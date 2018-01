Rok 2012: Fico ovládol celú krajinu a Slovensko si vyskúšalo, aká je vláda jednej strany

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: SME vás prevedie cez štvrťstoročie

Robert Fico v rifliach a bielej košeli so žlto-čiernou prúžkovanou kravatou sa necháva unášať emóciami, na rukách ho okrem iných držia aj Ján Richter a Juraj Blanár. V ruke drží pol litrovú fľašu Coca-Coly, ktorá sa pred tým stala symbolom jeho prepojenia s kauzou Gorila.

V centrále Smeru sa krátko po pol noci z 10. na 11. marca oslavuje ako ešte nikdy. Aj keď 40 minút po polnoci ešte Fico hovoril o tom, že pozve za rokovací stôl každú stranu, ktorá získa nad päť percent hlasov, pretože je dôležité vytvoriť stabilnú vládu, rýchlo sa ukázalo, že to nebude potrebné.

Smer vo voľbách získal viac ako 44 percent všetkých hlasov a obsadil 83 kresiel v parlamente. Pohodlne tak mohol vytvoriť vládu sám a na štyri roky sa krajina zahalila opäť do červenej. Vládu jednej strany si Slovensko opätovne vyskúšalo po necelých dvadsiatich troch rokoch.

Neschopná pravica

S odstupom času si všetci ľudia v Smere uvedomujú, že volebný výsledok, ktorý v marci 2012 strana dosiahla, bol súhrou viacerých šťastných okolností. Krátko po tom, ako padla koaličná vláda Ivety Radičovej, naplno prepukla kauza Gorila.

Tá hovorila o prepojení najmä pravicových politických špičiek s ľuďmi z prostredia biznisu. Zimné protesty v tuhých mrazoch úplne rozložili pravicovú politickú scénu na Slovensku a nechali vyniknúť jedinú ľavicovú stranu.

Na druhom mieste totiž skončilo KDH so ziskom 8,8 percenta, SaS a SDKÚ sa ledva zmestili do parlamentu. Niekdajší líder pravice stratil v Bratislave, ktorá bola dlhodobo jeho baštou, až 15 percent hlasov.

„Strata dôvery v hlavnom meste si zaslúži osobitú pozornosť,“ povedal krátko po voľbách Ivan Štefanec z krajského predsedníctva SDKÚ. Strana zmenila vedenie, na jej čelo sa postavil bratislavský župan Pavol Frešo, no ani ten nedokázal koniec strany zvrátiť.

Jednofarebná vláda

Krátko po voľbách Fico avizoval, že napriek tomu, bude vládnuť sám, chce si na tvorbe nového kabinetu dať záležať viac ako v roku 2006, keď sa k moci dostal po prvý raz.

„Som ponaučený z roku 2006, keď sme sa možno trochu ponáhľali. Budeme si dávať väčší pozor pri personálnych nomináciách,“ oznamoval. Stoličky vo vláde sa ušli aj niektorým nestraníkom, zdroj denníka SME z prostredia vlády hovoril o tom, že nestraníkov bude aj v prípade problémov možné ľahšie odvolať.

Aj keď krátko po voľbách v Smere uvažovali, že z nestraníkov zložia až polovicu kabinetu, okrem členov smeru sa funkcie ušli len štyrom. Ministrovi zahraničia Miroslavovi Lajčákovi, ministrovi hospodárstva Tomášovi Malatinskému, ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej a ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi.

„Éru zlepenca strieda obdobie monolitu,“ hodnotili vznik novej vlády začiatkom apríla 2012 komentátori denníka SME. „Ficovi sa splnil sen každého politika – môže veci meniť podľa svojich predstáv. Azda príde s niečím lepším než naposledy, v tom prípade by krajinu čakalo len obdobie postupného zvetrávania,“ písalo SME.

Smer začína

Už o necelé tri mesiace po voľbách sa slovenská pravicová scéna začala definitívne rozpadávať. Z SDKÚ odišla expremiérka Iveta Radičová, z KDH vystúpili Daniel Lipšic a Jana Žitňanská.

Turbulencie na politickej scéne na krátky okamih prerušil úspech slovenských hokejistov, ktorí na majstrovstvách sveta vo Fínsku po dlhých rokoch bez medaile skončili na druhom mieste.

Bezproblémová väčšina Smeru v parlamente sa po prvý raz výraznejšie prejavila koncom júna 2012, keď musela vo svojej funkcii predčasne skončiť šéfka RTVS Miloslava Zemková. Dôvodom bolo, že údajne písomne neinformovala radu RTVS o uzatvorení zmluvy za viac ako stotisíc eur.

Na čelo verejnoprávneho telerozhlasu poslanci Smeru nakoniec posunuli Václava Miku, bývalého šéfa Markízy a známeho ministra kultúry a podpredsedu Smeru Mareka Maďariča. Opozícia voľbu bojkotovala, pretože odvolanie Zemkovej považovala za nezákonné.

Mika sa napokon ako riaditeľ osvedčil, ako jeden z mála vydržal vo funkcii celých päť rokov. Smeru sa však znepáčil, tento rok si tak poslanci namiesto neho zvolili jeho protikandidáta z roku 2012 Jaroslava Rezníka.

Krivda v cirkvi aj na katastri

Mimo politickej scény sa začiatkom júla vo veľkom riešila kauza odvolania Róberta Bezáka z postu trnavského arcibiskupa. Po svojom nástupe do tejto funkcie totiž Bezák našiel v účtovníctve arcidiecézy aj účty, ktoré neboli súčasťou oficiálneho účtovníctva, a tak na ne upozornil, hoci trestné oznámenie v tejto súvislosti nepodal.

Na nedeľnej omši v trnavskej katedrále prečítal list, v ktorom ho pápež Benedikt XVI. zbavuje úradu. Oficiálne dôvody však Vatikán neoznámil. V listoch sa z Vatikánu Bezáka pýtali na jeho príliš svetský spôsob života či na homosexuálov v jeho okolí.

„Obhájiť som sa nemohol. Nikto sa ma na nič nepýtal. Všetko išlo tak potichučky. A nakoniec prišiel list, v ktorom sa píše, že odchádzaš,“ povedal až pol roka potom, ako sa o svojom odvolaní dozvedel.

Uprostred roka sa zviditeľnil aj generálny prokurátor Dobroslav Trnka blízky vládnemu Smeru. Svojím listom umožnil na katastri v Senci prevod bytovky Glance House na človeka blízkeho podnikateľovi z takzvaných mafiánskych zoznamov Mariánovi Kočnerovi.

Glance House od roku 2010 blokuje pre vyšetrovanie a hádky dvoch niekdajších partnerov špeciálna prokuratúra. Pre ich nezhody ľudia za byty zaplatili zálohy, no do dnešného dňa tam bývať nemôžu. Bytovka tak aj naďalej chátra.

Kiskova kandidatúra

Prvý reálny súper pre Smer na politickej scéne sa objavil až na konci roka 2012. Dovtedy takmer neznámy podnikateľ a zakladateľ nadácie Dobrý anjel, Andrej Kiska, oznámil, že chce v roku 2014 kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky.

Rozhodol sa na základe prieskumu agentúry Focus, ktoré poskytol denníku SME. Prvé kolo by podľa neho vyhral premiér Robert Fico s 19,9 percenta hlasov, Kiska by skončil druhý so 17,1 percenta. „Je to zaujímavý človek so zaujímavou históriou a bodaj by takých v tej súťaži bolo viac,“ povedal vtedy o Kiskovi líder OĽaNO Igor Matovič.

Ako sa ukázalo neskôr, práve Kiska znamenal prvú vážnu prehru pre dovtedy neohrozený Smer. Od volieb 2012 to však trvalo ešte dva červené roky.