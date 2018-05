Rezníka rozladili slová o normalizácii, Maďariča zasa vedenie RTVS

Murín končí spoluprácu s RTVS, oznámil na mediálnom výbore šéf telerozhlasu.

3. máj 2018 o 14:07 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Nečakané výpovede štyroch redaktorov v RTVS, ktorí sa podpísali pod kritický otvorený list, trest pre reportérku, ktorá verejne hovorila o normalizácii vo verejnoprávnom telerozhlase, odchody ďalších na protest proti vedeniu či pretláčanie konšpirácií do spravodajstva.

Riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ktorého do čela telerozhlasu pretláčali SNS a Smer, prišiel vysvetľovať poslancom na mediálny výbor svoju verziu udalostí, ktoré znepokojujú akademikov, novinárov v iných médiách aj viaceré politické strany.

"V Slovenskej televízii sa nedeje nič také, ako som si dnes ráno prečítal na titulke denníka SME," začal Rezník. Povedal, že nebude prepierať veci verejne, lebo majú podľa neho zostať internými v spravodajstve.

"Ale ak som na niečo citlivý, je to na slovo normalizácia," pokračoval Rezník s tým, že ju zažil. Normalizácia je podľa neho napríklad, keď "vás vyhodia z práce za to, že o okupácii poviete, že to nie je bratská pomoc a potom si ďalších päť rokov neškrtnete ani na stavbe".

Znepokojenie nad dianím v RTVS vyjadrilo zo stredy na štvrtok vyše 200 novinárov naprieč slovenskými médiami, o čom informovalo na webe aj SME.

"Umlčanie novinárov a ich nahradenie poslušnými propagandistami je prvým krokom pri zavádzaní diktatúr a totalitných režimov," píšu v otvorenom liste.

Upozorňujú, že vo vysielaní sa začína prejavovať cenzúra a redaktori, ktorí sa proti pretláčaniu konšpirácií verejne ohradia, sa stávajú obeťami perzekúcie zo strany vedenia.

Vypočutie Rezníka na výbore navrhol predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Most mal pri vlaňajšej voľbe šéfa RTVS k Rezníkovi vážne výhrady, napríklad aj preto, že ako šéf verejnoprávnej agentúry TASR uzavrel zmluvu s propagandistickou agentúrou Sputnik. V druhom kole ho však podporil.

Maďarič: Som na hrane povedať, že vedenie zlyháva

Za Rezníkov štýl vedenia sa postavil poslanec Smeru Miroslav Číž, ktorý kritizoval hlasnú kritičku pomerov, redaktorku Zuzanu Kovačič Hanzelovú, súkromné médiá preto, že sú neobjektívne a aj štyroch prepustených externistov. K Rezníkovi bol naopak kritický exminister kultúry Marek Maďarič zo Smeru.

"Som na hrane povedať, že súčasné vedenie zlyháva a v tejto chvíli považujem za nevyhnutné, aby spravodajstvo neriadili ľudia, ktorí sú prepojení na vládu alebo politické strany," povedal Maďarič. Za deväť mesiacov, čo je Rezník vo funkcii, je podľa neho situácia v telerozhlase kritická.

"Mám pocit, ako by ste nás varili ako žabu v hrnci," povedal Maďarič. Upozornil, že Rezník postupne stopol investigatívnu reláciu Reportéri a skončili v nej skúsení kvalitní novinári.

Skončiť museli začiatkom tohto roka aj dvaja tvorcovia rozhlasovej relácie Dejiny.sk Robert Kotian a Peter Tručík, ktorých pred tým verejne kritizoval poslanec za SNS Anton Hrnko.

Do vedúcich funkcií Rezník dosadil bývalých hovorcov štátnych inštitúcií a ministerstiev, ktorí však dodnes neprijali mechanizmus na vylúčenie prípadného konfliktu záujmov na obsah spravodajstva.

Odišiel programový riaditeľ Tibor Búza, vedenie podľa Maďariča vytlačilo skúsenú reportérku Oľgu Bakovú a ďalší redaktori nemali predĺženú zmluvu.

Vedenie sa podľa redaktorov navyše snaží pretláčať do vysielania konšpirácie, priestor v telerozhlase dostal zasa spisovateľ Gustáv Murín, ktorý šíri dezinformácie a hoaxy. Na organizátorov protestov Za slušné Slovensko podal trestné oznámenie s tým, že ohrozujú jeho rodinu či priateľov.

Rezník oznámil, že pred zasadnutím výboru dostal informáciu, že Murín spoluprácu s RTVS končí. Za šéfom spravodajstva Vahramom Chuguryanom, ktorý bol hovorcom na ministerstve školstva a redaktorom zakazoval nosiť odznaky na znak solidarity so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom, stojí.

Lacný, uhýbný manéver, reagoval Maďarič na Rezníka

Minulý týždeň skončili v RTVS štyria externisti – Jana Masárová, Matúš Baňovič, Matúš Dávid a Kristián Čekovský, ktorí však robili pre telerozhlas roky na dennej báze. Všetci štyria boli podpísaní pod kritický otvorený list.

Rezník na výbore čítal z listu od jej nadriadeného editora, ktorý sa na Masárovú sťažoval, že ohrozila výrobu Ranných správ RTVS, lebo si nepripravila žiadne tému na živý vstup a odmietla ním navrhované.

Masárová v rozhovore pre SME priznala, že nejaké problémy pri výrobe Ranných správ boli, no posledné mesiace sa vyriešili.

Odídených redaktorov sa zastal aj vedúci vydania Jozef Matej, ktorý na nepredĺženie ich zmlúv nevidel objektívne dôvody. Vo štvrtok požiadal o ukončenie pracovného pomeru.



Keď na nečakané odchody štyroch externistov reagovala redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová verejným statusom na sociálnej sieti o tvrdej normalizácii v RTVS, dostala kárne opatrenie.

Lyons jej povedala, že už viac nebude robiť politické témy. Po dvoch dňoch, keď o tom informovali viaceré médiá a znepokojenie vyjadrila v liste napríklad Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, vedenie otočilo a tvrdilo, že ide o žart.

Na protest proti súčasnému vedeniu dali výpovede rozhlasová redaktorka Jana Maťková, rozhlasová dramaturgička Nikola Bajánová

Ich odchody Rezník zľahčoval porovnaním s predošlými vedeniami, kde boli podľa vyčíslenia prepúšťanie oveľa masívnejšie. Za riaditeľa Richarda Rybníčka podľa jeho údajov prepustili 1096 zamestnancov, za Miloslavy Zemkovej, ktorá už šéfovala zlúčenej televízii a rozhlasu viac ako 200 zamestnancov a za jeho predchodcu Václavu Miku hromadne prepustili 298 ľudí a v ďalších rokoch skončilo 145 redaktorov.

„Ak toto malo byť vysvetlením, prečo nebola predlžená zmluva štyrom redaktorom, je to veľmi lacný, úhybný manéver," reagoval Maďarič. Povedal, že napríklad Rybníček riešil prepúšťaním prezamestnanosť a schválila mu to pred tým Rada RTVS.