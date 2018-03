Minúta po minúte: Fico už nebude premiér, má však tri podmienky

Žitňanská nebude pokračovať v budúcej vláde.

15. mar 2018 o 6:28 (aktualizované 15. mar 2018 o 8:16) TASR, Martin Vonšák

Premiér Robert Fico je pripravený podať demisiu.

Fico však žiada od prezidenta, aby splnil jeho tri požiadavky.

Ministerka spravodlivosti Žitňanská nebude pokračovať v budúcej vláde.

Situáciu sledujeme minútu po minúte

8:16 Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha bude podporovať aj novú vládu, ktorej premiérom nebude Robert Fico. Blaha povedal, že chcel mať od Fica garanciu, že aj nová vláda bude ľavicová. "Už sme spolu hovorili a mám ju. Novú vládu teda podporím," vyhlásil Blaha, ktorý je poslancom za Smer, ale nie členom strany.

Blaha tak poprel tvrdenia, ktoré v noci zverejnili niektoré webové portály, podľa ktorých údajne povedal, že ak v novej vláde nebude Robert Fico rozhodujúcim hráčom, nevidí dôvod ju podporovať. To, že za vládu bez Roberta Fica by nehlasoval žiaden poslanec Smeru, uviedol Blaha aj na svojom facebookovom profile 12. marca, no príspevok zrejme zmazal.

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico v stredu oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom Andrejom Kiskom, ktoré v ten istý deň absolvoval, má tri podmienky.

Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.

"Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.

Predsedníctvo Mosta-Hídu niekoľko minút pred Ficovou tlačovkou zmenu na poste premiéra odsúhlasilo ako dostačujúcu.

Ministerka spravodlivosti z Mosta-Híd Lucia Žitňanská však už v budúcej vláde pokračovať nebude. Hovorca ministerstva Peter Bubla uviedol,že to, že Žitňanskej nestačí len odchod ministra vnútra Kaliňáka, ale musí prísť aj k zmene na poste premiéra, bolo verejne známe.

"Súhlasí preto aj s dnešným rozhodnutím predsedníctva strany Most-Híd. V budúcej vláde sa rozhodla už nepokračovať," uviedol v stredu Bubla. Jej stranícky kolega, minister životného prostredia László Sólymos potvrdil, že ak by ho strana opäť nominovala, išiel by do rezortu opäť.