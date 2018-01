Rok 2011: Vláda padla, lebo inak to byť nemohlo

Ako pravica poškodila krajinu a na dlhé roky aj samu seba.

Nemyslite si, do učebníc politickej praxe sa nezapisujú len triumfálne úspechy. Raz za čas musí prísť aj velikán, ktorý sa pustí na neprebádanú cestu, len aby sa vrátil a povedal „nie, tadiaľto nie, priatelia!“

Americký politológ Peter Coffey napríklad vraví, že ak sa chystáte na protištátny puč, oplatí sa preskúmať, ako v auguste 1991 postupovalo revizionistické krídlo Komunistickej strany, ktoré sa vzbúrilo proti Michailovi Gorbačovovi. A v žiadnom prípade ho nekopírovať!

Podobne aj pád vlády Ivety Radičovej sa raz bude na fakultách a katedrách politických vied vyučovať ako ilustratívny príklad tragicky nezvládnutého koaličného sporu.

Výsledkom bola mocenská implózia, výrazné voličské straty oboch strán a inštalovanie ich najväčšieho nepriateľa do premiérskej funkcie.

Aké chyby urobili

Vinníkov hľadať netreba, je to jedna z najotravnejších debát v slovenskom verejnom priestore, napokon, každý si dosadí podľa ľubovôle.

S odstupom času sa však možno pokúsiť pomenovať strategické chyby oboch strán, ak vychádzame z predpokladu, že mali záujem vládu zachovať.

Chronickým problémom Radičovej bola častá zmena názorov, takže druhá strana si nikdy nemohla byť istá, či blufuje, a dokedy jej podmienky budú platiť. Richard Sulík túto črtu na raňajkách u Mariána Kočnera nazval volatílnosťou a nemožno mu zazlievať, že ho frustrovala.

Nie je logické, aby premiérka najprv sľubovala, že svoj jadrový kufrík (spojenie s dôverou) nepoužije - a potom to zmenila.

Druhý problém bol ešte väčší, a to predvolebný nekompromisný postoj ku gréckej pôžičke, ktorým si SDKÚ zabetónovala cestu k dôveryhodnej korekcii názoru pri rozširovaní prvého eurovalu kvôli druhej gréckej pôžičke.

Áno, Radičová s Ivanom Miklošom vraveli, že nové podmienky sú pre Slovensko výhodnejšie, no nikto komentátorovi nevyhovorí, že im v Bruseli vysvetlili, že renegátstvo nejakého pochybného Slovakistanu sa dvakrát tolerovať nebude a môže mať zásadné následky pri rekonštrukcii Európy. V tom okamihu boli odsúdení na domácu smršť.

Samozrejme, Sulík si ju nenechal ujsť. Čo je v poriadku, ale spravil tú chybu, že zašiel príliš ďaleko. V okamihu, keď nazval rozšírenie eurovalu vlastizradou a cestou k socializmu, bolo to v podstate vyjadrenie nedôvery koalícii, ktorej bol súčasťou.

Čo je principiálnosť podľa Sulíka

Iste, Sulík si to predstavoval tak, že zvyšok koalície schváli euroval so Smerom, zatiaľ čo on im bude nadávať do vlastizradcov, politicky koristiť, ale nebude sa podieľať na nákladoch.

To je v preklade Sulíkova principiálnosť: nepodpísať šek do Grécka, ale s vlastizradcami, ktorí to urobia, bude pokojne vládnuť. To bolo ešte aj na politického nováčika mimoriadne naivné.

Kým Sulík trval na tejto predstave, zákony politického bytia neúprosne znamenali, že koalícia jednoducho nemá právo ďalej existovať. Hlasovanie už bolo len príležitosťou, aby odvolal. Nestalo sa, na to má právo.

Rana z milosti 11. októbra tak bola v celej sérii kríz a chýb paradoxne azda najlogickejšou udalosťou.

Azda sa nástupcovia poučia.