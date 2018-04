Minúta po minúte: Drucker si nemyslí, že je správne odvolať Gašpara. Podá demisiu

Informoval o tom na brífingu.

16. apr 2018 o 12:36 (aktualizované 16. apr 2018 o 15:34) Roman Cuprik, Veronika Orviská, sme.sk

Minister vnútra Tomáš Drucker končí na svojom poste.

Drucker si nemyslí, že je správne odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Prezident Kiska nebude nateraz na odstúpenie ministra vnútra reagovať.

Politické dianie sledujeme minútu po minúte:

15:33 Politológ Pavol Baboš si nemyslí, že po Druckerovom odstúpení sa znova začne taká veľká politická kríza, aká tu bola pred mesiacom. Hovorí, že tento krok môže znamenať isté oslabenie protestov, na ktorých ľudia požadujú odstúpenie Gašpara aj špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika

„Koalícia sa môže vyhovárať, že Gašpara môže odvolať nový minister, no toho môžu hľadať dlhý čas a on si môže vyžiadať znova nejaký čas na to, aby sa v rezorte zorientoval,“ myslí si Baboš.

Na druhej strane hovorí, že to dáva možnosti strane Most-Híd na to, aby vyjednávala a silnejšie zatlačila na to, kto by mal byť novým ministrom vnútra.

15:32 Druckerova demisia je dôkazom toho, že koalícia a premiér Pellegrini radšej obetujú ministra vnútra ako vyvodia zodpovednosť voči Gašparovi.

Pellegriniho vláda síce získala dôveru v parlamente, ale slová Druckera ukazujú, že jej neverí vlastný minister, ktorý sa rozhodol chrániť svoju integritu a odstúpiť, reagovala na situáciu iniciatíva Za slušné Slovensko.

Ďalšie formy občianskeho tlaku oznámia v krátkej dobe.

15:19 Kancelária prezidenta na odstúpenie Druckera nateraz nebude reagovať. Povedal to prezidentov hovorca Roman Krpelan. Kiska pred dvoma týždňami vyhlásil, že jediné, čo ho v súvislosti s osobou policajného prezidenta Gašpara zaujíma, je, kedy ho minister odvolá z funkcie.

15:17 Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) rozhodnutie ministra berie na vedomie. Tým, že ide o vnútornú záležitosť Smeru, nebude sa k tomu bližšie vyjadrovať, uviedol pre TASR Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

15:12 Na rozhodnutí Druckera je jasne vidieť, kde sa v hierarchii moci nachádza on a kde policajný prezident. Pre TASR to povedal líder Sme rodina Boris Kollár.

15:05 Most-Híd Druckerovo rozhodnutie prekvapilo. "No berieme ho na vedomie," povedala hovorkyňa strany Klára Debnár.

Most tvrdí, že navrhované zmeny o spôsobe výberu a menovania vedenia polície považuje za dôležitý systémový krok k obnovovaniu dôvery.

14:52 Od Druckera sa podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka očakávalo, že využije svoju kompetenciu ministra vnútra a Gašpara odvolá.

"Ukázalo sa, že vnútornú silu na tento krok nepozbieral, ale zároveň nebol ochotný podvoliť sa vedeniu Smeru, ktoré na neho tlačilo, aby Gašpara vo funkcii ponechal," povedal pre SITA Galko

14:51 "Keď je policajná klika silnejšia ako štát, tak odstúpi minister a nie ten, koho on menuje a odvoláva. Stále tvrdíme, že najlepším riešením pre Slovensko sú predčasné voľby," uvádza sa k stanovisku KDH.

14:46 „Vedel, do čoho ide, vedel, že je to horúce kreslo, my musíme jeho rozhodnutie rešpektovať,“ hovorí podpredseda Mosta-Hídu Ivan Švejna.

14:44 "Som prekvapený. Nevidel som tlačovku, chcem si pozrieť, aké mal dôvody," hovorí člen vedenia Smeru Juraj Blanár. Napriek tomu, že je podpredsedom Smeru tvrdí, že netušil, že Drucker odstúpi. " Z môjho pohľadu je škoda, že skončil," dodal.

14:30 „Je to škoda, že pán minister odchádza, pretože za pár dní rozbehol veci. Začala sa riešiť otázka nominácie policajného prezidenta, kreovanie inšpekcie, mnohé veci, ktoré sa dva roky ťahali pustil do obehu,“ hovorí podpredseda SNS Anton Hrnko. Myslí si, že sa mohlo pod jeho vedením urobiť veľa zmien, ktoré by boli na prospech policajného zboru aj inšpekcie ministerstva vnútra.

„Asi pred týždňom povedal, že nevidí dôvody na to, aby odvolal policajného prezidenta Tibora Gašpara. Odstúpenie je jednoducho jeho rozhodnutie,“ dodáva Hrnko.

Tvrdí, že sa teraz musia stretnúť koaliční partneri a rozhodnúť sa, ako ďalej. Mali by mať podľa neho nejaké slovo v tom, kto bude novým ministrom vnútra, aj keď miesto stále patrí Smeru.

14:28 Drucker zároveň končí v politike. Zatiaľ platí aj jeho slovo, že sa jeho manželka sa stiahne z podnikania. Tvrdí tiež, že odchádza, lebo nedokázal upokojiť situáciu a nemyslí si, že by Gašparov koniec situáciu upokojil.

14:18 Povedal, že nenašiel žiadne dôkazy, ktoré by hovorili o tom, že Gašpar je zodpovedný za prešľapy polície pri vyšetrovaní káuz.

14:05 Drucker podľa vlastných slov svoj odchod nekonzultoval s koalíciou, len to oznámil premiérovi. Pellegrini vzal jeho rozhodnutie na vedomie, ale nebol s ním spokojný.

„Pre mňa je dôležitá osobná integrita a pokiaľ sa očakáva odo mňa rozhodnutie ktoré polarizuje spoločnosť tak musím prijať takéto rozhodnutie,“ povedal Drucker

O možnosti, že Gašpar aj napriek tlaku verejnosti neustúpi sa podľa Druckera hovorilo aj počas zostavovania novej vlády.

„Počítal som s tým pri debatách s pánom prezidentom Kiskom. Povedal som, že ak sa odo mňa očakáva okamžité odvolanie pána Gašpara, tak neprijímam takúto funkciu,“ povedal Drucker.

14:01 Minister vnútra Tomáš Drucker si nemyslí, že je správne odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rozhodol sa preto podať demisiu.

Ako povedal, nechce ešte viac polarizovať spoločnosť v otázke odvolania či neodvolania policajného prezidenta. V pozícii ministra vnútra sa podľa jeho slov tiež necítil autenticky.

Svoju funkciu sa rozhodol opustiť len tri týždne potom, ako v rámci novej vlády Petra Pellegriniho do nej nastúpil.