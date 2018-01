Rok 2008: Veľké kauzy prvej vlády Roberta Fica

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: SME vás prevedie cez štvrťstoročie

BRATISLAVA. Jeden zo svojich pamätných sľubov zložil Robert Fico krátko po vzniku svojej prvej vlády, do ktorej si prizval dožívajúce HZDS Vladimíra Mečiara a SNS Jána Slotu.

„Do troch minút odvolám každého člena vlády, u ktorého sa ukáže iba náznak korupcie a klientelizmu,“ vyhlásil po roku vládnutia Fico.

Práve počas svojej prvej vlády mal možnosť tento sľub do dôsledkov opakovane naplniť. Dvakrát v prípade ministrov SNS, raz v prípade vlastného ministra financií Jána Počiatka. Odvolával iba v prípade koaličného partnera, aj to veľmi neochotne a o troch minútach nemohlo byť ani reči.

Okolo SNS

Jeden z najväčších škandálov odštartoval už v roku 2007. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja pod vedením Mariána Janušeka z SNS vypísalo tender 120 miliónov eur na propagáciu eurofondov a súvisiace právne služby. Oznam o súťaži zverejnilo ministerstvo výstavby len na nástenke na jednej zo svojich chodieb.

Prihlásilo sa a napokon aj uspelo len jedno konzorcium dvoch firiem Zamedia a Avocat blízke vtedajšiemu predsedovi SNS Jánovi Slotovi. Pod zmluvou bol podpísaný aj vtedajší štátny tajomník Igor Štefanov.

Prípad sa dostal na verejnosť až na sklonku roku 2008. Štyri mesiace trvalo, kým Fico odvolal Janušeka, na jeho miesto vymenoval práve Štefanova. Prípadom sa takmer desať rokov zaoberali vyšetrovatelia a súdy.

Až v októbri 2017 uznali oboch vinnými, Janušek dostal 12-ročný a Štefanov 9-ročný trest v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Stali sa prvými slovenskými exministrami či vrcholovými politikmi vôbec, ktorí zrejme skončia vo väzení.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Rok 2008: Fico bojuje proti sukromnému sporeniu už roky

Drahý teplý vzduch

Ako to bolo Emisie predal bývalý minister Ján Chrbet z SNS. „Klamal by som, keby som povedal, že sa nebojím väzenia,“ tvrdil koncom roka 2009, keď polícia začala stíhanie.

Obchod pripravil štát podľa polície o 66 miliónov eur.

Fico najskôr emisný obchod obhajoval. „Nemám čas sa týmito nezmyslami zaoberať,“ vyhlásil 24. mája 2009.

Konať začal až po niekoľkomesačnej kritike.

Odísť museli Chrbet aj jeho nástupca Viliam Turský (SNS).

Ministerstvo prevzal Smer, Fico žiadal zmluvu zrušiť.

Ministra Jozefa Medveďa, nominanta Smeru, poveril vymáhať od Interblue

aj nezaplatený doplatok za emisie 15 miliónov eur.

Medveď to nesplnil, Interblue ani nezažaloval.

Prípadom sa zaoberali aj švajčiarska polícia a FBI.

Slovensko môže obchodovať s emisiami, pretože do ovzdušia nepúšťa toľko skleníkových plynov, koľko smie.

Aj druhá veľká kauza roku 2008 sa týkala ministerstva SNS. Na jeseň podpísal minister životného prostredia Ján Chrbet (nominant SNS) zmluvu o predaji povoleniek na 15 miliónov ton emisií neznámej garážovej firme Interblue Group za 5,05 eura za tonu.

Cena bola nižšia, než za akú emisie predávali iné krajiny. Aj podľa polície štátu mohla vzniknúť škoda vo výške 66 miliónov eur. O miesto ministra po prevalení kauzy Chrbet prišiel, Ficovi odvolanie namiesto troch minút trvalo štyri mesiace.

Práve vďaka Interblue Group sa v slovenskom jazyku ustálilo nové negatívne slovné spojenie – garážová firma. Keď novinári pátrali po jej pôvode, zistili, že sídli v obyčajnej garáži v USA.

Vyšetrovanie neskôr ukázalo, že majiteľ garáže iba vyberal firme poštu a posielal ju ďalej. Dostával za to 300 eur.

Kauzu vyšetrovala aj polícia, no po vyše troch rokoch vyšetrovanie zastavila s tým, že nešlo o trestný čin.

Predseda vlády Robert Fico v roku 2010 naznačil, že chýb sa pri predaji emisií mohlo dopustiť bývalé vedenie ministerstva životného prostredia. „Tam dosť smrdí amaterizmus zo strany SNS,“ vravel Fico.

Špeciálna prokuratúra napokon vo februári 2014 ukázala schému, kam mohol putovať zisk, ktorý spoločnosť Interblue Group zarobila na predaji emisných povoleniek.

Celkovo si vraj rozdelili 47 miliónov eur. Peniaze putovali ľuďom blízkym Slovenskej národnej strane aj schránkovej firme Ossian Establishment, za ktorou podľa vtedajšieho predsedu KDH Jána Figeľa stál podnikateľ Jozef Brhel, označovaný za mecenáša Smeru. „Ja neprofitujem a nikdy som neprofitoval na kauze predaja emisií,“ opakovane vyhlásil Brhel.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Rok 2008: Už začalo byť jasné, čo sú zač Fico a jeho partia

Z troch minút iba žltá karta

Ešte v jednom, skoršom, prípade v tomto roku mal premiér Robert Fico možnosť uplatniť sľubované tri minúty. Nakoniec sa z nich stala iba žltá karta.

Slovensko sa v tom čase usilovne chystalo na prijatie eura a veľkou témou prvého polroka 2008 bolo, v akom kurze si napokon budú Slováci vymieňať svoje úspory za eurá, ktorými mali začať platiť od 1. januára 2009.

Ekonomická kríza vtedy ešte neprepukla, ekonomike sa vynikajúco darilo a slovenská koruna neustále posilňovala voči euru. Európska centrálna banka preto priebežne stále menila kurz, na základe ktorého sa malo napokon euro vymieňať.

Len krátko pred poslednou zmenou takzvanej centrálnej parity 28. mája sa odohralo na jednej z jácht zakotvených v prístave v Monaku, ktorá zhodou okolností patrila finančníkovi Ivanovi Jakabovičovi z J&T, stretnutie. Finančníkov navštívil minister financií Ján Počiatek. Finančníci následne v obchodoch na devízovom trhu zarobili milióny eur.

Počiatek vždy odmietal, že by oligarchom prezradil dôverné informácie. Opozícia napriek tomu žiadala jeho odvolanie.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Rok 2008: Napriek všetkému, to bol dobrý rok

Fico správanie svojho ministra kritizoval. "Ak máme bojovať s finančnými skupinami a na druhej strane sa minister financií objaví v spoločnosti ľudí z finančných skupín, tak to nie je dôveryhodné," povedal Fico s tým, že je to neetické, nemorálne. Pokračoval, že zatiaľ s ministrom nehovoril, ale vážne mu to vytkne a udelí mu žltú kartu. "Druhý pokus už nebude," zdôraznil.

Na strane Počiatka ale aj iných ministrov sa objavili ďalšie roky aj ďalšie pokusy. A Fico bol ešte benevolentnejší ako v roku 2008. Jeho pamätná veta o troch minútach mala aj druhú časť.

„Ak nás nezožerie špina a korupcia, neexistuje, aby sme neuspeli v budúcich voľbách.“ V roku 2010 Fico voľby síce vyhral, ale vládu nezostavil. Prestávka to však bola príliš krátka.