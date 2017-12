Rok 2007: Rok, v ktorom definitívne padli hranice so Západom

Prečítajte si tiež:

Robert Fico veľmi rád na verejnosti ukazuje, že mu manuálna práca nie je cudzia. Bez problémov sfára do bane, prejde sa medzi robotníkmi v košických železiarňach, prednedávnom si odpracoval aj nočnú zmenu.

Inak to nebolo ani 20. januára 2007, keď sa krátko pred polnocou s ručnou pílou postavil k hraničnej závore na symbolickej hranici so Západom, priechode Petržalka – Berg. Spolu s rakúskym kancelárom Alfredom Gusenbauerom spolu prepílili červeno-bielu závoru.

„Hotovo, hranica nie je!“ kričal nadšene do mikrofónov minister vnútra Robert Kaliňák. Slovensko sa spolu s ďalšími novými členmi Európskej únie znova o krok priblížilo k vysnívanej západnej Európe. Policajná dychovka zahrala slovenskú aj rakúsku hymnu, k slovu sa dostali aj traja fujaristi.

„Je fascinujúce, že po dnešnej noci bude možné prejsť viac ako štyritisíc kilometrov z estónskeho Tallinnu bez absolvovania kontroly,“ tešil sa Fico. Stalo sa tak osemnásť rokov po páde komunizmu a dvanásť a pol roka po tom, ako Vladimír Mečiar oficiálne odovzdal slovenskú prihlášku do EÚ.

Práve jeho vláda pritom ešte desať rokov pred prepílením závory robila všetko preto, aby sa zo Slovenska stala „čierna diera Európy“. V čase vstupu Slovenska do Schengenu bolo jeho HZDS spolu s SNS Jána Slotu Ficovým koaličným partnerom.

Vyrovnanie sa s nebankovkami

Začiatkom roka 2007 však Schengen verejnosť ani médiá skoro vôbec nezaujímal. Bolo pol roka po parlamentných voľbách, v ktorých sa po prvý raz moci ujal ambiciózny Smer na čele s Robertom Ficom. Veľmi rýchlo sa presvedčil o tom, že jeho koaliční partneri mu dajú poriadne zabrať.

Nový rok sa však začal celkom sľubne, v prvej polovici januára bývalý šéf firiem Horizont Slovakia a BMG Invest Vladimír Fruni dostal jedenásťapolročný trest za podvod, keď pri pyramídovej hre oklamal viac ako 120-tisíc ľudí.

Ešte v roku 2004 Mečiar vyhlásil, že získal CD s klientmi nebankoviek a mali medzi nimi byť aj niektorí ústavní činitelia. Dlhodobo však odmietal prezradiť, kto tí klienti sú. Kópiu poskytol aj Generálnej prokuratúre, ktorej sa podarilo prelomiť kód, ktorým bol disk zašifrovaný.

„Ja to určite sprístupňovať nebudem, nechcem občiansku vojnu v republike,“ vyhlásil vtedy generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Koncom apríla súd v kauze nebankoviek odsúdil aj Jozefa Majského. V októbri však Najvyšší súd rozhodnutie zrušil a Majský sa po pojednávaniach ťahá dodnes.

Prameň špirituál

Postupné vyrovnávanie sa s minulosťou dokumentovalo aj zverejňovanie utajených zväzkov Štátnej bezpečnosti. Slovenský Ústav pamäti národa v druhej polovici júna zverejnil archívy ŠTB, v ktorých mohli ľudia po prvý raz bez problémov pátrať a zisťovať, kto za komunizmu spolupracoval s tajnou službou.

Ešte vo februári 2007 boli zverejnené nové dokumenty z českého archívu, ktoré ukázali, že v rokoch 1987 a 1988 bol arcibiskup bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Ján Sokol spolupracovníkom ŠtB. Informoval o svojej pracovnej ceste vo Vatikáne, ale aj o oficiálnych záležitostiach cirkvi, napríklad kto bude vymenovaný za biskupa či kedy prebehne vysvätenie.

Sokol aj cirkevný historik Jozef Haľko dlhodobo odmietali, že by arcibiskup aktívne či vedome s ŠtB spolupracoval. „Podpísal som len taký papierik, že nebudem porušovať zákony,“ dokola vysvetľoval Sokol, ktorý je vo zväzkoch štátnej bezpečnosti vedený pod krycím menom „prameň špirituál“.

Schengen na okraji záujmu

Prvá polovica roka 2007 bola bohatá na rôzne udalosti. Začiatkom marca došlo vo vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch k tragickému výbuchu munície, pri ktorom zahynulo osem ľudí a ďalších skoro 40 sa zranilo.

Okrem toho súdy definitívne rozhodli, že vodič autobusu, ktorý sa nezaistený rozbehol dolu kopcom a zahynulo v ňom 13 ľudí, je nevinný, polícia obvinila Hedvigu Malinovú z krivej výpovede, na čelo TASR sa postavil dnešný šéf RTVS Jaroslav Rezník a prieskum ukázal, že už takmer štvrtina slovenských domácností má pripojenie na internet.

Problematika otvorených, respektíve stále uzatvorených hraníc si našla svoje miesto v novinách len občas. V druhej polovici februára denník SME napísal o kurióznej situácii v malej juhoslovenskej obci Tachty, ktorá mala vybudovanú cestu do susednej maďarskej dediny Cered, no boli na nej betónové zátarasy.

Obyvatelia Tachtov tak do susednej obce museli cestovať cez viac ako 70 kilometrov vzdialený hraničný priechod. Pritom ešte v roku 1992 sa dohodlo, že sa tam vybuduje hraničný priechod, no všetko napokon zostalo len v rovine sľubov.

„Takéto aktivity už nemajú zmysel. Veríme, že od budúceho roku hranice padnú, ako je to zakotvené v dohodách,“ povedal vtedy pre SME starosta Tachtov Július Molnár. Kým na väčšine územia sa hovorilo o otváraní hraníc, vo východnej časti sa začalo „opevňovanie“.

Na zelenej časti hranice sa pripravili fotopasce a kamery, začalo sa aj s rekonštrukciou hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom v okrese Sobrance. Policajti sa chválili najmä novým röntgenom, cez ktorý prehnali každé podozrivé auto, ktoré označil policajný pes. Začiatkom júna minister vnútra Kaliňák informoval, že Slovensko delí od vstupu do Schengenu sedem mesiacov a 29 nesplnených požiadaviek. Novelizovali sa zákony o Policajnom zbore či ochrane štátnej hranice, rekonštruovali sa aj letiská v Košiciach a Bratislave. Prípravy na Schengen postupovali pomaly, no hlavne potichu.

Návšteva u diktátora

Omnoho viac ako o zabezpečovaní východnej hranice a otvorení sa západnej v spoločnosti v tom čase debatovalo o zahraničných pracovných cestách premiéra Fica. Vo februári bol vo funkcii ledva pol roka, no stihol už oficiálne navštíviť Čínu a chystal sa za líbyjským diktátorom Muammarom Kaddáfím.

Na oficiálnu návštevu prišiel v čase, keď medzi EÚ a Líbyou vypukla roztržka ohľadom piatich zdravotných sestier z Bulharska, ktoré v severoafrickej krajine bohatej na ropu pracovali. Tamojšie orgány ich obvinili z toho, že úmyselne nainfikovali stovky detí vírusom HIV.

Fico Kaddáfímu odovzdal list od prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý sa za sestričky prihováral: o čom s diktátorom debatoval, nie je jasné. „O boji proti svetovému imperializmu,“ odpovedal Fico na otázku, o čom sa s Kaddáfím rozprávali.

Na tlačovej konferencii po stretnutí však vyhlásil aj to, že „tak intenzívne, ako sa hovorí o páchateľoch, by sa malo hovoriť aj o obetiach“. Tým, že sestričky označil za páchateľky, pobúril Bulharov. Neskôr vysvetľoval, že to zle preložil tlmočník, aj keď na tlačovke hovoril po slovensky. „Fico tým išiel proti politike Únie,“ povedal v tom čase pre SME analytik Mesa 10 Milan Ježovica.

Jureňov kravín a Schengen

Jednou z top politických udalostí roka 2007 boli však s výnimkou vstupu do Schengenu novembrové udalosti na politickej scéne. Denník SME najskôr odhalil takzvanú kauzu Veľký Slavkov. Firma blízka HZDS sa dostala k pôde za jeden a pol miliardy korún za necelých 13 miliónov.

Umožnil to Mečiarov človek v Slovenskom pozemkovom fonde Branislav Bríza, keď povolil prevod pozemkov na reštituentov z východného Slovenska, ktorí obratom pôdu predali firme GVM, za ktorou stál podnikateľ Milan Bališ, taktiež blízky Mečiarovi.

Pre kauzu Fico pomerne rýchlo odvolal z postu ministra pôdohospodárstva nominanta HZDS Miroslava Jureňu, ktorý sa do histórie zapísal legendárnou tlačovkou v kravíne.

„Slovenský pozemkový fond patrí do pôsobnosti vlády, a preto vyzývam Roberta Fica, aby konal a nepokračoval v tomto zlodejstve voči nám všetkým Slovákom,“ kričal roztraseným hlasom Jureňa a búchal pri tom päsťou do stola.

Brízovi, ktorý sa pre kauzu napokon postavil pred súd, vymeral krajský súd v Bratislave začiatkom roka 2017 dvojročný podmienečný trest.

Kým prišiel 20. december, opozícia sa ešte neúspešne pokúsila odvolať Pavla Pašku z postu predsedu parlamentu a Roberta Fica z pozície premiéra. O polnoci na 21. decembra nakoniec na hraničných priechodoch zaznela európska hymna a vypukli ohňostroje.

Slovensko sa znova posunulo o krok bližšie k Západu, čakal ho rok, keď sa rozhodne o tom, či prijme euro.