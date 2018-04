Dobré ráno: Konšpirácie a hoaxy budú vládnuť v Maďarsku

Voľby v Maďarsku vyhral Fidesz, čo to znamená.

9. apr 2018 o 23:43 Beata Balogová, Peter Tkačenko

Viktor Orbán naďalej prepisuje maďarské dejiny.

Trojnásobný premiér v nedeľu zvíťazil v parlamentných voľbách, jeho Fidesz si pripísal takmer polovicu všetkých hlasov a Orbán sa aj po štvrtýkrát stane maďarským premiérom.

Viacerí analytici pritom pred voľbami hovorili, že tento raz to už nebude mať také jednoduché ako v minulosti.

Peter Tkačenko sa rozpráva s Beatou Balogovou.

Krátky prehľad správ

Strana Fidesz premiéra Viktora Orbána s prehľadom triumfovala aj v tretích voľbách po sebe, v 199-člennom Národnom zhromaždení bude mať 133 poslancov a udrží si ústavnú väčšinu.

Slovenský prezident Andrej Kiska pricestoval na oficiálnu návštevu Kórejskej republiky, ktorá je jedným z najvýznamnejších mimoeurópskych hospodárskych partnerov Slovenska. Ide o prvú návštevu slovenského prezidenta v tejto krajine vôbec.

Do výzbroje Ozbrojených síl slovenskej republiky pribudlo druhé dopravné lietadlo Spartan, ktoré v pondelok pristálo na letisku v Kuchyni.

Pád preferencií Smeru po Focuse potvrdila aj prieskumná agentúra AKO. Podľa sondáže by Smer v apríli získal 20,7 percenta hlasov, čo by znamenalo, že by prišiel o 14 mandátov. Druhá strana v poradí, Sloboda a solidarita má tesne nad sedemnástimi percentami.

Bývalý predseda parlamentu Pavol Paška na želanie rodiny nebude mať štátny pohreb. Civilná posledná rozlúčka sa bude konať v utorok v košickom krematóriu.

