Rok 2006: Pád lietadla prežil jediný vojak

Havária vojenského Antonova 24 je stále najhoršou leteckou nehodou v dejinách samostatného Slovenska.

Výrazom riadený let do terénu sa v leteckom žargóne označujú havárie, pri ktorých mali piloti lietadlo do poslednej chvíle pod kontrolou, leteli bez technickej poruchy a nasmerovali lietadlo do terénnej prekážky.

Taký bol aj záver vyšetrovania tragickej havárie lietadla An-24 slovenských ozbrojených síl, pri ktorej 19. januára 2006 zahynulo 42 ľudí. Prežil jediný, vtedy dvadsaťsedemročný nadporučík Martin Farkaš.

Domov volal z mobilu

O štvrť na šesť popoludní odštartovali z kosovskej Prištiny dve lietadlá slovenských ozbrojených síl. Obe boli sovietskej výroby, pochádzali z továrne Antonov. Stroj An-26 bez problémov pristál v Košiciach.

Tesne predtým však jeho posádka z výšky pozorovala horiace trosky druhého lietadla.

An-24 počas priblíženia ku košickému letisku narazil do sedemsto metrov vysokého kopca Borsos v zalesnenom teréne neďaleko obcí Hejce a Telkibánya.

Bolo to zhruba tri kilometre od slovenských hraníc a dvadsať kilometrov od košického letiska.

„Letoví dispečeri stratili kontakt s lietadlom o 19.36. Približne v rovnakom čase – krátko po páde lietadla – začali úrady kontaktovať očití svedkovia, ktorí tvrdili, že stroj letel nezvyklo nízko,“ napísala vtedy agentúra TASR v jednej z prvých správ o nešťastí.

Keď Antonov narazil do terénu, jeho trosky sa roztrieštili v okruhu dvesto metrov. Uniknuté palivo začalo okamžite horieť.

Ešte v ten deň bolo jasné aj to, že jediný vojak, ktorý pád lietadla prežil, z miesta tragédie telefonoval svojej manželke, aby jej oznámil, čo sa stalo. "Chodil okolo horiaceho lietadla, hľadal signál, aby mi mohol zavolať a požiadať o pomoc, potom sa spojenie prerušilo," uviedla vtedy pre TASR Michaela Farkašová.

Tri kilometre

Maďarský minister obrany Ferenc Juhász už deň po nehode oznámil, že slovenské lietadlo sa odchýlilo od vytýčenej letovej trasy o tri kilometre. Veliteľ slovenských vzdušných síl v ten istý deň informoval, že trasu stroj dodržal, no začal klesať priskoro.

K nehode prispel aj fakt, že posádka sa napriek tme rozhodla pre vizuálne priblíženie k letisku. Webová stránka Aviation Safety dnes ako pravdepodobnú príčinu letu do terénu uvádza „stratu vertikálnej a horizontálnej orientácie a nedodržanie bezpečnej výšky“. Spomína aj zlé nastavenie rádiovýškomera pri prechode na vizuálne priblíženie k letisku.

Vyšetrovací spis je utajený, o jeho odtajnenie sa snaží kontroverzný právnik Ivan Katrinec, ktorý tvrdí, že fotografie z miesta tragédie prezrádzajú, že lietadlo neletelo v štandardnom režime. Za odtajnenie spisu sa prihovoril aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, no rozhodnutie je na ministerstve obrany.

Minister rezignoval

V pondelok 23. januára sa na Slovensku začal jednodňový štátny smútok. A 27. januára sa v mestskej hale v Prešove konala oficiálna rozlúčka s obeťami havárie. Halu zaplnilo zhruba šesťtisíc ľudí. Okrem slovenských najvyšších ústavných činiteľov na pohreb prišiel aj vtedajší generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer.

V ten istý deň rezignoval minister obrany Juraj Liška. "Určite necítim ako človek zodpovednosť, že by som sa cítil vinným, že by som nespravil všetko pre to, aby naše ozbrojené sily fungovali lepšie.

Jednoducho, v čase, keď sa táto tragédia Slovensku prihodila, som bol ministrom obrany," povedal so slzami v očiach minister v prezidentskom paláci.

V máji 2007 na mieste tragédie odhalili pamätník, ktorý ročne navštívi zhruba 12 000 ľudí.