Kaliňák po vražde novinára a jeho partnerky nemieni odstúpiť

Teraz dobiehame náskok páchateľa a potom budeme riešiť všetko ostatné, vyhlásil Kaliňák.

3. mar 2018 o 12:30 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru, ktorý zodpovedá za bezpečnosť v krajine, necíti teraz potrebu odstúpiť pre vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

"Venujeme všetky sily, aby sme objasnili vraždu, potom môžeme riešiť všetky ostatné témy," povedal Kaliňák v diskusnej relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase.

Na otázku moderátora Braňa Dobšinského, koľko ľudí musí ešte zomrieť, aby cítil to, čomu sa v civilizovaných krajinách hovorí politická zodpovednosť, Kaliňák reagoval tým, že celú tragédiu zužuje na politický problém.

Kritizoval otázky

Pre kauzu vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky podal demisiu tento týždeň minister kultúry Marek Maďarič zo Smeru.

"Mojou úlohou je, aby sme zabezpečili to, že sa to vyšetrí," reagoval Kaliňák na otázku, či vraždu dvoch mladých ľudí vie v porovnaní s ministrom kultúry uniesť. V diskusii to potom zopakoval viackrát namiesto odpovedí na moderátorove otázky.

Vyhol sa aj priamej reakcii na to, že matka Martiny Kušnírovej mu neverí a mal by podľa neho odísť.

Dobšinský upozornil, že dôveru v Kaliňáka či policajného prezidenta Tibora Gašpara nemá ani veľká časť verejnosti. "Staviate to ako fakt, nemáte to odmerané," odpovedal Kaliňák.

Po opakovaných otázkach, či nevyvodí politickú zodpovednosť Kaliňák reagoval slovami "desať minút kladiete tú istú otázku, ktorá s vraždou týchto ľudí nesúvisí a dosť ma to mrzí," povedal Kaliňák moderátorovi.

Vyhol sa aj odpovedi, ako je možné, že premiér Robert Fico mal za asistentku Máriu Troškovú, ktorá mala vzťah s Antoninom Vadalom, ktorý je podozrivý z väzieb na taliansku mafiu. "Bolo to pred siedmimi rokmi, naozaj neviem ako sa ich súkromný život vyvíjal," zľahčoval prepojenie Troškovej a Vadalu.

"Nemyslím, že pani Trošková bola kedykoľvek prítomná v situácii, keď sa preberali utajované skutočnosti," doplnil Kaliňák.

Pri tajomníkovi bezpečnostnej rady Viliamovi Jasaňovi zo Smeru, ktorý je tiež podozrivý z väzieb na Vadalu, minister povedal, že mal previerku prísne tajné. Moderátor upozornil, že s previerkami NBÚ sa kedysi kupčilo.

Kaliňák na to nereagoval. "Styky sa od 89-teho nemerajú," odpovedal, ako je možné, že v blízkosti premiéra sa pohybovali podozriví ľudia.

Viaceré odchody

Od premiéra Roberta Ficao zo Smeru odišiel po kauze vraždy aj jeho najbližší spolupracovník Roman Šipoš, ktorý bol riaditeľom kancelárie predsedu vlády.

Odchody začali aj v koaličnom Moste-Híd. V piatok oznámil odchod z klubu aj z koalície poslanec Igor Janckulík aj ekonomický poradca strany Tomáš Meravý.

"Dôvodom pre tento krok je podľa môjho názoru neadekvátna reakcia strany na aktuálnu situáciu v krajine," odôvodnil Meravý na Facebooku.

Obom prekážali aj prepojenia Ficovej asistentky Troškovej a Jasaňa zo Smeru na taliansku mafiu na Slovensku. Po požiadavke Mosta-Híd zo začiatku týždňa na Úrade vlády obaja dočasne skončili.

Most-Híd ako reakciu na vraždu novinára a jeho partnerky žiada odstúpenie Kaliňáka. Predseda Mosta Béla Bugár však povedal, že konať musí Smer. Do kedy je Most ochotný čakať, zatiaľ Bugár nespresnil.