Pokles Smeru potvrdil ďalší prieskum

Preferencie ďalších strán sa podľa prieskumu agentúry Focus výrazne nemenili.

2. máj 2018 o 11:22 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Prepad Smeru po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky z marca potvrdil po agentúre AKO z minulého týždňa aj prieskum Focus.

Aj na konci apríla mu Focus nameral 20,5 percenta.

Preferencie ďalších strán sa tiež výrazne nemenili. Za Smerom nasleduje najsilnejšia opozičná strana SaS zo ziskom 13,2 percenta a SNS, ktorá sa po udalostiach z marca pohybuje okolo 10 percent.

Za SNS nasledujú extrémisti z ĽSNS, ktorých by volilo 9,3 percenta respondentov, hnutie OĽaNO a hnutie Sme rodina zhodne so ziskom 9,1 percenta a mimoparlamentné hnutie KDH, ktoré by volilo 6,8 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa dostal aj koaličný Most-Híd so ziskom 5,8 percenta.

Dve nové strany Progresívne Slovensko a Spolu Miroslava Beblavého si polepšili aj v nedávnom prieskume AKO a tento trend potvrdil aj Focus.

Progresívne Slovensko by volilo 3,6 percenta ľudí. V marci mu Focus nameral 1,4 percenta. Spolu by získalo 2,8 percenta, v marci malo 1,1 percenta.

Prieskum FOCUS za apríl 2018 agentúrou Focus v období od 24.04.2018 do 30.04.2018 Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 24. až 30. apríla 2018 na vzorke 1005 respondentov. Respondentom bola položená nasledujúca otázka:

"Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Voliť by išlo 71,5 percenta opýtaných, 16,5 percenta respondentov by voliť nešlo a 12,5 percenta odpovedalo "neviem".