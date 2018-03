Robert Kaliňák podal demisiu, končí ako minister vnútra. Rozhodol sa rezignovať

Robert Kaliňák odstupuje z postu ministra vnútra.

12. mar 2018 o 14:31 TASR

BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák oznámil, že rezignuje na svoju funkciu. Kaliňák svoje odstúpenie z postu ministra vnútra oznámil v pondelok na tlačovej konferencii.

Robert Kaliňák končí a ďakuje

Nominant a podpredseda vlády zo strany Smer poďakoval všetkým pracovníkom, ktorí za 10 rokov jeho pôsobenia v rezorte vnútra odvádzali dobrú prácu.

"Stabilita musí byť zachovaná a vnímam pozorne nielen situáciu v spoločnosti, ale aj požiadavky koaličných partnerov. Preto som sa rozhodol, že na svoju funkciu podpredsedu Vlády SR a ministra vnútra rezignujem. Verím, že aj týmto mojím krokom pomôžem k zachovaniu stability v krajine," uviedol Kaliňák dôvody svojho odchodu.

Koaličná kríza po Kuciakovej vražde

Pripomenul tiež, že je nutné vyšetriť dvojnásobnú úkladnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

"Verím, že vyšetrovatelia dokážu tento prípad vyriešiť, už dokázali neraz aj v neľahkej pozícii doviesť do úspešného konca viacero komplikovaných káuz. Na záver by som sa rád poďakoval aj novinárom, s ktorými to nebolo vždy dobré, ale myslím si, že korektné," doplnil minister.

Sám nevedel konkretizovať, kam povedú jeho ďalšie kroky, ani meno svojho nástupcu nechcel konkretizovať.