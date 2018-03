Bránik: Za vraždou novinára môže stáť justičná mafia

Zapojenie talianskej mafie do vraždy novinára Jána Kuciaka nedáva podľa Radovana Bránika zmysel.

1. mar 2018 o 15:35 TASR

BRATISLAVA. Predstava, že si pre kauzu talianskej mafie na Slovensku, známu polícii aj novinárom takmer desať rokov, niekto objedná drahú a logisticky náročnú vraždu novinára a ako bonus dopustí smrť svedka, je úplne scestná a nedáva zmysel.

V rozhovore pre portál Aktuálně.cz to uviedol publicista Radovan Bránik.

Justičná mafia

Za hlavného podozrivého z vraždy novinára Jána Kuciaka považuje mafiu s väzbami na jeden zo slovenských súdov.

"Ide o manipulácie s prideľovaním spisov na jednom z kľúčových súdov na Slovensku. Vznikla tam kasta firiem, ktorá žije z nepochopiteľných rozsudkov," uviedol Bránik, podľa ktorého je malá časť sudcov kúpená.

"Vznikol okolo toho priemysel, ktorý vygeneroval desiatky rozsudkov a tie umožnili získať úzkej skupine ľudí závratný majetok. Vznikol štát v štáte," skonštatoval publicista.

Časové obdobie, zapojené firmy, osoby ani ďalšie subjekty z dôvodu, aby neohrozil životy svedkov a neovplyvnil vyšetrovanie, odmietol špecifikovať.

"Rád by som ale podotkol, že akákoľvek ďalšia vražda, únos alebo iný násilný čin, bude mať za následok okamžité zverejnenie materiálu, ktorý celý prípad vysvetlí," povedal Bránik.

Situácia sa vymkla kontrole

Vec podľa neho pred rokmi budila u politikov dojem, že ju dokážu kontrolovať a dokonca z nej profitovať, dnes si už ale žije vlastným životom a aj Fico s Kaliňákom sa autenticky boja.

"Nechcem to nazývať mafiou, tá má pevnú štruktúru a väzby. Toto je trochu iný, špecifický prípad ad hoc spojenectva za účelom zisku," vysvetlil publicista.

Podľa Bránika to presahuje moc politikov a strán i finančných skupín. "Politici nesú svoj diel zodpovednosti za to, že tomu nezabránili, kým to ešte šlo," dodal.

Vražda podľa neho nebola osobná. "Kuciak mal jednoducho smolu, že bol z niekoľkých vytypovaných ľudí obeťou s najmenším rizikom prekazenia a odhalenia," tvrdí publicista.

Odkaz pre novinárov

Súčasne uvádza, že vzbudenie obrovskej pozornosti bolo cieľom vraždy a pokusom donútiť novinárov podliehať emóciám a zneprehľadňovať situáciu.

"Dostali odkaz, že hra skončila a ak nesklapnú, dopadnú zle oni aj ich blízki. Voľba je na nich," povedal Bránik. Kuciak podľa neho postupoval spôsobom, ktorý sa ukázal byť nad jeho sily.

Šanca na rozkrytie prípadu existuje, vyjadril sa publicista. "Materiál bude zverejnený a verím, že na jeho základe dôjde k odsúdeniu ľudí, ktorí to celé realizovali," dodal.