Hrnko je podľa Ondrejcsáka na smiech

Štátneho tajomníka, ktorého žiada SNS odvolať, najskôr predseda Mosta Béla Bugár verejne pokarhal. Po otázke SME, prečo, bol už zmierlivejší.

13. máj 2018 o 18:51 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Svojho kresla sa nemieni vzdať. Štátny tajomník na ministerstve obrany za Most-Híd Róbert Ondrejcsák považuje výzvu podpredsedu SNS Antona Hrnka, aby ho jeho strana odvolala, za smiešnu.

Hrnkovu výzvu podporil na sociálnej sieti aj šéf SNS Andrej Danko. Aj ministra obrany za SNS Petra Gajdoša podráždili Ondrejcsákove vyjadrenia v sobotnom rozhovore pre SME.

Štátny tajomník v ňom poukázal na to, že hoci je jedným z najvyššie postavených funkcionárov ministerstva, odopierajú mu prístup k dokumentom o miliónových nákupoch obrannej techniky.

Otázniky vyvoláva najmä plánovaný nákup transportérov od fínskej spoločnosti Patria. Nedávno o ňom urobila reportáž fínska verejnoprávna televízia.

Gajdoš sa pustil do politiky

"Neplánujem odísť a vyjadrenia pána Hrnka sú také smiešne, že mi je ich trápne aj komentovať," hovorí Ondrejcsák.

Hrnko v sobotu povedal, že je vrchol, keď sa štátny tajomník za Most-Híd oprie do SNS z "neprijateľných pozícií".

"Priateľ lobistov sponzorovaných Saabom nemá právo útočiť na SNS," povedal podpredseda tejto strany. Išlo zrejme o narážku na spor o nové stíhačky pre armádu, ktorej švédska firma ponúka stroje Gripen. SNS sa zatiaľ snaží o spoluprácu s Rusmi na údržbe staručkých MiG-29.

Ondrejcsák, ktorý je vyštudovaný filozof, sa podľa historika Hrnka pasuje do úlohy odborníka na armádu, hoci v tejto oblasti nie je odborne zdatný.

Minister obrany tvrdí, že štátny tajomník to s kritikou prehnal.

"Vyjadrenia štátneho tajomníka k Slovenskej národnej strane prekročili hranicu, keďže svojimi vyjadreniami verejne obvinil koaličného partnera," hovorí Gajdoš, hoci sám je nestraník.

Ondrejcsák podľa ministra nemá prístup k dokumentom o nákupoch, lebo nie sú v jeho právomoci.

Na rozdiel od Hrnka Gajdoš nespochybňuje Ondrejcsákovu odbornosť. "Riešili sme spolu dôležité záležitosti. V odborných veciach som využíval jeho spôsobilosti," povedal v nedeľu v televízii TA3.

Iné názory na rozdiel od štátneho tajomníka vraj neriešil na verejnosti. "Hľadali sme spoločne konsenzus, nenašli sme ho vždy, ale nikdy som neriešil záležitosti cez médiá," podotkol Gajdoš.

SNS chce, aby Most Ondrejcsáka odvolal.

Bugár svojho človeka nepodržal

V prvej reakcii na SNS šéf Mosta Béla Bugár najskôr verejne pokarhal Ondrejcsáka.

"Ak má pán Ondrejcsák problém, má to riešiť vnútri a so svojím nadriadeným, teda ministrom obrany, a nie so SNS. Akoby sa cítil náš minister napríklad na doprave, keby naňho takto útočil štátny tajomník za SNS?" pýtal sa Bugár v reakcii pre TASR.

Keď sa ho však denník SME v nedeľu spýtal, prečo sa nezastal svojho nominanta a ešte ho aj verejne skritizoval, bol už Bugár zmierlivejší.

"Situácii sa budeme venovať na rôznych úrovniach. Aj na straníckej, a najmä na mimostraníckej pôde," hovorí šéf Mosta. O požiadavke SNS bude rokovať najbližšie predsedníctvo strany.

Bugár tiež relativizoval Hrnkove slová tým, že podpredseda SNS nejde po prvom štátnom tajomníkovi Mosta.

Minulý rok v lete kritizoval Hrnko aj štátneho tajomníka ministerstva školstva Petra Krajňáka. Vtedy sa mu nepáčilo, že Krajňák organizoval konferenciu, kde sa malo diskutovať o tom, čo sa budú žiaci učiť na dejepise a občianskej náuke. Naznačil, že SNS má úplne jasnú predstavu a nikto jej do toho nebude hovoriť.

Reakcia Mosta bola vtedy oveľa tvrdšia ako teraz pri Ondrejcsákovi.

"Strana Most-Híd zvyčajne nereaguje na facebookové statusy, ktoré sa rodia v neskorý piatkový večer,“ povedala vtedy jej hovorkyňa Klára Debnár. „Obzvlášť, keď sú nekompetentné, osobné a nedôstojné poslanca Národnej rady."