Rok 2014: Piešťanské CT poukázalo na chobotnicu v zdravotníctve

Nikto mi nebude rozvracať rodinu, povedal Pavol Paška, keď oznámil, že sa vzdáva postu šéfa parlamentu pre CT kauzu.

9. jan 2018 o 17:22 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Kauza CT otriasla celým Slovenskom. Spustil ju na jeseň 2014 lekár Alan Suchánek a zdravotná sestra Magdaléna Kovačovičová z malej okresnej nemocnice v Piešťanoch.

Nepáčilo sa im, že ich špitál chce kúpiť predražený CT prístroj. Obidvaja boli členmi jeho správnej rady.

Napísali o tom redaktorom denníka SME a televízie Markíza. Keď k tomu vyšli reportáže, spustila sa lavína odvolávania a odstupovania dovtedy nedotknuteľných ľudí na čele so šéfom parlamentu Pavlom Paškom. Práve on bol dlhé roky považovaný za kráľa slovenského zdravotníctva pod taktovkou Smeru.

Ľudia vyšli do ulíc, aby protestovali proti vyciciavaniu zdravotníctva obchodníkmi so zdravím, ktorí mali napojenie na vládnu stranu. Polícia začala vyšetrovanie a obvinila deväť aktérov piešťanskej CT kauzy. O rok na to však prvý námestník generálneho prokurátora René Vanek obvinenia zrušil.

Nádej opäť svitla tento rok, keď polícia rovnakých ľudí obvinila po druhý raz. Medzi obvinenými však nikdy nebola niekdajšia šéfka dozornej rady piešťanskej nemocnice a bývalá podpredsedníčka parlamentu Renáta Zmajkovičová (Smer).

Chýba tam človek, ktorý bol za tým, povedal o nej v reakcii na druhé obvinenie Suchánek.

Od popálenia k obvineniu

Za CT dám ruku do ohňa, uviedla v prvej polovici novembra 2014 v rozhovore pre SME vtedajšia riaditeľka piešťanskej nemocnice Mária Domčeková. O mesiac na to však zrušila zmluvu s firmou Medical Group. Nemocnici chcela počítačový tomograf predať za takmer 1,6 milióna eur.

CT kauza na zamýšľanú a predraženú kúpu CT za takmer 1,6 milióna eur upozornili na jeseň 2014 lekár Alan Suchánek a sestra Magdaléna Kovačovičová,

pre kauzu odstúpil v novembri 2014 šéf parlamentu Pavol Paška, jeho podpredsedníčka Renáta Zmajkovičová a ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (všetci Smer),

v ten istý mesiac šéfka nemocnice Mária Domčeková navrhla, aby nemocnica zrušila zmluvu s víťazom tendra, firmou Medical Group,

vo februári 2015 začal CT kauzu riešiť policajný vyšetrovateľ,

postupne obvinil deväť jej aktérov, v septembri 2015 správna rada piešťanskej nemocnice odvolala riaditeľku Domčekovú,

prvý námestník generálneho prokurátora René Vanek v apríli 2016 všetky obvinenia zo sporných dôvodov zrušil.

vyšetrovateľka NAKA v októbri 2017 opätovne obvinila všetkých deväť osôb.

Bolo to o vyše milión eur viac než v podstate rovnaké CT kúpila nemocnica v českom Havlíčkovom Brode.

V Medical Group v minulosti pôsobil aj Paška. Keď sa kauza prevalila, ľudia si ho s firmou a jeho pôsobením v zdravotníctve hneď spojili. „Má veľký vplyv,“ povedal v roku 2008 v rozhovore pre SME Jaroslav Haščák z Penty Paškovom pôsobení v zdravotníctve. Penta je po štáte druhým najväčším hráčom v zdravotníctve. Podobne ako Haščák sa vyjadril aj exminister zdravotníctva Rudolf Zajac (ANO).

Po medializácii piešťanského CT sa pred Paškovym domom v Košiciach, ktorý susedí s mestským parkom, zišli stovky ľudí.

Požadovali jeho odstúpenie. Ich požiadavke vtedajší podpredseda Smeru vyhovel o päť dní neskôr vo volebnej centrále Richarda Rašiho (Smer), kde sa oslavovalo Rašiho víťazstvo v košických primátorskych voľbách.

„Záleží mi na tomto meste, záleží mi na Slovensku a už mám dosť. Preto je tu moja manželka. Nikto mi nebude rozvracať rodinu. Preto oznamujem, že napriek víťazstvu v referende odstúpim z pozície predsedu Národnej rady, lebo chcem, aby Slovensko fungovalo ako normálna krajina, aby politiku nerobilo zopár anarchistov na uliciach,“ vyhlásil Paška.

Neďaleko neho stál ďalší podpredseda Smeru Robert Kaliňák.

S ním Paška podľa komentátora Trendu Mariána Leška bojoval o nástupníctvo v strane po tom, ako Fico kandidoval v prezidentských voľbách. Porazenému Ficovi sa však nepáčili útoky Pašku na Kaliňáka, a preto musel odísť, vysvetlil vo vlaňajšom rozhovore pre SME komentátor. "A keď do toho prišlo CT, tak sa mu to spočítalo," dodal.

Piešťanský počítačový tomograf so sebou stiahol aj vtedajšiu ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú a Zmajkovičovú (obidve Smer).

Prečítajte si tiež: Rok 2014: Keď si Slovensko zvolilo prvého nestraníckeho prezidenta

O pár mesiacov na to, vo februári 2015 polícia začala kauzu vyšetrovať a postupne obvinila jej hlavných aktérov. Bola medzi nimi aj Domčeková, či raper Ego, vlastným menom Michal Straka, ktorý bol v čase tendra členom správnej rady nemocnice.

Prípad piešťanského CT pred parlamentnými voľbami v roku 2016 spustil celý rad odhalení v slovenskom zdravotníctve.

Najviac zarezonovali nadštandardné zmluvy štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne ovládanej Smerom so siedmimi firmami tety jej šéfa Marcela Foraia Anky či lukratívne zmluvy s Pavlom Kostkom, masérom blízskym vládnej strane.

Kauza vyniesla do parlamentu Suchánka. Kandidoval doň za OĽaNO. Za odhalenie kauzy mu v roku 2015 Aliancia Fair-play udelila ocenenie Biela vrana.

Zmarené nádeje

Radosť mu však nevydržala dlho. Vlani v máji, dva mesiace po voľbách, ho Fico, ktorý ich opäť vyhral, na blogu SME vyzval, aby vrátil ocenenie. Zdôvodnil to tým, že v roku 2012 Suchánek presadzoval pre nemocnicu tiež predražené CT. Verejnú súťaž vtedy stopla dozorná rada.

Aliancia následne kontaktovala Suchánka, že mu chce ocenenie zobrať. Keď o tom napísal denník SME, nezisková organizácia mu Bielu vranu ponechala. Priznala však, že keď mu ju udeľovala, nedostatočne si preverila podklady o tendri na CT z roku 2012. Suchánek napokon ocenenie vrátil sám.

Prečítajte si tiež: Rok 2014: Keď sa Fico nestal prezidentom

Medzitým prvý námestník generálneho prokurátora zrušil obvinenia deviatich aktérov CT kauzy. Argumentoval tým, že znalecký posudok, na základe ktorého boli obvinení, nesprávne porovnával ceny tomografov s českým trhom. Porovnávať sa vraj mali len s prístrojmi na Slovensku.

"Keby som to porovnával s Kambodžou alebo so Severnou Kóreou, tak by som asi uznal, že majú pravdu,“ reagoval v roku 2016 na prokurátorovo rozhodnutie Gustáv Kasanický z Výskumného ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý posudok pripravoval.

Nakoniec však opäť svitla nádej na spravodlivé vyšetrenie kauzy. Polícia na konci októbra tohto roku znovu obvinila tých istých organizátorov plánovanej kúpy prístroja.

Optimizmus však netrval dlho. Všetky obvinenia tri dni pred Vianocami zrušila trenčianska krajská prokurátorka Monika Piknová.

"Myslím si, že už sa to nepodarí dostať na súd," reagovala na to Kovačovičová.