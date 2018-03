Fico zaútočil na protesty, podozrivé sú podľa neho odznaky

Premiér Robert Fico v utorok vyhlásil, že je podozrivé, ako rýchlo boli vytlačené odznaky.

6. mar 2018 o 19:06 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Heslo #AllForJan sa po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej stalo symbolom spolupráce všetkých ľudí, ktorí chcú spoločne pomôcť dokončiť Kuciakovu prácu.

V priebehu pár dní po vražde sa heslo dostalo na rôzne nálepky, do profilov na Facebooku aj na plastové odznaky. Práve s nimi má problém premiér Robert Fico zo Smeru. Tvrdí, že je podozrivé, ako rýchlo bol zorganizovaný spomienkový pochod a „vytlačené desaťtisíce odznakov.“

„Vidím tu rukopis, ktorý je v strednej a východnej Európe pomerne silný. Za päť minút bolo všetko zorganizované, zrazu boli natlačené desaťtisíce odznakov,“ povedal v utorok Fico.

Odznaky vznikli rýchlo

Nápad na výrobu odznakov vo vydavateľstve Ringier Axel Springer, ktoré vlastní aj spravodajský web aktuality.sk, pre ktorý Kuciak písal, vznikol minulý týždeň v stredu.

„Prvých 100 odznakov sme pre našich redaktorov vyrobili v podvečerných hodinách v stredu 28. februára,“ povedal PR manažér vydavateľstva Peter Porubský. V nasledujúcich dňoch vo výrobe odznakov pokračovali, do tohto pondelka sa vyrobilo ďalších 3500 kusov.

Tie sa rozdelili medzi ďalších novinárov a ľudí, ktorí sa chceli zapojiť do podpory odkazu Jána Kuciaka. Na svojej webovej stránke aktuality zároveň zverejnili návod, ako si odznak nechať vyrobiť, k dispozícii sú taktiež predlohy na nálepky.

Zapojili sa aj umelci

Okrem hesla #AllForJan vznikla aj iniciatíva Ich krvou, za ktorou stoja kultúrne inštitúcie. Ako píše denník N, umelci z Novej Cvernovky vytvorili grafický vizuál, ktorý sa neskôr rozhodli použiť aj pri výrobe odznakov. Podľa denníka trvala výroba tisíc odznakov jeden deň.

Odznaky sa pri občianskych protestoch na Slovensku používali aj v minulosti. V čase, keď bol Štefan Harabin ešte ministrom spravodlivosti, v parlamente Danielovi Lipšicovi odkázal „pôjdeš do basy ty hajzel.“

V súvislosti s Harabinovými krokmi v oblasti justície Aliancia Fair-play organizovala proti nemu protesty. Pri tej príležitosti nechala taktiež vyrobiť odznaky, na ktorých bola hlava Harabina a okolo nej napísaný výrok „pôjdeš do basy ty hajzel.“

"My sme vtedy použili Shootyho karikatúru, keďže z toho vznikla zaujímavá slovná hračka," hovorí Zuzana Wienk z Aliancie Fair - Play. Hovorí, že v dnešných časoch trvá výroba odznakov niekoľko minút. "Premiér ako skúsený kampaniér to musí dobre vedieť."

O Ficovej rétorike si Wienk myslí, že takéto vyjadrenia absolútne nepatria k premiérovi vyspelej demokratickej krajiny. Upozorňuje na to, že je nebezpečné, ak štandardní politici v boji zneužijú menšinovú rétoriku, ako sa to stalo napríklad vo Veľkej Británii. Napokon sa to skončilo až vystúpením krajiny z EÚ.

"Premiér by sa mal skôr pozrieť na dlhodobe existujúce dôvody, prečo sa ľudia takto angažujú. Je to logické a prirodzené, vyplýva to z aktuálnej politickej situácie na Slovensku," uzatvára Wienk.