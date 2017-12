Vianočné trendy 2017: Tesla a interaktívne hračky pod stromček

Špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno o zvykoch, tradíciách, vianočných príbehoch a trendoch.

22. dec 2017 o 0:09 Lucia Krbatová, Peter Kapitán

Aké sú vianočné trendy roku 2017? Čo najviac kupovali ľudia na darčeky? A aký bude tohtoročný najdrahší vianočný darček?

Okrem toho sa dozviete, čo odporúčajú odborníci namiesto majonézových šalátov alebo ako predchádzať prejedaniu sa.

Peter Kapitán sa rozprával s Luciou Krbatovou v poslednom tohtoročnom podcaste.

Krátky prehľad správ

Bývalý člen SIS Ľuboš Kosík sa rozhodol vypovedať pred súdom v prípade zavlečenia Michala Kováča mladšieho do zahraničia. Kosík je popri bývalom šéfovi SIS Ivanovi Lexovi a ďalších obžalovaný v kauze zavlečenia. Pre SME potvrdil, že bol členom skupiny, ktorá Kováča mladšieho vytiahla z auta. Celý rozhovor si prečítajte online alebo v tlačenom vydaní denníka SME.

Spišské párky na Slovensku ani zďaleka nespĺňajú stanovené kritériá. Skonštatovala to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná nominovaná SNS. Dva týždne po nezávislom teste párkov, ktorý odhalil, že mnohí výrobcovia nespĺňajú požadovanú receptúru, ministerstvo test zopakovalo. Párky od firmy Cimbaľák nechal rezort kvôli pochybeniam dokonca stiahnuť z trhu.

Prezident Andrej Kiska priznal, že súboj v prípade menovania sudcov Ústavného súdu prehral. „Tento politický boj, túto jednu bitku som prehral, ale to neznamená, že zápas za lepšie súdnictvo nepovedieme ďalej, ja budem pokračovať," povedal. Zdôraznil taktiež to, že parlament by teraz mal sprísniť pravidlá na výber nových sudcov, keďže čoskoro sa budú voliť až deviati noví členovia Ústavného súdu.

Začiatkom roka by mala po prvý raz do vesmíru letieť raketa Falcon Heavy od firmy SpaceX vizionára Elona Muska. Celá raketa má spolu 28 motorov a je najvýkonnejším takýmto strojom od čias rakety Saturn V, ktorý lietal pred viac ako 40 rokmi. Na konci roka 2018 by mala dokonca vyniesť dvoch astronautov až k Mesiacu.

