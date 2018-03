Janckulík z klubu Mosta-Híd nie je za zotrvanie v koalícii

Poslanec chce počkať na zasadnutie poslaneckého klubu Mosta-Híd.

1. mar 2018 o 13:45 TASR

Igor Janckulík sa do parlamentu dostal ako člen Siete.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady SR a splnomocnenec pre rýchlostné cesty Igor Janckulík z klubu Mosta-Híd považuje za neprípustné, aby ľudia na najvyšších a citlivých politických miestach mali prepojenia na mimoriadne pochybné osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé z napojení na mafiu a vo svojej krajine dokonca trestne stíhané.

Janckulík nie je za zotrvanie v koalícii. Či v nej zostane, bude závisieť aj od zasadnutia poslaneckého klubu Mosta-Híd.

"Momentálne, po týchto informáciách ohľadom prípadu, ale aj situácie v koalícii, ktoré však mám len sprostredkovane z médií, nie som za zotrvanie v koalícii. Chcem však počkať na avizované zasadnutie poslaneckého klubu Mosta-Híd, a aj na základe toho vyplynie moje ďalšie rozhodnutie," uviedol vo svojom stanovisku.

Hrnčiar sa odísť nechystá

Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice ho veľmi mrzí a vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a všetkým pozostalým. "Je to absolútne morálne dno a neuveriteľné, že sa to udialo na Slovensku v roku 2018," vyhlásil.

Janckulík je členom klubu Mosta-Híd, ale nie strany. O aktuálnej situácii ohľadom vraždy aj postojov v koalícii vie zatiaľ iba z médií.

"Moje znechutenie a obavy som intenzívne komunikoval v rámci piatich poslancov odídených zo Siete, s ktorými diskutujem najviac. Všetky informácie mám však v podstate iba z médií, tie sú však dosť jasné a veľavravné."

Vraždu odsúdil aj podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar z klubu Mosta-Híd. Z koalície sa však odísť nechystá, bude rešpektovať dohodu poslaneckého klubu. Odsudzuje ale zneužívanie vraždy novinára na politické ciele.

"Je pre mňa neprijateľné a považujem to za absolútny hyenizmus, že dokáže niekto takto hnusne cynicky zneužívať túto tragédiu," uviedol pre TASR.

Bývalí predstavitelia Siete sa nevyjadrili

Zdôraznil potrebu riadne vyšetriť vraždu a potrestať páchateľov. Nemyslí si, že by dnes niekto vyšetrovanie prípadu ovplyvňoval alebo doň zasahoval.

"Neviem si predstaviť, že v tak ostro sledovanej kauze doma aj na medzinárodnom poli by niekto skúsil zasahovať do vyšetrovania," uviedol s tým, že keby sa zasahovanie preukázalo, boli by na mieste aj radikálne kroky.

Ďalší bývalí predstavitelia Siete, ktorí po odchode z tejto strany prestúpili do klubu Mosta-Híd, sa nevyjadrili. Chcú počuť informácie o situácii zo strany.