Dobré ráno: Kupujeme si SUV, módny podvod moderných automobiliek

Ako sa hitom stali autá, ktoré nikam nepatria.

6. máj 2018 o 23:14 Tomáš Prokopčák, Michael Kasarda

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/440298801&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Odoberajte podcast: Apple podcasty (iTunes) | Spotify | RSS | Podbean

Môžete si kúpiť auto. A keď už si teda musíte kúpiť auto a správate sa aspoň trochu racionálne a šetrne, tie malé začínajú niekde od osem-, povedzme desaťtisíc eur – samozrejme, záleží na značke a motore.

Napriek tomu sa čoraz viac ľudí rozhodne čoraz viac platiť. A kúpi si nejaké to malé alebo kompaktné SUV.

Prečo zrazu každý chce jazdiť v teréne alebo skôr prečo každý chce veľké, väčšie a najlepšie najväčšie auto?

Čo to je za zvláštny trend a či to vôbec trend je a nielen nejaký pekný marketingový mýtus?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Michaelom Kasardom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Farmári blokujúci na traktoroch cesty, ľudia protestujúci v mestách. Slováci znovu vyšli do ulíc pri protestoch za Slušné Slovensko. Bratislavské protesty začali v piatok symbolicky pred budovou Slovenského rozhlasu, ako upozornenie na situáciu a zmeny v RTVS.

Smer má nový nápad. Najnovšie chce do ústavy presadiť, aby v nej bol strop na odchod do dôchodku. Podľa Fica by to mala byť hranica 65 rokov. Najlepšie o tomto nápade však hovorí fakt, že takéto opatrenie by sa v skutočnosti malo prejaviť až v roku 2038. Či futuristi zo Smeru už stihli pri tejto téme odhadnúť aj vývoj v medicíne a v robotike, zatiaľ nie je jasné.

Priemerná teplota nameraná vo voľnej atmosfére bola počas tohtoročného apríla najvyššou od polovice minulého storočia. Vo výške 1500 metrov bola najvyššia od roku 1961 a vysoké teploty podľa SHMÚ pokračujú aj v máji.

Nobelovu cenu za literatúru tento rok neudelia. Manžel jednej z členiek švédskej akadémie mal vynášať informácie o laureátoch a z obťažovania ho obvinilo 18 žien. Následne sa členstva v akadémii vzdalo viacero jej členov. Nositeľa Nobelovej ceny za literatúru za rok 2018 tak vyhlásia až na budúci rok, keď oznámia mená dvoch laureátov.

Vedcom sa prvý raz podarilo vytvoriť protoembryá bez toho, aby k tomu potrebovali vajíčka alebo spermie. Výskumníci začínali s kmeňovými bunkami myší, a použili kultúry vedúce k placente a zhluk buniek, z ktorého sa mohlo vyvinúť embryo. Tie sa im podarilo spojiť a zárodok sa začal ďalej vyvíjať. Viac o výskume sa dozviete v našom podcaste TECH_FM.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Dostupné na službe Spotify

Pre Android: RSS | SoundCloud | Stitcher | Pocket Casts | TuneIn | Podbean

Ak máte iPhone (presmeruje vás do aplikácie): Apple podcasty

Amazon Echo (Alexa) - návod >> | Google Home - návod >>

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dobré ráno si už môžete pustiť na domácich hlasových asistentoch od Amazonu a Google

Pridajte sa do facebookovej skupiny Podcastový klub denníka SME. Môžete v nej diskutovať s tvorcami jednotlivých dielov a pomôcť nám s nápadmi na rôzne zlepšenia a úpravy.

O podcastoch, ako počúvať podcasty