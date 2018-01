Ako vnímajú denník SME osobnosti (anketa)

Denník SME oslavuje 25 rokov.

14. jan 2018 o 21:03

Deborah Nelson, nositeľka Pulitzerovej ceny

Aj po 25 rokoch robí denník SME stále nebojácnu žurnalistiku.

Nemusíte sa ani obzerať ďalej ako na posledných pár dní, aby ste videli príklady takého odvážneho a nezávislého odhaľovania pravdy, ktoré je tak nevyhnutné pre demokraciu.

Miklós Haraszti, maďarský spisovateľ a novinár

V našom regióne, v krajinách medzi Ruskom a Nemeckom, boli niekoľkokrát za posledných sto rokov médiá zapálené pre humanizmus, kontrolu vlády a sociálnu spravodlivosť nielen nedocenené, ale aj priamo ohrozené. Opakovane sa nielen ich sociálny vplyv, ale aj ich samotná existencia považovala za zázrak. Existujú, ak existuje celonárodná zhoda na slobode názorov, neobmedzenom hľadaní faktov a tolerancii pluralizmu.

Vy, milí čitatelia denníka SME, viete lepšie ako ja, či je sloboda vo vašej krajine silná a pripravená bojovať. Náš región zažíva ťažké časy.

V Maďarsku je slobodná tlač masakrovaná cynickými vládcami bažiacimi po moci. Odvahu mi dodáva fakt, že len za hranicou sa denníku SME darí v otázkach zmyslu pre povinnosť, so silnou kvalitou a aj s poetickým dotykom. Prosím, spravte službu pre celý región a v SME pokračujte ďalej.

Adam Sterling, veľvyslanec USA na Slovensku

Kým oslavujeme 25 rokov nezávislosti Slovenska, je tiež potrebné oceniť dôležitú úlohu slobodnej tlače pri budovaní a ochrane demokratických spoločností.

Spojené štáty hrdo podporujú kvalitnú žurnalistiku na Slovensku aj vo svete, čoho súčasťou bola aj pomoc Medzinárodného mediálneho fondu pre denník SME v 90-tych rokoch, keď denník vznikal.

Odvtedy SME a ostatné národné a lokálne médiá pokračujú v dôležitej podpore informovanej verejnej debaty, ktorá je dôležitá pre slovenskú stabilitu, prosperitu a bezpečnosť v rámci transatlantickej komunity demokracií. Gratulujeme novinárom z denníka SME k ich pozoruhodným úspechom za uplynulých 25 rokov a želáme im ďalšie úspechy.

Helfried Carl, veľvyslanec Rakúskej republiky

Nie je náhoda, že nezávislá Slovenská republika ako aj denník SME majú dôvod oslavovať svoje 25. výročie.

Úspešný príbeh Slovenska by sme si asi ťažko mohli predstaviť bez silných a nezávislých médií.

Za posledných 25 rokov denník SME toto dianie nielen sprevádzal, ale aj spoluvytváral. Všetci vieme, že kvalitný žurnalizmus sa v súčasnosti stretáva s novými výzvami.

SME sa vďaka svojej presvedčivej prezentácii v internete a napríklad aj projektom „Lovíme hoaxy“ týmto novým časom prispôsobuje. Gratulujeme a prajeme všetko najlepšie do budúcnosti!

Petr Šabata, bývalý zástupca šéfredaktorky SME, vedúci programu českého Radiožurnálu

So SME sa stretávam celých 25 rokov jeho života! Už v prvej polovici 90. rokov, keď som bol šéfredaktorom MF DNES, som veľmi dobre vedel, že na Slovensku máme sestru – podobné noviny, ktoré sú moderné, seriózne a čestné.

Pani Soňa Čechová ma zoznámila s Karolom Ježíkom a s ním som sa občas stretol v Prahe alebo v Bratislave. Neskôr bolo pre mňa SME dobrou inšpiráciou – ako konkurent, s redakciou plnou výborných novinárov. A pred dvoma rokmi som sa v tej redakcii – takmer prázdnej – ocitol.

A zažil úžasných 24 mesiacov, kedy Peter Vajda, Alexej Fulmek, Beata Balogová a hŕstka odvážnych redaktorov zachraňovali SME – demokratickú inštitúciu, významnú nielen pre slovenskú žurnalistiku, ale aj pre Slovensko. A mal som veľkú radosť, že sa to podarilo: dnes je SME opäť skvelý denník, podobne dobrý web s redakciou plnou výborných novinárov. Boli to dva najpozoruhodnejšie roky môjho novinárskeho života.

Magdaléna Vášáryová, diplomatka a bývalá herečka

Pamätám si prvé stretnutia s pánom Ježíkom po tom, ako sa SME stalo skutočnosťou.

Aj po 25. rokoch by som si priala, aby SME naďalej nieslo jeho odkaz. Človeka, ktorý sa v naozaj neľahkých časoch postavil za nezávislú žurnalistiku a za Slovensko demokratické a európske. Možno ho to stálo život. A tak zostávam SME verná ani nie ako zdroju informácií – tými som zahltená z iných zdrojov každú minútu.

Skôr pre komentáre a články za agentúrnymi správami, ktoré ma udržujú v kontakte s mojou vlastnou krajinou. Ďakujem vám všetkým za to.

Fedor Gál

Pamätám na začiatky v časoch mečiarizmu (skláňam sa opakovane pred Karolom Ježíkom a Milanom Šimečkom), na peripetie, ktoré viedli k vzniku novej generácie skvelých novinárov a novináriek, na pokojné spolužitie s Denníkom N, ktorý vznikol v lone SME.

Bolo to dobrých a zaujímavých 25 rokov. Máme šťastie, že nežijeme v časoch nehybnosti. Nech sa darí aj naďalej.

JUDr. Daniela Švecová – predsedníčka NS SR

Médiá majú v spoločnosti veľmi dôležitú úlohu - informovať o aktuálnom dianí a dopĺňať mimoriadne dôležité súvislosti.

V dnešnej dobe, keď sú informácie a fakty často predmetom rôznych interpretácií, sú relevantné médiá dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

Prajem SME a celému autorskému kolektívu, aby sa im v tejto misii darilo uspieť minimálne tak dobre ako doteraz, želám mnoho elánu a veľa spokojných čitateľov!

Oskar Fegyveres

V 90-tych rokoch to bol denník, ktorý sa ako jediný zaujímal o môj príbeh a snažil sa dopátrať pravdy. Zároveň poukazoval na prešľapy mocných.

V tých časoch bolo SME pre mňa nedostatkovým tovarom, ktorý sa ku mne dostával sporadicky prostredníctvom Róberta Remiáša. V súčasnej ére internetu je SME pre mňa dostupné aj v zahraničí a otváram ním každý nový deň.

Zároveň som rád, že dnes už pri mnohých článkoch vidím za menom autora konkrétneho človeka, ktorého poznám osobne. Aj to ma láka články dočítať do konca. Je to také vzájomné - SME sa zaujíma o mňa a ja zase o SME.

Ivan Mikloš – bývalý minister financií

Denník SME sa počas uplynulých 25 rokov výrazným spôsobom podieľal na tom, čomu som aj ja osobne zasvätil značnú časť života počas ostatného štvrťstoročia - zápasu za lepšie, spravodlivejšie, prosperujúcejšie a modernejšie Slovensko.

Že sa to aspoň v istej miere podarilo, je aj zásluha denníka SME a ľudí, ktorí ho tvorili a tvoria. Avšak platí aj to, že sme sa nevyhli aj chybám a zlyhaniam, rovnako my, ako aj denník SME. Taký je už život, ale myslím si, že saldo je pozitívne. Gratulujem a želám ešte veľa rokov a stále viac spokojných čitateľov.

Ivan Trimaj, ústavný právnik

Sloboda prejavu a sloboda tlače patria medzi základné občianske a ľudské práva a slobody.

Preto likvidácia niekdajšej Smeny bola iba vedomou likvidáciou tlačového orgánu demokratickej strany z roku 1948.

Ideové i personálne pokračovanie v denníku SME, pravdaže s činnosťou politickej opozície i občanov, pomohlo udržať aspoň podstatu demokracie. SME mi 25 rokov poskytuje informácie, stanoviská a komentáre, ktoré by provládne médiá boli často nútené zamlčať. Preto som rád, že vychádzate.

Veronika Remišová, OĽaNO

Denník Sme zohral historickú úlohu v boji proti mečiarizmu. Aj zásluhou slobodných médií a odvážnych novinárov zo SME bolo zlo v krajine porazené.

Napriek nástupu sociálnych médií majú seriózne médiá a poctiví novinári v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu. Žijeme v dobe, kedy písať a šíriť akékoľvek výmysly prestalo byť problémom.

O to viac si treba ceniť, že stále existujú novinári, ktorí nepripustia, aby sa do novín dostala cielená lož. Novinári, ktorí kriticky hľadajú pravdu, aj keď táto doba pravde nepraje. Želám SME aj ďalších 25 rokov otvorenosť a lásku k pravde.

Anton Hrnko, podpredseda SNS

SME som vždy chápal ako tribúnu názorov, ktoré boli v rozpore s mojím svetonázorom. Pozerám, čo uverejňujú, ale nie som čitateľom.

Myslím si, že žurnalistika ako celok momentálne zlyháva pri plnení svojej funkcie.

Namiesto informovaní o realite sa snaží vytvárať realitu. SME nie je v tomto výnimkou, ale je to chyba, lebo práve tento spôsob žurnalistiky podnietil vznik alternatívnych médií a vedie k šíreniu "hoaxov" a fake news".

Takže sme sa dostali do postfaktuálnej doby, kde nezáleží na pravde, ale na sile "tlampáča". Želám SME do ďalších 25 rokov úspešné prekonanie aktuálnej krízy žurnalistiky a nájdenie správnej cesty. Lebo to je cesta prežitia.

Martin Glváč, predseda poslaneckého klubu Smeru

Môj vzťah k SME je ako na hojdačke. Je obdobie, kedy som ochotný aj odpovedať, ale veľakrát nie.

Viackrát ste boli neobjektívni k mojej osobe a aj k môjmu šéfovi. Nie ste ochotní sa nikdy ospravedlniť, keď urobíte chybu, aj keď viete, že niektorí vaši redaktori sú mnohokrát tendenční. Niektorí sú naopak u vás, "chránené zvieratá" bez ohľadu na to, čo robia a ako.

Tento stav bol pred Pentou a aj po vstupe Penty! Treba si uvedomiť (nám by ste takúto nálepku dali), že ste zamestnanci finančnej skupiny. Chcem však vyzdvihnúť ľudí, ktorí stále pri zrode denníka, že mali odvahu ísť do toho bez záruky, či budú mať na živobytie a či tento projekt vyjde.

Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International

SME je určite najlepší žurnalistický projekt za posledných 25 rokov. Veľmi pomohol posunúť Slovensko k hodnotám Západu.

Vychoval skvelú generáciu novinárov, ktorí dnes pôsobia aj v iných redakciách a organizáciách, vrátane Transparency. Navyše výrazne prispel k rozvoju online žurnalistiky ako aj komunity blogerov. Gratulujem!

Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborové združenia

Médiá sú pre udržanie demokracie nevyhnutné a denník SME má na Slovensku v tomto smere dôležitú rolu.

I napriek aj negatívnym skúsenostiam s denníkom SME považujem ich úlohu pri udržaní demokracie na Slovensku za dôležitú.

Najvýznamnejšiu úlohu pre mňa zohralo Smečko v zápase s mečiarizmom. Verím, že tento geneticky kôd sa v denníku SME objaví aj v zápase, ktorý našu spoločnosť ešte čaká a to je zápas proti oligokratizácii spoločnosti. Najmä keď vidíme, čo sa deje v Čechách.

Daniel Lipšic, bývalý minister vnútra

Denník SME bolo majákom nezávislosti v čase, keď Slovensko stálo na civilizačnej križovatke počas vlády Vladimíra Mečiara.

Želám denníku SME a jeho redaktorom, aby si svoju nezávislosť a odvahu zachovali aj ďalších 25 rokov."

Jindřich Šídlo, komentátor webu Seznam.cz

Som už pamätníkom a tak si veľmi dobre pamätám tie dramatické chvíle v roku 1993, keď sa rodil denník SME, ako ho poznáme dnes.

Od tej doby je pre mňa synonymom pre kvalitnú a nezávislú slovenskú žurnalistiku. Sledoval som tiež, samozrejme, celkom zblízka aj udalosti na konci roka 2014 a odchod časti redakcie do Denníka N. A som rád, že má Slovensko dva kvalitné denníky a že mi v oboch redakciách ostali kamaráti.

A, samozrejme, som rád, že pre SME môžem písať. A nijak sa za to nehanbím.

Michael Žantovský, riaditeľ Knižnica Václava Havla

SME je pre nás v Česku jeden z najvýznamnejších slovenských denníkov.

Samozrejme, pre nás má rovnako ako Mladá Fronta Dnes trochu kontroverznú históriu, keďže si ho pamätáme ako Smenu z komunistických čias, ako denník socialistického zväzu mládeže.

V dnešnej dobe, keď tlačené seriózne noviny rýchlo zanikajú, však musíme byť za SME radi.

Miroslav Trnka, spoluzakladateľ spoločnosti ESET a Nadácie Zastavme korupciu

Denník SME je pre mňa 25 rokov významnou a pozitívnou súčasťou slovenskej mediálnej sféry.

Často v ňom pracovali vynikajúci novinári a teší ma, že ľudia vo SME v minulosti, aj v súčasnosti, pomáhajú posúvať našu spoločnosť vpred.

Obzvlášť investigatívnou žurnalistikou a odkrývaním korupcie. Asi najviac si všetci budeme spomínať na jeho začiatky a žurnalistiku v ére mečiarizmu.

Každému médiu sa dá to či ono vytknúť, ale bez kvalitnej žurnalistiky by sme boli v tme a nakoniec aj bez demokracie Denníku blahoželám k výročiu a želám dobre odvedenú novinársku prácu do ďalších rokov.

Vladimír Poór, majiteľ ŽOS Trnava, ŽOS Zvolen a Spartak Trnava

K všetkému, čo ma zaujíma, sa snažím sa vyhľadať viacero zdrojov, preto čítam pravidelne aj SME.

Denník SME radím medzi tie objektívnejšie slovenské médiá. Hovorím to napriek tomu, že viackrát v minulosti i dnes som mal a mám výhrady voči niektorým zjednodušeniam a možno až snahe redaktora podsunúť čitateľovi v spravodajskom texte svoj osobný názor. Ale pravda je, že kto vie čítať s porozumením, pre toho je denník SME dobrá voľba.

Juraj Horváth, ekonóm a podnikateľ

Pár týždňov po založení SME, Peter Vajda ako riaditeľ PSIS nás niekoľkých priateľov z investičnej branže presvedčil o kapitálovom vstupe do tejto spoločnosti.

Ekonomicky to nikdy nebola najziskovejšia investícia. Ale viem, že to bol veľmi dobrý počin a že tieto noviny reálne pomohli správnemu smerovaniu našej krajiny.

Zažil som ich najsvetlejšie a pochopiteľne niekedy, podľa mňa, nie dokonalé chvíle. Dodnes je mi ľúto pre mňa nepochopiteľného, nech mi prepáčia – ale teatrálneho odchodu niektorých redaktorov do novín N.

Keď vidím skutočnú snahu ľudí, ako bol Peter Vajda, ako bol a stále je Alexej Fulmek o priam ukážkovú nezávislosť redakcie od majiteľských štruktúr a dám si to do protikladu s „nezávislosťou“ iných, musím len s radosťou povedať, že aj my sme boli „pri tom“. Len tak ďalej priatelia!

Peter Gažík, generálny riaditeľ O2

Pre mňa osobne sa denník SME spája najmä s 90-tymi rokmi, kedy to bolo to jediné, čo som čítal a na čom som doslova vyrástol.

A dodnes je to prvé online médium, ktoré si ráno otváram.

Párkrát som dokonca do SME aj „novinársky“ prispel, keď mi ako študentovi uverejnili nejaké články, no tie si už archív SME ani nepamätá. Silné nezávislé médiá sú nevyhnutnou podmienkou demokracie, čo práve denník SME v kontexte doby ako jedno z mála médií na Slovensku potvrdil.

Marcel Grega, generálny riaditeľ JOJ Group

Pod vedením šéfredaktora Karola Ježíka bolo SME synonymom novinárskej odvahy, nezávislého názoru na spoločenské dianie a poctivého novinárskeho remesla.

SME navyše ako prvé medzi tlačovými médiami pochopilo rastúci význam digitálneho priestoru a výrazne ovplyvnilo jeho formovanie na našom mediálnom trhu.

Rovnako oceňujem spravodajské projekty cielené priamo na jednotlivé regióny, ktoré sú kľúčovou súčasťou filozofie spravodajstva aj u nás v JOJ-ke.

Meky Žbirka, spevák a skladateľ

Bratislava nie je taká veľká, aby sme sa nepoznali. Poznal som Karola Ježíka, ešte v časoch, keď bol mladý, a pozrite sa, čo stvoril. Bola to veľká odvaha založiť denník SME - a dnes je vidieť, že sa mu to podarilo.

Vďaka SME a jeho internetovej verzii som so Slovenskom v kontakte, aj keď žijem v Prahe. Keď som však v meste, idem na obed a prechádzam okolo stánku, kde sú aj vaše noviny, kúpim si vždy aj ich tlačenú verziu.

Čo je najlepšie, keď články čítate na papieri, nemusíte k nim čítať reakcie. To ma vie vždy zabaviť. Nejaký jadrový fyzik sa kompetentne rozpráva o téme, ktorej sa venuje, a potom príde niekto, kto napíše: Čo ten debil rozpráva?

Micha Hvorecký, spisovateľ

SME je legenda slovenskej žurnalistiky a Karol Ježík je pre mňa hrdina. Bol som tínedžer, keď Mečiar rozkrádal a týral republiku a vznik týchto novín pre mňa vtedy veľa znamenal, ako čitateľa a neskôr aj autora.

Môj prvý zverejnený text bola recenzia na album Siouxsie and the Banshees!

Spolupracoval som aj na vzniku Knižnej edície SME. Zažil som tam viaceré kultúrne aj publicistické redakcie a poznám problémy denníka trocha aj znútra.

Vždy je čo zlepšovať. SME nemal rád ani jeden slovenský premiér a to je najlepšie vyznamenanie. Keď vidíme, čo sa zasa raz deje v RTVS, vážme si nezávislé médiá, zvlášť v dobe, keď je nezávislosť čoraz drahšia a čoraz ťažšie vybojovaná. Želám vám, aby vás politici a oligarchovia naďalej nemali radi.

Matej Tóth, olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi

Celé obdobie nemôžem hodnotiť, ale minimálne počas posledných piatich rokov je to mojim spoločníkom denno-denne.

Je to pre mňa prvá voľba, keď si chcem pozrieť novinky a správy.

Erik Vlček, olympijský medailista a majster sveta v rýchlostnej kanoistike

Sú to jedny z novín, ktoré majú už relatívne dlhú históriu a patria medzi jedny z najobjektívnejších a najdôveryhodnejších médií u nás.

Zaradil by som denník SME medzi najvýraznejšie médiá na Slovensku. Platí to pre spravodajstvo ale aj pre sekciu športu, kde je vždy niečo pútavé na čítanie.

Peter Celec, Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Nemám Facebook, takže keď chcem vedieť, čo sa deje čítam SME, Denník N, FAZ a Spiegel. Pre mňa tou najcennejšou a najlepšou súčasťou SME je Veda.

Kvalitne, aktuálne, často aj analytické články o vede, vedeckých výsledkoch, ale aj o mýtoch a bludoch sú tu na Slovensku mimoriadne potrebné. Tak ako pred tými 25 rokmi bola kľúčová politika, tak je teraz dôležitá veda a technika. Tento trend vidno v spoločnosti aj na Sme.sk. Ďakujem a gratulujem.

Robert Redhammer, Rektor Slovenskej technickej univerzity

Želám SME a redaktorom, aby mali stále menej dôvodov písať o „smetiskách“ a stále viac o „staveniskách“.

Keď sa to podarí, bude to dobrá správa pre čitateľov a dobrá správa o stave našej krajiny.

Pavol Šajgalík predseda Slovenskej akadémie vied

Považujem za nesmierne dôležitý a odvážny počin založiť nové noviny v čase, kedy sa zdalo že nezávislá žurnalistika je fatálne ohrozená.

Politici aj iné záujmové skupiny vždy budú mať sklon vlastniť noviny a ovplyvňovať z ich stránok, čo sa len dá.

A hoci denník SME tiež prešiel neľahkým obdobím, naďalej som optimistom a verím, že vždy budú existovať a aj v SME publikovať skvelí novinári, kvôli ktorým SME čítam. A mnohé komentáre si vyslovene vychutnávam.