Dobré ráno: Česi si dovolili, čo si u nás ani Fico netrúfol

Ako prebiehajú české prezidentské voľby.

15. jan 2018 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Matúš Krčmárik

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/384137462&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Odoberajte podcast: Apple podcasty (iTunes) | RSS | SoundCloud | TuneIn

Na prvý pohľad to nevyzerá ako prekvapenie. Podľa predpokladov vyhral prvé kolo českých prezidentských volieb aktuálny prezident Miloš Zeman.

Lenže stávkové kancelárie odhadujú, že v druhom kole už môže Zeman prehrať. Otázkou je, ako bude teraz česká prezidentská kampaň vyzerať. Už sa totiž objavili rôzne hoaxy, klamstvá aj dezinformácie.

Tomáš Prokopčák sa o českých prezidentských voľbách rozpráva s Matúšom Krčmárikom.

Krátky prehľad správ

Nad Ficom sa netreba zamýšľať, jeho treba politicky poraziť. Strácame čas, Slovensko stagnuje, a to sa vyjadrujem najmiernejšie, ako som schopný. To tvrdí Mikuláš Dzurinda vo veľkom rozhovore denníka SME s Luciou Krbatovou. Bývalý premiér tiež nevylúčil návrat do aktívnej domácej politiky. Hovorí, že nemôže povedať, že by ho prestala zaujímať.

Ak chcete mať za suseda Mečiara aj Slovenskú informačnú službu, teraz môžete. Štát bude predávať dom vedľa Elektry v Trenčianskych Tepliciach, ktorý využívajú pracovníci ministerstva vnútra na rekreáciu. Dom je vo vlastníctve štátu už od roku 1971 a už dlhšie sa čaká na znalecký posudok potrebný k predaju.

Donald Trump vraj nie je rasista. Tvrdí to sám americký prezident v reakcii na škandál, ktorý rozpútali jeho vlastné vyjadrenia. Africké krajiny mal počas stretnutia k reforme imigračnej politiky USA označiť výrazom „shithole". Viaceré africké štáty teraz požadujú od Trumpa ospravedlnenie.

Tesne pod povrchom planéty Mars sa nachádza hrubá vrstva ľadu. Podľa štúdie v magazíne Science to ukázala narušená pôda. Tento čistý ľad je hrubý desiatky metrov a môže nielen prezradiť čosi o histórií červenej planéty. Je aj ľahko prístupný, takže budúci astronauti ho môžu využiť nielen na získavanie vody, ale trebárs aj na výrobu kyslíka či paliva.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Android: RSS | SoundCloud | Stitcher | Pocket Casts | TuneIn

iPhone (presmeruje vás do aplikácie): Apple podcasty (iTunes)

Pridajte sa do facebookovej skupiny Podcastový klub denníka SME. Môžete v nej diskutovať s tvorcami jednotlivých dielov a pomôcť nám s nápadmi na rôzne zlepšenia a úpravy.

O podcastoch, ako počúvať podcasty