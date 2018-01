Chceli ho zničiť, politici sa mu vyhrážali

1995

Denník SME významným spôsobom informoval o únose Michala Kováča ml., v dôsledku čoho sa opäť dostáva do otvoreného sporu s vládou Vladimíra Mečiara. Kritickým momentom vydávania denníka SME bol 9. október 1995, keď zo dňa na deň odmietla pod ekonomickým nátlakom štátnej moci tlačiareň Concordia tlačiť denník SME. Takisto ho odmietla tlačiť druhá bratislavská tlačiareň Danubiaprint. Denník SME sa musel od októbra 1995 do mája 1996 tlačiť v Komárne, pričom vytlačený náklad sa prevážal autami do Bratislavy a odtiaľ ho distribučné spoločnosti expedovali na územie celého Slovenska. Uzávierka bola o 17.00 h. Napriek tejto nevýhode poklesol náklad len o desať percent. Počas roku 1995 stúpol náklad denníka takmer na 50-tisíc výtlačkov. Tlačiareň Petit Press. (zdroj: Archív SME) V roku 1995 publikovali všetci relevantní slovenskí vydavatelia periodickej tlače text Znepokojenie, ktorý upozorňoval na úsilie Mečiarovej vlády zvýšiť DPH až na likvidačnú úroveň 50 percent. Biela titulná strana sa objavila v denníku SME po prvý raz, neskôr denník vyšiel s podobnou titulkou v roku 2008, keď prvá vláda Roberta Fica zmenila tlačový zákon.