Odpadová politika sa mení, Sólymos uvažuje o novej agentúre

Odpadová politika prechádza zmenami, zásadnú priniesol nový zákon o odpadoch.

16. feb 2018 o 11:09 TASR

BRATISLAVA. Zber, recyklovanie a zhodnotenie odpadov by mohla mať na starosti nová agentúra, ktorú by zriaďovali výrobcovia.

V súčasnosti sa o odpad starajú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), zmluvu s nimi musí mať uzatvorenú každá obec.

O zmene rokuje ministerstvo životného prostredia s partnermi, potvrdil šéf rezortu László Sólymos. Vylúčil, že by to mal byť akýsi nový Recyklačný fond.

"Nebude to Recyklačný fond 2.0. Na stole je aj taký variant, že by to neriešilo niekoľko OZV, ale jedna agentúra, ktorú by zriaďovali výrobcovia," uviedol Sólymos.

Súkromná agentúra pod dozorom

Envirorezort by to podľa jeho slov zrejme nejako kontroloval, ale agentúra by nebola štátna.

"Riešili by si ju výrobcovia. Nedá sa to porovnať s Recyklačným fondom," povedal minister, ktorý by zásadné zmeny v zákone o odpadoch vrátane tejto chcel stihnúť v aktuálnom volebnom období.

Odpadová politika prechádza zmenami, zásadnú priniesol nový zákon o odpadoch, ktorý platí od roku 2016. Od predminulého roka tak fungujú organizácie zodpovednosti výrobcov.

Menej vyhadzovať, viac recyklovať

Výrobcovia sa prostredníctvom nich starajú o zber, recyklovanie a zhodnotenie odpadov. Malo sa tým odľahčiť obciam a mestám, ktoré mali dovtedy na starosti všetok komunálny odpad. Zmluvu s OZV musí mať uzatvorenú každá obec.

Sólymos chce ďalšími zmenami dosiahnuť, aby ľudia na Slovensku viac triedili odpad a vytvárali menej toho komunálneho.

Envirorezort preto mení odpadovú politiku tak, aby sa oplatilo triediť a recyklovať a ekonomicky sa znevýhodnilo skládkovanie, čo má pomôcť s množstvom odpadu, ktorý končí na skládkach.

Poplatky za skládkovanie porastú od roku 2019. Zvyšovanie bude postupné po rokoch, avizoval Sólymos. Platiť má princíp, že čím bude obec viac separovať, tým menej za odpad zaplatí.