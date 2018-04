Viacerí redaktori sa listom postavili za RTVS. Píšu, že pracujú slobodne a bez nátlaku

Ak by cítili pokusy o manipuláciu, boli by prví, ktorí by sa ozvali.

13. apr 2018 o 20:18 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Budova RTVS(Zdroj: SITA)

Písmo: A - | A + 1 BRATISLAVA. Vážení poslucháči a diváci, obraciame sa na Vás ako profesionáli, ktorí sú hrdí na to, že môžu pracovať v RTVS. Doteraz sme mlčali, ale v situácii, v ktorej zaznievajú pochybnosti o tom, či pracujeme slobodne, sa už musíme ozvať. Pracujú slobodne a bez nátlaku “ Chceme zdôrazniť, že za obsahom listu si stojíme a že nebol sformulovaný nikým z vedenia spravodajstva RTVS. „ Z LISTU REDAKTOROV RTVS Týmito slovami začína list RTVS, ktorý zatiaľ podpísalo 35 redaktorov. Divákov, poslucháčov, ale aj domáce a medzinárodné novinárske organizácie ubezpečujú, že pracujú slobodne a bez nátlaku. "Nechceme vťahovať verejnosť do interných záležitostí, ktoré nesúvisia s ohrozením slobody slova. Ak by bola ohrozená naša sloboda, alebo ak by sme cítili pokusy o manipuláciu, boli by sme prví, ktorí by sa ozvali," uviedli v liste. Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Vážia si konštruktívnu kritiku RTVS zároveň odmieta medializované informácie, že za listom je iniciatíva šéfa spravodajstva Vahrama Chuguryana. "Týmto listom chceme širokú verejnosť ubezpečiť, že pracujeme v slobodnej atmosfére a že na nás nikto nevyvíja nátlak. Chceme zdôrazniť, že za obsahom listu si stojíme a že nebol sformulovaný nikým z vedenia spravodajstva RTVS. Je to náš list. Sme pobúrení tým, že v súvislosti s našou iniciatívou niekto šíri dezinformácie," odkázali podpísaní redaktori. Tiež garantujú, že vysielajú čestne, objektívne a ako inštitúcia verejnej služby. "Zároveň si vážime aj kritický, ale konštruktívny pohľad na skvalitnenie našej práce. A máme záujem o ňom v RTVS diskutovať," končí sa list. Prvá skupina necítila dôveru nadriadených Prečítajte si tiež: Z RTVS odchádza ďalšia redaktorka, moderátor Bajaník si nemyslí, že otvorený list mal niečomu pomôcť Začiatkom apríla 58 členov spravodajstva napísalo vedeniu RTVS otvorený list, v ktorom tvrdili, že zatiaľ pracujú slobodne, ale "v nepriateľskej atmosfére". Manažmentu RTVS vyčítali neochotu akceptovať oponentný, kritický názor, naznačujú tiež možné ovplyvňovanie spravodajstva. "Neveríme, že naši nadriadení sú schopní ochrániť redakciu pred silnými tlakmi z vonkajšieho prostredia," uviedli. Podpísaní takisto vyjadrujú obavu, že spravodajstvo RTVS môže stratiť dôveru, ktorú si u divákov a poslucháčov získalo v posledných rokoch. Vedenie poukázalo na smernice a zákon Vedenie RTVS na to reagovalo tým, že za iniciatívou signatárov otvoreného listu je skôr neochota akceptovať snahu nového manažmentu vytvárať objektívne, vyvážené, nestranné spravodajstvo. "Tí, ktorí sa s tým nedokážu stotožniť, neakceptujú roky platné pravidlá odvodené od Zákona o RTVS a z neho vyplývajúcich vnútorných smerníc a hľadajú vnútorného i vonkajšieho nepriateľa," uviedli v spoločnom stanovisku generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, šéf spravodajstva Vahram Chuguryan a vedúce televíznej a rozhlasovej spravodajskej sekcie Hana Lyons a Petra Stano Maťašovská. Prečítajte si tiež: Rezník reaguje na list redaktorov RTVS: Na verejnoprávnosť mnohí nemáte Poukázali tiež na to, že nový manažment spravodajstva sa vplyvom fluktuácie v redaktorskom kolektíve v posledných rokoch borí i s častými nedostatkami v práci a jazykovom prejave mladých redaktorov, vyplývajúcimi z nedostatku skúseností i toho, že nemali možnosť cibriť svoj novinársky potenciál pod vedením skúsenejších senior redaktorov. "Radikálne mladé jadro spravodajstva namiesto toho, aby venovalo energiu sebavzdelávaniu sa rozhodlo stavať barikádu zvnútra, hľadať nepriateľa a kričať na ostatných - "kto nejde s nami, ide proti nám!" naznačilo vedenie RTVS i prístup podpísaných k tým členom spravodajského tímu, ktorí nezdieľajú ich názor.