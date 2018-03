O Kaliňákovi v Smere rokujú, Pellegrini nepovedal, či mu dôveruje

Premiér Robert Fico pokračuje v útokoch na prezidenta a vyťahuje na neho strašiaka konšpirátorov Georgea Sorosa.

6. mar 2018 o 18:10 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka nevylučujú už ani členovia najužšieho vedenia Smeru. Na prvej tlačovej besede po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej povedal podpredseda Smeru, vicepremiér Peter Pellegrini, že vo vedení strany rokujú o požiadavke Mosta-Hídu, aby Kaliňák odstúpil.

Výsledok oznámia do budúceho pondelka. „Smer to oznámi vtedy, keď definitívne bude mať rozhodnutie. Môže to byť aj skôr,“ povedal.

Vládna koalícia Most-Híd požaduje odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka

Smer mu zatiaľ neodpovedal, urobí tak do budúceho pondelka

SNS cez svojho podpredsedu Anton Hrnka pripustila diskusie o rekonštrukcii vlády

Či má minister vnútra jeho dôveru, Pellegrini nepovedal. Vyhol sa aj otázke, či by mal Kaliňák vo funkcii teraz skončiť.

„Pre ministra vnútra je to asi najťažšie obdobie v jeho živote, jeho rezort je cez políciu prenesene zodpovedný za vyšetrovanie.“

Budúci pondelok má zasadnúť republiková rada Mosta. Ak Kaliňák vo funkcii neskončí, je Most podľa kuloárnych informácií pripravený odísť z koalície.

Prezident Andrej Kiska požaduje rozsiahlu rekonštrukciu vlády alebo predčasné voľby. Pellegrini nepovedal, či v Smere rozoberajú aj iné výmeny vo vláde ako odchod Kaliňáka. Vraj by išlo o špekulácie.

Kým otázkam o dôvere Kaliňákovi sa spolustraníci vyhli, premiér Robert Fico má od Pellegriniho, šéfa poslaneckého klubu Martina Glváča a podpredsedu strany Richarda Rašiho absolútnu dôveru.

Pellegrini povedal, že na tlačovú besedu by prišli aj ďalší podpredsedovia, ale pre pracovné povinnosti nemohli.

V SNS sú znepokojení

Po niekoľkodňovom mlčaní sa k politickému dianiu začala vyjadrovať aj SNS. Po týždni od vraždy síce predseda SNS Andrej Danko vystúpil, nepovedal však, či je strana za rekonštrukciu vlády, alebo zvažuje aj predčasné voľby.

Podpredseda strany Anton Hrnko pre SME v pondelok naznačil, že na Kaliňákovom mieste by postupoval inak. O deň neskôr Hrnko vydal stanovisko, že jeho aj SNS znepokojuje budúcnosť Slovenska. „Je neprijateľné, aby akékoľvek mafistické štruktúry bujneli na politickej scéne v akomkoľvek tábore.“

SNS sa podľa neho nebráni diskusii o rekonštrukcii vlády. Danko o niekoľko hodín pozval prezidenta Kisku a premiéra na spoločné pracovné stretnutie. Fico ponuku prijal, z prezidentskej kancelárie neodpovedali.

Fico ďalej útočí na Kisku

Zo Smeru sa doteraz najviac vyjadrovali k situácii po vražde premiér a minister vnútra. Fico mal vyhlásenie bez možnosti klásť mu otázky aj v utorok. Opäť len zaútočil na Kisku a nehovoril o vyvodení politickej zodpovednosti.

Po vzore maďarského premiéra Viktora Orbána z Fideszu vytiahol opäť meno filantropa a finančníka Georgea Sorosa, ktorý je strašiakom pre konšpirátorov a často ho spomínajú aj extrémisti.

„To, čo sa začalo diať v nedeľu, je scenár, ktorý nebol písaný u nás,“ zopakoval Fico. „Ak pán Soros a pán Kiska hovoria, že sa zaoberali Rómami, tak sa musím smiať. Lebo to je blbosť na entú.“

V pondelok Fico vyzval Kisku, aby povedal, prečo sa sám a tajne v septembri stretol so Sorosom v New Yorku. Kiska pritom stretnutie vôbec netajil a ešte vlani na jeseň na svojom facebooku napísal, že rozoberali tematiku Rómov po tom, ako v New York Times písali o úspešných Rómoch v Špišskom Hrhove.

Prezidentov hovorca Roman Krpelan regoval, že Kiska v stredu začína rokovania s politickými stranami o stabilizácii situácie. „Vzhľadom na to, že premiérovi sa to za viac ako týždeň nepodarilo, práve naopak – každým krokom destabilizuje celú spoločnosť.“