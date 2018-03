Minúta po minúte: Kiska odmietol vymenovať vládu Petra Pellegriniho, zasadne koaličná rada

Pellegrini má do piatku prezidentovi navrhnúť novú zostavu ministrov.

20. mar 2018 o 11:50 (aktualizované 20. mar 2018 o 14:19) Peter Kapitán, Roman Cuprik, Andrej Kuzmány, SITA, TASR

14:18 Smer zatiaľ stále na rozhodnutie Kisku verejne nezareagoval.

14:13 Jedným z dôvodov, prečo Andrej Kiska nesúhlasí s nomináciou Jozefa Ráža ml. na ministra vnútra, má byť jeho kamarátstvo s Robertom Kaliňákom. Ráž sa zúčastnil aj na oslave Kaliňákovej štyridsiatky.

Nasledujúca fotografia pochádza z webu pluska.sk, na vec upozornil po navrhnutí Ráža na ministra denník N.

Jozef Ráž (vpravo), vľavo vedľa neho Robert Kaliňák. (zdroj: pluska.sk)

14:05 Rozhodnutie prezidenta rešpektuje a oceňuje aj mimoparlamentné KDH. Informoval o tom Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

13:51 Strana SaS rozumie tomu, že prezident odmietol vymenovať vládu, v ktorej má byť nástupcom Roberta Kaliňáka jeho kamarát.

„Keď má byť vyšetrená dvojnásobná vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, musia byť vyšetrené veci, o ktorých zavraždený novinár písal. Nevieme, ktorá z konkrétnych vecí, o ktorých písal, viedla k jeho zavraždeniu. Drvivá väčšina jeho článkov sa však týkala korupčných káuz, ktoré siahajú k ľuďom blízkym strane Smer. Pokiaľ nepríde k dôslednému a spravodlivému vyšetreniu všetkého, o čom písal, nedozvieme sa, kto je za dvojnásobnou úkladnou vraždou,“ uvádza sa v stanovisku Richarda Sulíka.

13:40 Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár nepozná presne dôvody, pre ktoré Kiskovi prekáža nominácia Jozefa Ráža ml., ale prezidentovo rozhodnutie podľa neho treba rešpektovať. Nevidí problém v tom, že sa riešenie situácie posúva o dva či tri dni. Problém by bol, ak by sa to naťahovalo.

Za najsprávnejšie a najférovejšie riešenie vládnej krízy považuje naďalej predčasné voľby. Odmieta však tvrdenia koalície, že sa opozícia "trasie k válovu". "Tu nejde o opozíciu a koalíciu, ale o ľudí. A k ľuďom by sme sa mali správať zodpovedne. V tejto vybičovanej atmosfére je najtransparentnejšie nechať rozhodnutie na ľudí," vysvetlil Kollár.

V piatok 23. marca sa uskutoční ďalší zo série protestov Za slušné Slovensko.

Konať sa bude o 17:00 na Námestí SNP v Bratislave.

Zhromaždenia v ďalších mestách sú pripravené a ohlásia ich čoskoro.

13:30 Organizátori protestov Za slušné Slovensko ohlásili nový protest.

„Pán Pelegrini v pondelok predložil problematické nominácie, ktorým verejnosť po udalostiach a zisteniach Jána Kuciaka nedôveruje. Nedokážeme sa s nimi stotožniť,“ napísali v spoločnom vyhlásení organizátori Katarína Nagy Pazmány, Peter Nagy, Karolína Farská, Juraj Šeliga, Veronika Bruncková, Tatiana Sedláková, Jakub Kratochvíl.

Zhromaždenie „Postavme sa za slušné Slovensko“ bude znovu tento piatok na Námestí SNP v Bratislave o 17:00 hod. Zhromaždenia v ďalších mestách sú pripravené a ohlásia ich čoskoro.

13:26 Podľa sociológa Michala Vašečku môžu mať v súčasnosti aj odborníci problém s tým, aby boli nominovaní stranou Smer-SD.

Ako uviedol pre SITA, očakáva, že Smer nebude tak rýchlo vedieť zareagovať s dostatočne kvalitnými nomináciami. Podľa jeho slov už predošlé mená, s ktorými prišiel Peter Pellegrini za prezidentom Andrejom Kiskom, naznačovali nedostatok kvalitných ľudí vo vnútri strany.

"Predpokladám, že strana Smer zareaguje voči prezidentovi trošku ostrejšie, čo môžu naznačovať reakcie jednotlivých predstaviteľov strany. Prezident Kiska sa rozhodol v rámci ústavných možností, ktoré má. Teraz zrejme Smer nebude schopný zareagovať tak rýchlo, ako tomu bolo pred pár dňami, pretože tá rýchlosť bola aj na slovenské pomery naozaj mimoriadna," povedal Vašečka.

13:16 Kiska sa nadýchol k odvážnemu výkonu a to je ešte mierne slovo. Odmietnuť vymenovať vládu s jasne deklarovanou parlamentnou väčšinou je precedens, aký sme na Slovensku ešte nevideli.

(...) Kiska sa spolieha, že politický rozmer, teda defenzíva koalície a hnev ulice, prevážia nad ústavnoprávnymi pochybnosťami. Rukolapne, že keď proti koalícii každý týždeň kričí dobrých stotisíc ľudí, Smer si nedovolí prehlbovať konflikt s prezidentom, Ficogrini uváži svoju spoločenskú zodpovednosť, ustúpi a prinesie meno človeka, s ktorým sa Robert Kaliňák nikdy neodfotil. Teraz by bolo najlepšie, keby sa to tak naozaj skončilo.

Píše v komentári Peter Tkačenko.

13:10 Béla Bugár informoval, že popoludní zasadne koaličná rada. Dodal však, že nevie, či už dnes prídu s partnermi k nejakému riešeniu.

"Keď k tomu dôjde, budeme o tom informovať," povedal.

13:03 Krajská šéfka Smeru nominovaná na ministerku kultúry Ľubica Laššáková rešpektuje prezidentovo rozhodnutie.

"Verejnosť to tak trošku aj čakala, nie som z toho smutná. Akceptujem to," uvieda Laššáková pre TASR s tým, že nevie teraz odhadnúť, či bude aj pri druhom pokuse zostaviť vládu navrhnutá za ministerku kultúry.

"Rozhodnutie prezidenta Kisku je také čerstvé, že sme o tom ešte nevraveli. V tejto veci by som nešpekulovala," dodala.

13:00 Prezident Kiska sa postavil jasne na stranu občanov a dal najavo, že vlády Roberta Fica by mali skončiť, povedala podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

"Vo výnimočnej situácii sa zachoval výnimočne," odkázala.

V súvislosti s nomináciou Jozefa Ráža ml. do funkcie ministra vnútra, s ktorou má Kiska problém, dodala, že je dôkazom personálnej vyprázdnenosti strany.

12:51 Nateraz platí, že pri moci ostáva doterajšia vláda v zložení, v ktorom je napríklad aj Robert Kaliňák, ktorý svoju demisiu nikdy ani nepodal. Zároveň by mal prísť Pellegrini za Kiskom s novými návrhmi, hoci na to nemá žiadny termín, do ktorého by tak musel spraviť.

“ Prezident koná spôsobom, aký mu neprináleží. „ Eduard Bárány, bývalý podpredseda Ústavného súdu a poradca Roberta Fica pre spravodlivosť

Ak by Kiska opäť nebol spokojný s ponúkanými menami a koalícii Smer, SNS a Most-Híd by návrhy neodobril, mohol by postaviť vládu aj sám. Šlo by teda o úradnícku vládu, hoci priamo tento názov podľa Bárányho slovenská Ústava nepozná.

V princípe by však platilo, že ministrov by si vybral Kiska sám a takto zložený kabinet by sa uchádzal o dôveru parlamentu. Ak by ju nedostal, mohol by vládnuť napriek tomu. Vtedy by išlo o akúsi úradnícku vládu v demisii.

"Mala by obmedzenú pôsobnosť a bola by zároveň pod kontrolou prezidenta," hovorí Bárány. Znamená to, že závažné opatrenia by nemohla prijímať a na iné by zasa potrebovala pred prerokovaním predošlý súhlas prezidenta.

Ide o podobný princíp ako platí v Česku, avšak na Slovensku môže byť takáto podoba vlády pri moci neobmedzené obdobie, napríklad aj dva roky, ktoré ostávajú do riadnych volieb. Naopak, v Česku môže taký kabinet vládnuť len v časovo obmedzenom období.

12:47 Bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Bárány, ktorý je poradcom Roberta Fica pre spravodlivosť, označuje Kiskovo rozhodnutie za vedomé porušovanie ústavy.

Hovorí, že prezident musí vymenovať vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter Pellegrini poverený jej zostavením. "Prezident teda koná spôsobom, aký mu neprináleží," povedal Bárány pre SME.

Vládne strany podľa neho majú možnosť obrátiť sa v tejto veci na Ústavný súd so sťažnosťou, hoci tú nepredpokladá. "Vzhľadom na časové horizonty, v ktorých Ústavný súd rozhoduje, je to neúčinný nápravný prostriedok. Na rozhodnutie by sa totiž čakalo zrejme niekoľko mesiacov," dodáva právnik.

Andrej Kiska oznámil, že vládu Petra Pellegriniho nevymenuje. (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

12:45 Bugár v diskusii v rádiu Aktual nevedel povedať, s čím strana príde na rokovania s koaličnými partnermi. Povedal len, že to budú ťažké rokovania.

Reagoval tým na vyjadrenia podpredsedu SNS Jaroslava Pašku, že by Smer mohol ísť do predčasných volieb.

Zároveň odmietol tvrdenie, že Most-Híd zradil voličov a poukázal na to, že strana má aj po voľbách v prieskumoch nad päť percent.

12:41 Podpredseda SNS Jaroslav Paška tvrdí, že Peter Pellegrini bude mať pri výbere nových kandidátov na ministrov ťažkú úlohu, lebo nároky prezidenta Andreja Kisku je dosť ťažké naplniť.

Podľa neho je možné, že Smer sa rozhodne ísť cestou predčasných volieb.

12:36 "Ak prepožičiame dôveru Ficovi, že tento návrh nebol úškrn, akási pomsta – nechceli ste mňa a Kaliňáka, nech sa páči vaša nová vláda – vychádza smutná realita: kvalitnejších ľudí táto strana nenašla.

"Je naozaj možné, že odborníci s integritou, ľudia ktorí nemôžu byť spájaní s Kaliňákom alebo so smeráckou mentalitou, jednoducho nechcú byť súčasťou tejto mocenskej jazdy." Píše šéfredaktorka SME Beata Balogová.

12:33 Strany by podľa Bugára nemali rokovať o predčasných voľbách, reagoval na Kiskovo rozhodnutie Béla Bugár v rádiu Aktual.

Dodal, že ho rozhodnutie prezidenta prekvapilo. „Potrebujeme stabilnú vládu a stabilný štát, keď sa bude rozhodovať o budúcnosti krajiny v rámci Európy."

12:25 "Samozrejme, plne rešpektujem rozhodnutie a názor pána prezidenta," povedal Jozef Ráž mladší, nominant na pozíciu ministra vnútra, ktorý sa Kiskovi nepozdával a uviedol ho ako dôvod, prečo vládu nevymenuje.

12:17 Šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko berie na vedomie a rešpektuje rozhodnutie prezidenta Kisku. Ako povedal pre SITA, chce sa stretnúť s Pellegrinim a následne sa vyjadrí detailnejšie.

Predseda Mosta-Hídu Béla Bugár aj podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar skladajú telefóny.

12:13 Líder OĽaNO Igor Matovič v stanovisku zaslanom SME ocenil, že Kiska sa dôrazne zasadzuje za obnovu dôveru ľudí v štát.

"Mohol skloniť hlavu, ale rozhodol sa naďalej stáť na strane ľudí túžiacich po slušnom Slovensku. Po Slovensku bez mafie previazanej s kľúčovými predstaviteľmi vládnych strán. Po Slovensku, kde budeme môcť radi žiť."

12:10 Podpredseda poslaneckého klubu Smeru Miroslav Číž na rozhodnutie prezidenta reagoval, že je sám zvedavý na reakciu užšieho vedenia strany.

„Doteraz som si myslel, že dôveru vláde vyslovuje parlament,“ povedal Číž. „Slovensko sa týmto zmenilo na prezidentskú republiku,“ dodal.

12:04 "Keby som mohol ja osobne poradiť pánovi Pellegrinimu, odporučil by som mu, aby požiadal pána prezidenta, koho si predstavuje," hovorí podpredseda SNS Anton Hrnko. Upozornil, že je to jeho osobný názor, nie stanovisko SNS.

"Mám na starosti aj bezpečnostnú situáciu a nejaké naťahovanie sa o to, kto má väčšie.... šnúrky, momentálne nie je na mieste, lebo situácia je kritická." Nomináciu Ráža odmietol komentovať s tým, že už je to aj tak minulosť.

12:00 Gábor Gál, ktorého Most navrhol na post ministra spravodlivosti, sa zatiaľ nevie k prezidentovmu stanovisku vyjadriť. Je na cestách, musí si to najskôr pozrieť.

11:58 Kiska poveril Pellegriniho, aby mu do piatku navrhol novú zostavu nominantov na členov vlády.

11:45 Prezident Andrej Kiska oznámil, že nevymenuje vládu v zložení, v akom ju navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini.

Ako dôvod Kiska uviedol nomináciu Jozefa Ráža ml. na post ministra vnútra s tým, že na tejto pozícii musí byť človek, ktorý zaručí nezávislosť vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.