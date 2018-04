Dobré ráno: Aký majetok majú noví ministri a mohli na to zarobiť?

Ako vyzerajú majetky nových členov vlády.

5. apr 2018 o 23:14 Peter Kapitán, Pavel Kováč

Počas dvoch týždňov vo funkcii si už premiér Peter Pellegrini zo Smeru stihol vyrobiť dve prekérne situácie.

Ešte pred vymenovaním mu na tlačovke na stôl vypadlo z vnútorného vrecka špáradlo, nápadne pripomínajúce skladačku s drogou. Za to sa stal obeťou internetových vtipov. No väčší problém prišiel krátko potom, ako prišiel do premiérskeho kresla.

Vyšlo najavo, že Pellegrini si kúpil byt v novostavbe pod bratislavským hradom za sumu, ktorá nezodpovedá jeho príjmom. Za trojizbový byt v projekte Zuckermandel od J&T zaplatil 410-tisíc eur.

Ako Pellegrini vysvetľuje nadobudnuté príjmy? Aké sú majetky nových členov vlády? Vieme odkiaľ a ako ich nadobudli?

Peter Kapitán sa rozpráva s Petrom Kováčom.

Krátky prehľad správ

Prezident Andrej Kiska očakáva, že policajný prezident Tibor Gašpar skončí v najbližších dňoch. Povedal to po štvrtkovom stretnutí s českým prezidentom Milošom Zemanom na Štrbskom plese.

Gašpara na odchod vo štvrtok vyzývali opätovne aj tisíce ľudí v uliciach. Minister vnútra Tomáš Drucker, ktorý má výmenu Gašpara v kompetencii, avizoval, že zmeny v polícii navrhne až v júni.

Vláda vo štvrtok ukončila výjazdové rokovania v Sabinove a Gelnici, kde sa miera nezamestnanosti pohybuje na úrovni okolo 12 percent. Celoslovenský priemer je pritom necelých 6 percent. Pellegriniho kabinet sľúbil regiónu finančnú pomoc vo výške viac ako 4 milióny eur.

Nákladné lietadlo azerbajdžanských aeroliniek muselo niekoľko hodín krúžiť nad západným Slovenskom. Do problémov sa dostalo krátko po štarte z bratislavského letiska, keď sa zrazilo s vtákom. Potom, ako spotrebovalo dostatok paliva, bezpečne pristálo.

Oligarcha a mečiarovský privatizér Vladimír Poór blízky Smeru presúva svoj biznis do Česka. Podľa portálu Aktuality.sk spoločnosť City-Arena PLUS, ktorá vlastní nákupné centrum pri trnavskom futbalovom štadióne, zmenila akcionára za českú akciovku EMX Plus CZ1. Tá patrí do Poórovho portfólia. Do Česka sa slovenskí veľkopodnikatelia sťahujú kvôli nižším daniam.

Dorastenci hokejového klubu Slovan Bratislava psychicky neuniesli prehru vo finále a zdemolovali šatňu na trenčianskom štadióne. Klub sa za svojich hráčov ospravedlnil a potvrdil, že všetky škody uhradí.

