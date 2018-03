Prezident destabilizuje krajinu, útočí Fico na Kisku

Udalosti po vražde novinára sú podľa premiéra scenárom, ktorý nie je pripravovaný na Slovensku.

6. mar 2018 o 14:59 (aktualizované 6. mar 2018 o 16:22) TASR, SITA

video //www.sme.sk/vp/36532/

BRATISLAVA. Opozícia a prezident SR Andrej Kiska sa pokúšajú o útok na princípy právneho štátu a o demontáž legitímneho výsledku parlamentných volieb. Po spoločnom obede s veľvyslancami EÚ a USA to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer).

Udalosti, ktoré sa začali diať po vražde novinára Jána Kuciaka, sú podľa premiéra scenárom, ktorý nie je pripravovaný na Slovensku.

Hovoril o zlyhaní prezidenta

Prezidenta opäť požiadal, aby vysvetlil, čo bolo predmetom jeho vlaňajšej schôdzky s americkým miliardárom Georgom Sorosom. Hlavu štátu podrobil kritike, že namiesto obhajoby záujmov Slovenska absolvovala v týždni po vražde novinára lyžovačku v Rakúsku.

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Premiér Fico pokračuje v útokoch na prezidenta Kisku

Kiska sa podľa Fica "venuje mocenským hrám, robí opozičnú politiku a destabilizuje Slovensko" namiesto toho, aby chránil jeho dobré meno.

"To, čo sa začalo diať po nedeli, keď zistili, že došlo k vražde, je scenár, ktorý nie je pripravovaný u nás. Môžete ma teraz obviňovať z konšpiratívnych teórií, mne je to úplne jedno. Ja tu vidím nejaký rukopis v strednej a východnej Európe, ktorý je pomerne silný," zdôraznil premiér.

"Je neuveriteľné, s akou rýchlosťou sa opozícia a prezident pokúšajú o demontáž legitímneho výsledku demokratických parlamentných volieb," uviedol. "Považujem to za veľké zlyhanie prezidenta, že v takomto čase dal prednosť súkromnej dovolenke pred obhajovaním záujmov Slovenskej republiky," povedal Fico.

Odmietol vysvetlenie Sorosa

Premiér odmietol pondelkové (5.3.) vysvetlenie Sorosa, že predmetom vlaňajšej schôdzky s prezidentom Slovenska, bolo riešenie rómskej problematiky.

Je to podľa neho "blbosť na entú", Kisku podozrieva, že pondelkovú reakciu na jeho prejav kooridnoval so Sorosom. Vyčítal mu, že mu neodpovedal na legitímnu otázku a žiada ho, aby tak urobil.

"Prezident mi neodpovedal na legitímnu otázku. Pýtal som sa, prečo 20. septembra 2017 za zatvorenými dverami bez ostatných predstaviteľov štátu sa stretol v New Yorku s miliardárom, v súkromnej kancelárii, s človekom, ktorý výrazne v minulosti ovplyvnil dianie vo viacerých krajinách, pánom Sorosom," zvýraznil.

Veľvyslancov Fico podľa vlastných vyjadrení uistil, že Slovensko zostáva slobodnou krajinou, ktorá však čelí ťažkému útoku na jej demokraciu a piliere štátnosti.

Deklaroval, že Slovensko stojí "pred vážnou úlohou chytiť páchateľov a tak potvrdiť, že je štát, ktorý takýto zločin nikdy nebude tolerovať". S veľvyslancami sa však stretol aj kvôli bezprecedentným udalostiam, ktoré sa odohrali po zločine.

Informoval o vyšetrovaní vraždy

Zástupcov ambasád informoval o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a zapojení medzinárodných partnerov do vyšetrovania. Požiadal ich o pomoc, ak je to v ich možnostiach. Tiež sa ich opýtal, čo by mohla vláda ešte urobiť, aby bolo vyšetrovanie transparentné.

Veľvyslancov tiež oboznámil s tým, že chce priniesť nový prvok, ktorý by mal byť zakotvený aj do legislatívy.

Ak príde za ním niektorý zo slovenských šéfredaktorov s tým, že jeho redakcia niečo vážne vyšetruje, dostane pomoc a ochranu bez toho, aby musela prezradiť obsah vyšetrovania.

Veľvyslanci sa k obsahu pracovného obeda nechceli vyjadrovať. "Bolo to súkromné stretnutie," povedal novinárom americký veľvyslanec Adam Sterling.

Kiska začína rokovanie o stabilizácii

Prezident SR Andrej Kiska v stredu začína rokovania s politickými stranami o stabilizácii situácie na Slovensku a koná tak preto, lebo premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) sa to za viac ako týždeň nepodarilo.

Hovorca hlavy štátu Roman Krpelan to uviedol v reakcii na výčitky premiéra, ktoré na adresu prezidenta vyslovil na utorňajšom tlačovom brífingu.

Krpelan poukázal na celkové správanie premiéra. "Každým krokom destabilizuje spoločnosť," uviedol.