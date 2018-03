Minúta po minúte: Fico sa stretne s koaličnými partnermi

Most-Híd žiada odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

9. mar 2018

Dianie budeme sledovať minútu po minúte:

BRATISLAVA. Tento týždeň strávil na dovolenke na Maldivách, odkiaľ sa mal pôvodne vrátiť až v nedeľu. Vzhľadom na nestabilnú politickú situáciu však Béla Bugár pricestoval na Slovensko už v piatok.

V sobotu začne viesť rokovania so svojimi koaličnými partnermi, aby hľadali konkrétne riešenia na upokojenie a urovnanie politickej krízy.

Vláda Roberta Fica zo Smeru čelí po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej najvážnejšej kríze od svojho vzniku.

Bugár a Most-Híd požadujú odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Požiadavku na jeho odstúpenie označil za absolútne zásadnú napríklad poslanec Mosta František Šebej. Podobný postoj má aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorú navyše rozhnevali aj konšpirácie o zásahoch Georgea Sorosa zo zahraničia, ktoré začali vyťahovať v Smere.

Len odchod Kaliňáka však už viacerým členom strany stačiť nemusí. "Môžem hovoriť iba za seba. Mne by to nepostačovalo," tvrdí František Šebej.

Ak by koalícia prišla o troch poslancov, spolu s nedávnym odchodom Igora Janckulíka z klubu Mosta by mala už len 75 kresiel a stratila by väčšinu.

Nespokojnosť s terajšou vládou ukázali v piatok aj občania krajiny, ktorí v desiatkach miest vyšli do ulíc. Išlo o najväčšie protesty od roku 1989.