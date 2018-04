Minister Gál: Ja byť Gašparom, určite odstúpim

Minister spravodlivosti Gábor Gál pred nástupom do rezortu šéfoval poslaneckému klubu Mosta-híd v parlamente. (Zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Chceli ste byť ministrom spravodlivosti, keď Most rozhodoval, kto nahradí Luciu Žitňanskú?

„Nie. Prináša mi to problémy aj preto, že som bol praktizujúcim advokátom, ale tento týždeň mi majú pozastaviť činnosť, mal som konateľstvo v eseročke.

K tomu mám tri deti, jedno má tri a pol roka. Ale nakoniec som si povedal, že je to na dva roky a nie na štyri, tak to azda zvládnem.“

Vaša predchodkyňa patrila v minulej vláde k najrešpektovanejším ministrom, často hovorila aj kritické názory na vládu, pri niektorých návrhoch mala podporu opozície. Pôjdete aj vy touto líniou?

V rozhovore sa dočítate: koho z rodiny Bödörovcov pozná minister Gábor Gál,

s kým chodí na poľovačky,

kedy naposledy hovoril s Robertom Ficom a ako vníma nového premiéra Petra Pellegriniho,

prečo váha podpísať prenájom novej budovy pre ministerstvo spravodlivosti,

aké plány má s exekučnou amnestiou.

„Určite sa budem snažiť. Konfrontačná rétorika nie je môj štýl, ale keď treba, viem buchnúť po stole.

Ak necitovali Luciu Žitňanskú pri postoji k bývalému ministrovi Kaliňákovi, tak citovali mňa. Povedal som vtedy, že by mal odstúpiť.

Dlhé roky som pôsobil v Národnej rade, mám z nej dobrú spoluprácu aj s ostatnými kolegami.

Bude to aj o návrhoch, s ktorými prídem a či budú mať podporu v spoločnosti, lebo vtedy je aj opozícia náchylnejšia zahlasovať.“

Čo si myslíte o spôsobe, akým získala pozemky manželka ministra vnútra Lucia Druckerová alebo keď Drucker ešte ako šéf pošty dal zákazku svojmu spolužiakovi bez riadnej súťaže? Vyvoláva to vo vás pochybnosti?

„Mám svoje názory, postoje, ale sú veci, ktoré netreba vysvetľovať mne, ale verejnosti. Ak verejnosti vysvetlenie stačí, bude stačiť aj mne.

Prípad pána Druckera nepoznám, musíte sa spýtať jeho, musí to vysvetliť sám. Aj o mne médiá písali veci, ktoré sa nezakladajú na pravde, kolegovia sa k tomu vyjadrovali a potom sa zistilo, že som spoločnosť Largo nezastupoval, ja som ju založil. (Spoločnosť Largo bola podozrivá z ilegálneho zamestnávania Srbov – pozn. red.)“

Problém mala aj štátna tajomníčka Monika Jankovská, ktorú dvaja svedkovia obvinili z prijímania úplatku, aby rozhodovala v prospech čongrádyovcov. Jej vysvetlenie vám postačuje?

„Vnímam, že ide o tvrdenie proti tvrdeniu. Človek tu vie ťažko nájsť absolútnu odpoveď. Pozmenili sa svedecké výpovede, je to starý spor.

Hneď na začiatku bolo vysvetlené, že veci sa nemohli udiať tak, ako sa popísalo, že by niekto chodil na súd a tam dával úplatky v kancelárii. Tam sa nedostane, lebo tam máte justičných strážnikov. Má to trhliny, ale treba to vysvetľovať na verejnosti.“

Má Jankovská vašu dôveru?