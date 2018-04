Prepustená redaktorka Masárová: Keď som sa pýtala na dôvody, šéfka mi ich odmietla povedať

O stretnutie so šéfom RTVS Jaroslavom Rezníkom sa redaktori pokúšali už od februára. Jana Masárová, ktorá dostala výpoveď, hovorí, že čas si nenašiel.

27. apr 2018 o 16:17 Lucia Krbatová

Bola výpoveď pre vás prekvapením alebo ste pred tým niečo tušili?

„Bolo to prekvapenie. Keby sa Zuzka Hanzelová nespýtala ráno na porade, že v rozhlase zaznelo, že v televízii sa dnes budú dávať výpovede, nič by som netušila. Zaujímavé bolo, že Hana Lyons sa najprv ohradila, o akých výpovediach hovoríme. Keď sme sa neprestali pýtať, priznala, že s niektorými externistami nebudú ďalej spolupracovať. Hneď mi napadlo, že ja budem prvá na odstrel. Tak to aj bolo.“

Ku ktorému dňu končíte?

„V pondelok už nemusím prísť do práce. Povedali mi, že dnes si mám zbaliť veci.“

“ Ja síce robím kultúru, ale aj tam bol problém pri prvej reportáži o Kultúrnom reparáte. Vahram mal výhrady, že nebola dosť objektívna, lebo tam bola oslovená len jedna ministerka a viacerí umelci.“ „ prepustená redaktorka Jana Masárová o atmosfére a práci v RTVS

Ako to vnímate po piatich rokoch práce v RTVS?

„Voči sebe ma to nemrzí. Snažila som sa byť na správnej strane, dúfam, že som aj bola a nestrácam svoju tvár. Ale veľmi ma to mrzí za kultúru, ktorú robím. Kultúrne akcie sú najmä po večeroch, robievala som od rána dlho do noci, dávala som tomu veľa energie, lebo si myslím, že kultúra k nám do správ patrí. Mrzí ma, že nemôžem ďalej robiť, čo ma baví.“

Ako vám vedenie odôvodnilo, že končíte?