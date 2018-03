Dobré ráno: Boli sme v kalábrijskej Bova Marina, kde sa o mafii nesmie hovoriť

Ako reportéri SME išli po talianskych stopách Antonina Vadalu.

Asi 4-tisíc obyvateľov a keby ste sa domom otočili chrbtom, uvidíte rozsiahle Stredozemné more. Bova Marina je dedina na najjužnejšom kúsku Kalábrie.

Práve toto má byť miesto, ktoré sa spája s Vadalovcami a talianskou mafiou Ndrangheta. A práve sem sa vybrali reportéri denníka SME.

Tomáš Prokopčák sa o jeho zisteniach rozpráva s Jánom Krempaským.

Krátky prehľad správ

Novým ministrom vnútra by nemal byť dlhoročný straník Smeru, Most a SNS naznačujú, že Tibor Gašpar by mal skončiť ako prezident polície a Erik Tomáš sa mal snažiť u ľudí z prostredia kultúry vybavovať, aby ho prijali za svojho - v jeho ambícii stať sa ministrom. A to je ešte iba pondelok.

Medzinárodný tím hľadal mikroplasty v balených vodách. Zistil, že sa nachádzajú aj v Európe, našli ich v Eviane aj vo vode San Pellegrino. Prítomnosť mikročastíc plastu zistila americká organizácia Orb Media v každej z 259 testovaných fliaš, čo naznačuje, že takéto čiastočky môžu byť úplne všade.

Po tom, ako si Alojz Hlina v sobotu udržal pozíciu šéfa strany KDH, niekoľko členov strany naznačuje, že z hnutia odchádzajú. Zväčša sa jedná o sympatizantov neúspešného Hlinovho protikandidáta Richarda Vašečku.

Po dvoch mesiacoch bojov ovládli jednotky Sýrskej slobodnej armády podporované Tureckom kurdskú enklávu Afrín. Prudké boje prebiehajú ešte v rovnomennom meste, odhaduje sa, že z oblasti utieklo asi 200-tisíc ľudí.

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová skončila vo víkendových stíhacích pretekoch v nórskom Holmenkollene druhá, niekoľko dní predtým šprint vyhrala. Výsledkami si upevnila prvú pozíciu v celkovom poradí.

