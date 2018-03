Ministri aj zamestnanci Úradu vlády. Kto sú mocní muži na motorkách

S motorkami je spojených mnoho ľudí, ktorí sa na Slovensku dostali do vysokých štátnych funkcií.

20. mar 2018 o 19:14 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Fotografia z oslavy štyridsiatych narodenín Roberta Kaliňáka pravdepodobne pokazila budúcnosť Jozefa Ráža mladšieho na poste ministra vnútra.

Prezident Andrej Kiska totiž v utorok na obed odmietol vymenovať nový kabinet dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho s tým, že minister vnútra musí byť niekto, kto bude garanciou dôveryhodnosti. Práve Rážova spoločná fotka s Kaliňákom mala byť problém.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Jozef Ráž

„Nebola to celkom oslava narodenín, skôr to bolo také stretnutie kamarátov z detstva so spoločnou záľubou,“ vysvetľoval v roku 2011 stretnutie pre Plus 1 deň Kaliňák. Vedľa neho stojí Ráž, ktorý taktiež priznal, že sa s Kaliňákom pozná cez motorky.

Okrem Ráža je na fotke aj Martin Erdössy, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky. Na tento post sa dostal v novembri 2016, ministerstvo dopravy ho vtedy označilo za profesionálneho manažéra a nestraníka. Spoločne s Rážom Erdössy figuroval aj vo firme Rock ok, ktorá prevádzkuje bar v centre Bratislavy.

Známosť s Kaliňákom Ráž mladší vysvetľuje tak, že jeho otec, spevák Jožo Ráž starší, vlastnil obchod s motocyklami značky Yamaha, a tak od mala vyrastal s motorkami. „Napriek tomu, že sa poznáme z motoriek, som s Robertom Kaliňákom nikdy nepracoval ani nepodnikal,“ vysvetľoval Ráž mladší v pondelok v rozhovore pre denník N.

Na internetovej stránke ministerstva vnútra sa dá nájsť aj ďalšia spoločná fotografia Ráža a Kaliňáka. Zachytáva slovenskú delegáciu na Kube z februára 2018, ktorá tam bola v rámci rokovaní o vyrovnaní kubánskeho dlhu.

Nachádza sa na nej minister financií Peter Kažimír, minister zdravotníctva Tomáš Drucker, Robert Kaliňák a v pozadí stojí aj Jozef Ráž mladší.

Robert Fico

Na motorky sa už dávnejšie nechal nahovoriť aj predseda Smeru Robert Fico. Keď bola strana Smer v roku 2011 na čele opozície, v lete sa jej silní muži na čele s Ficom vybrali na dovolenku do Spojených štátov amerických.

V Seattli na severe USA si spolu s Kaliňákom a Jánom Počiatkom požičali motorky značky Harley Davidson a prešli 2 700 kilometrov na juh až do San Diega.

„Neboli sme veľká partia, len zopár kamarátov. Nahovoril ma Robert Kaliňák, pretože je to najlepší spôsob, ako si vyvetrať hlavu,“ vysvetľoval vtedy Fico denníku Nový Čas. Kým predseda Smeru je len rekreačným motorkárom, Kaliňák či Počiatek sa radia medzi vášnivých fanúšikov motocyklov.

Robert Kaliňák

Prvú motorku si Kaliňák kúpil ešte v roku 1987 a zarobil si na ňu na brigáde. „Bola to päťdesiatka Mustang, vtedy veľmi populárna motorka. Potom, keď som už mal 17 a mohol som jazdiť na veľkých motorkách, mal som Čezetu 175,“ vysvetlil Kaliňák pre Plus 1 deň.

Práve Čezetu vybrali Kaliňákovi kamaráti ako darček k jeho štyridsiatym narodeninám. Na tejto oslave vznikla fotografia s Rážom mladším.

Kaliňák v majetkovom priznaní z roku 2016 napísal, že vlastní motocykel, hoci v roku 2012 hovoril, že motorky vlastní dve. Postupom času z Čezety prešiel na značku Harley Davidson, vďaka čomu sa spoznal s Jánom Počiatkom.

Ján Počiatek

„My sme s Robom obaja vášniví motorkári a asi preto sme sa zoznámili v podniku Harley Davidson,“ vysvetľoval Počiatek v roku 2008 pre Plus 7 dní. Podnik bol známy tým, že tam chodievali motorkári, ale aj bossovia bratislavského podsvetia.

„Počas našich motorkárskych čias sme pravidelne navštevovali mnohé podniky a vždy nám niečo prekážalo,“ opisoval Počiatek spôsob, ako sa spolu s Kaliňákom dostali k prevádzkovaniu reštaurácií Steam & Coffee.

Na motorke Počiatek jazdí od svojich 24 rokov, jeho prvá motorka bola Yamaha Virago 1100. Podobne ako Kaliňák bol fanúšikom značky Harley Davidson. Spoločne s Kaliňákom najazdili tisíce kilometrov po Spojených štátoch, no už v roku 2012 hovoril, že nie je taký aktívny jazdec ako kedysi.

Jozef Hambálek

Ďalším z partie Kaliňákových motorkárskych kamarátov je aj Jozef Hambálek, ktorý okrem iného šéfuje trnavskému Dobrovoľnému hasičskému zboru Pole. Denník SME na jeseň 2016 upozornil na to, že na dotáciách od ministerstva vnútra dostal viac ako 200 tisíc eur.

Denníku SME síce Hambálek, ktorého motorkári prezývajú Džono, odmietol opísať svoj vzťah s Kaliňákom, neskôr však pre Aktuality potvrdil, že sa s Kaliňákom stretol veľakrát. Dlhoročnú známosť potvrdil pre Aktuality aj Kaliňákov hovorca Ivan Netík.

Zavraždený investigatívny reportér Ján Kuciak na aktualitách upozornil na to, že Hambálek rozbiehal projekt s Alexandrom Salmanovom odsúdeným za podplácanie riaditeľky Daňového úradu v Šamoríne, Hambálek obchodoval aj s ľuďmi okolo Ladislava Bašeternáka podozrivého z daňových podvodov.

Motorky na Úrade vlády

Motorkárskej vášni podľahol aj Roman Šipoš, bývalý riaditeľ kancelárie Roberta Fica na Úrade vlády. Zo svojej funkcie odišiel krátko po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„Chodiť na motorke nie je nič zlé. Je to bez stresov, ľahšie sa mi jazdí cez mesto,“ vysvetľoval týždenníku Plus 7 dní. Hovoril, že svoj Harley Davidson si kúpil ojazdený v roku 2012. Poprel, že by si bol niekedy zajazdiť s Kaliňákom či Počiatkom.

Motorku podľa týždenníka vlastní aj ďalší Ficov blízky spolupracovník, Igor Federič. Ten je momentálne na Úrade vlády zaradený ako jeho vedúci.

Tomáš Borec

Medzi fanúšikov motocyklov patrí aj exminister spravodlivosti a dnes predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec. Podobne ako Kaliňák či Počiatek aj on je fanúšikom značky Harley Davidson, hoci na spoločnom výlete nikdy neboli.

Podľa denníka Plus 1 deň dostal Borec prvú Babetu keď mal 15 rokov. V roku 2013 ho bulvárni novinári zastihli na zraze fanúšikov značky Harley Davidson. Vtedy tam prišiel na motorke, ktorej cenu denník odhadol na 30 tisíc eur.