDŽ v kulturákoch, ktoré vyšli na predvolebné obdobie, zabával ženy vtipmi o nevere už s barlami.

Kačka zľudovela

Keď sa začalo ukazovať, že Kiska je vážnym súperom, Fico začal s útokmi. Úžerník aj scientológ, tak ho najčastejšie označoval premiér.

Úžerník preto, lebo založil firmy Triangel a Quatro, kde si ľudia mohli kupovať veci na splátky. Scientológ preto, lebo vystúpil na odbornej konferencii, ktorú organizovala Škola manažmentu blízka tejto cirkvi. Fico pri tom zdôrazňoval, že scientologická cirkev má mocenské ambície a v zahraničí je považovaná za bezpečnostné riziko. Kiska to poprel.

„Keď niečo kváka ako kačica, chodí ako kačica, vyzerá ako kačica, je to kačica,“ zľudovel jeden z Ficových výrokov, keď sa na tlačovke na Súmračnej pokúšal vysvetliť, prečo je Kiska scientológ. Predchádzal tomu papierik, ktorý mu počas tlačovky posunul vtedajší riaditeľ tlačového oddelenia Úradu vlády Erik Tomáš a kamera na ňom zachytila napísané slovo kačka.

Niekoľko dní pred druhým kolom sa objavili v schránkach po Slovensku letáky namierené proti Kiskovi, kde bola kópia prihlášky do KSČ. Do strany však Kiska nikdy nevstúpil.

Listy do schránok posielal pred druhým kolom aj Fico. Vyzýval v nich, aby volili s rozvahou a zdôrazňoval, že prezidentom by mal byť skúsený štátnik.

Na rozdiel od Kisku bol členom KSS. Na predvolebnom videu s ministrom kultúry Marekom Maďaričom, ktorý jeho kampani šéfoval, pritom hovoril o tom, že má prijímanie aj birmovku.

Týždeň pred voľbami Fico oznámil zámer povýšiť úlohu prezidenta na úroveň premiéra. „Myslím si, že úloha prezidenta bude významne narastať. Prezident sa stane v krátkom čase podstatne dôležitejšou politickou figúrou, ako je premiér,“ povedal. Keď v súboji prehral, povýšenie funkcie už nespomenul.

Rozpačitá podpora

Do predvolebnej kampane sa aktívne zapojil aj vtedajší prezident Ivan Gašparovič, ktorý sa cítil „akoby člen Smeru“. Podporil Fica.

Podporu Kiskovi po prehratom prvom kole sľubovali Kňažko aj Procházka, no prvý na spoločné vyhlásenie nakoniec ani neprišiel a druhý sa vykrúcal. Kňažko niekoľko minút pred ohlásenou tlačovkou poslal Kiskovi esemesku, kde mu oznámil, že nepríde, lebo sa už jasne vyjadril.

Procházka síce prišiel, no po Kiskovej výzve, aby sa postavil pred mikrofón, chcel hovoriť na kraji miestnosti. "Jaj," zatváril sa prekvapene, keď ho novinári upozornili, že ho nebude dobre počuť a až potom sa presunul k mikrofónu. Povedal, že „je dôležité, aby si ľudia vybrali sami vlastnou hlavou“. Po niekoľkých hodinách svoje vystúpenie označil pre SME za komunikačnú ťarbavosť.

Na získavaní podporovateľov pracoval Fico tak, že ich pozýval na slávnostné obedy. Pred druhým kolom ho napríklad podporili bývalý hokejista Jozef Golonka či kardinál Ján Chryzostom Korec, ktorý už nežije.

Trvalo niekoľko dní, kým sa premiér po definitívnej porážke ukázal na verejnosti, keď prišiel na pravidelné stredajšie rokovanie vlády. Médiá ho za to prirovnávali k expremiérovi Vladimírovi Mečiarovi, ktorý po politických neúspechoch chodil za medveďmi.

Vyzdvihol ľudí, ktorí to nevzdali

Inaugurácia prezidenta sa konala 15. júna. Kiska vo svojom prejave povedal, že je pripravený povzbudzovať ľudí, ktorí to nevzdali, vyznávajú slušnosť a pomáhajú tomu, aby sa dobrý pocit nekončil za dverami ich príbytku.

"Sú to hrdinovia bežných dní a takých ľudí je na Slovensku dosť. Väčšina ľudí nedopustí, aby sa doma kradlo, aby sa používali urážky a klamstvá. Doma si uvedomujeme, že každý musí niečo pre to urobiť," povedal. Zdôraznil, že bude prvým slovenským prezidentom bez politickej a straníckej minulosti.

Politológovia jeho inauguračný príhovor hodnotili ako ústretový.