Hlina odmietol diskusiu s Vašečkom, k situácii v KDH sa vyjadrovať nechce

Hlina je pripravený zrieknuť sa na čas verejne komentovať vnútrostranícky zápas v KDH.

14. feb 2018 o 11:04 (aktualizované 14. feb 2018 o 16:52) SITA

BRATISLAVA.Vnútrostranícky zápas by sa mal primárne odohrávať na domácej pôde, pričom výborným miestom na vnútrostranícku diskusiu sú okresné snemy.

Uvádza sa to vo vyhlásení predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojza Hlinu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Šesť okresných snemov bez kandidáta

Prečítajte si tiež: Hlina má v KDH podporu, Vašečka niektorých v hnutí rozrušil

"Od ohlásenia kandidatúry Richarda Vašečku na predsedu KDH do utorka 13. februára sa uskutočnilo šesť okresných snemov - v Komárne, Revúcej, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Banskej Bystrici a v Brezne. Zúčastnil som sa na všetkých, žiaľ, musím povedať, ani na jednom som nevidel kandidáta na predsedu KDH Richarda Vašečku. Každý kandidát na predsedu má právo na okresnom sneme vystúpiť a predstaviť svoj program, svoju víziu," skonštatoval Hlina.

Diskusia na okresných snemoch má podľa Hlinu veľký zmysel, nakoľko sa na nich volia delegáti, ktorí budú voliť predsedu KDH na celoslovenskom volebnom sneme.

Verejnú diskusiu s Vašečkom odmietol

Hlina zdôraznil, že je pripravený zrieknuť sa na určité obdobie možnosti verejne komentovať vnútrostranícky zápas.

Prečítajte si tiež: Ak by Vašečka neuspel, Hlina mu vie nájsť miesto v predsedníctve

"Zdvorilo som sa v stredu odmietol zúčastniť na diskusii s Richardom Vašečkom v internetovej televízii, na ktorú on už svoju účasť potvrdil. Odhliadnuc od toho, že vnútrostranícky zápas by sa mal primárne odohrávať vo vnútri strany, si zároveň uvedomujem, že dnes je Popolcová streda - deň, keď sa má robiť pokánie a nie sa zraňovať," uviedol Hlina

"Rovnako nepovažujem za vhodné diskutovať o autentickosti kresťanstva u politikov v tento deň. Zdvorilo dnes odmietnem aj ponuku od konzervatívneho portálu na poskytnutie rozhovoru, ako aj ďalšie prípadné ponuky na verejné komentovanie vnútrostraníckeho zápasu," uviedol predseda KDH.

Témy zo života občanov

Hnutie podľa neho aj teraz pred snemom prináša dostatok tém, ktoré majú informačnú hodnotu pre verejnosť a ktoré sa priamo týkajú života občanov.

"Budeme sa snažiť komunikovať tieto témy. Ku komentovaniu vnútrostraníckych záležitostí pristúpim po určitom čase a v prípade, že to bude nevyhnutné na ochranu kresťanskej demokracie alebo ak dôjde k útoku na moju osobu," dodal Hlina.

Poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka oznámil začiatkom februára rozhodnutie vstúpiť do mimoparlamentného KDH, v ktorom sa chce na sneme 17. marca uchádzať o post predsedu hnutia a vymeniť tak terajšieho šéfa Alojza Hlinu. KDH podľa neho prestáva byť kresťanským aj demokratickým a to treba zmeniť.

Vašečka by úplne súhlasil s názorom Alojza Hlinu, pokiaľ by zodpovedal faktickému stavu. „Čo sa týka pozvania do televízie Hospodárskych novín, relácia sa mala pôvodne uskutočniť v utorok 13. februára a mal som v nej vystúpiť iba ja sám. Zmena relácie na iný termín a v inom obsadení bola doteraz predmetom diskusie. Vystúpiť v dnešných deň som odmietol aj ja,“ povedal Vašečka v stredu pre agentúru SITA s tým, že slová predsedu KDH Hlinu by považoval za úprimné, keby sa bol ozval najprv jemu a dohodli by sa vo veci verejných diskusii na spoločnom postupe.

„Vôbec nepokladám za vhodné, odkazovať si to cez média. A môžem ho tiež ubezpečiť, že predmetom našich diskusii bude vždy vízia KDH do budúcnosti. Ja sa takejto diskusii vo vnútri i navonok nebojím,“ zdôraznil Vašečka.

V pondelok Vašečka požiadal ústredie KDH o termíny snemov a kontakty na okresných predsedov.

„V odpovedi nás odkázali na verejne prístupnú informáciu o miestach a termínoch okresných snemov, avšak kontakty na predsedov sme do tejto chvíle nedostali. Museli sme si ich zháňať sami. Prvé návštevy okresných snemov KDH mám preto naplánované od štvrtka 15. februára. Na rozdiel od súčasného predsedu KDH som totiž poslancom národnej rady, kde zastupujem kresťanských voličov. Napríklad v utorok som predkladal zákon o voľnej nedeli a hovoril som aj o doložke vplyvov zákonov na rodinu, čo bolo vždy agendou KDH,“ vyhlásil Vašečka, ktorý sa na diskusiu s členmi KDH i so súčasným predsedom úprimne teší. „Ale aj táto komunikácia svedčí o tom, že KDH potrebuje zmenu,“ dodal.