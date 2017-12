Rok 2005: Zabili Dana Tupého

Od vraždy študenta filozofie uplynulo 12 rokov.

27. dec 2017 o 22:22 Daniel Hoťka

„Početným bodným zraneniam podľahol 19-ročný mladík, ktorého spolu s ďalšími šiestimi mladými ľuďmi napadli na parkovisku pri petržalskom nábreží Dunaja v piatok v noci po 22.15 hodine neznámi útočníci.

Polícia prípad vyšetruje ako trestný čin vraždy." Touto strohou informáciou polícia a následne aj tlačové agentúry informovali o incidente neďaleko miesta, kde kedysi stál bratislavský lunapark.

Podľa doteraz známych informácií tam tlupa neonacistov od chrbta napadla skupinu mladých ľudí. Zbili ich a dokopali.

Na zemi zostal ležať študent filozofie Daniel Tupý – po siedmich bodných zraneniach vykrvácal. Mal dvadsaťjeden rokov, nie devätnásť, ako pôvodne informovala polícia.

Pochody a koncerty

Jeho násilná smrť nakrátko vzbudila vlnu verejného odporu. Danielovej pamiatke venovali divadelné predstavenie, v Bratislave, Košiciach aj iných mestách tisíce ľudí protestovali proti neofašizmu a násiliu, organizovali sa koncerty.

"Nebudeme sa predsa báť púšťať naše deti na ulicu. Školy a vzdelávacie inštitúcie by nemali pred neonacistami zakrývať zrak, takisto ani polícia. Nedajte im šancu," vyhlásil na protestnom zhromaždení Daniel Milo, vtedajší líder organizácie Ľudia proti rasizmu.

Bratislavská župa a niektoré médiá sa dokonca zložili na odmenu štyristotisíc korún za informácie vedúce k nájdeniu Danielovho vraha.

Prvá fáza vyšetrovania však narazila už na okresnom súde a vrahovia mladého študenta nie sú známi dodnes.

Nevinný piťovec

“ Vražda Dana Tupého zmrzačila jednu generáciu. Ostatných dorazila neschopnosť úradov zatknúť a postaviť pred súd tých, ktorí to urobili. „ Michal Havran

Vo februári 2008 polícia z vraždy zrazu obvinila ľudí blízkych mafiánskej skupine piťovcov.

O tom, že za útokom sú členovia podsvetia sa špekulovalo už skôr, dôkazy ale chýbali. Piťovci boli známi tým, že chodili oblečení v maskáčoch, podobne ako skinheadi.

Obžaloba sa dostala pred súd štyri roky po skutku. Na súde sa ukázalo, že obvinenie stálo najmä na výpovedi pochybného svedka Milana L.

V júni 2009 Okresný súd v Bratislave Richarda Hrotka, obžalovaného z vraždy Daniela Tupého, oslobodil. Rovnako oslobodil aj štvoricu ďalších mužov, ktorí čelili obžalobám z ublíženia na zdraví a výtržníctva. Hrotko aj v rozhovore s novinárom Tomom Nicholsonom popieral svoju účasť na Tupého vražde, no prihlásil sa ku kamarátskemu vzťahu s Jurajom Ondrejčákom, zvaným Piťo.

V apríli 2017 ho nakoniec poslal za mreže Špecializovaný trestný súd. Dohoda o vine a treste však nesúvisela s vraždou študenta. Hrotko dostal tri roky a štyri mesiace za svoju „prácu“ pre zločineckú skupinu piťovcov. Okrem iných skutkov v jednom bare viackrát bodol návštevníka.

„Nemajte pocit, že sa to už pomaly dáva do stratena. Ja verím, že aj keď to už trvá dlhšie, raz sa k tomu dopracujeme," vyhlásil v októbri tohto roka generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

„Vražda Dana Tupého zmrzačila jednu generáciu. Ostatných dorazila neschopnosť úradov zatknúť a postaviť pred súd tých, ktorí to urobili. Útok na Daniela nebol iba takou, ako vraví priateľ vyšetrovateľ, „náhodnou smrťou“, za ktorú si môže takmer sama obeť tým, že bola v „zlom čase na zlom mieste“.

Bol to útok na posledné zvyšky autentického veľkomestského života, na ľudí, čo predsa len dúfali, že niečo také sa v Európe už nikdy nemôže stať,“ napísal desať rokov po vražde Michal Havran.

V decembri 2017 ešte vrahovia študenta filozofie stále nie sú známi.